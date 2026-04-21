Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatér Boszorkánynővérként a „Practical Magic 2”-ben

Sandra Bullock és Nicole Kidman bájos nővérek és boszorkányok, akik mágikus képességeiket adják át gyerekeiknek a film előzetesében. Gyakorlati varázslat 2, amely hétfőn esett, és Susanne Bier rendezi (A tökéletes pár, madárdoboz).

Bullock és Kidman megismétlik szerepüket az 1998-as eredetiből, amely Sally és Gillian Owens árva nővéreket követi, miközben boszorkány nénikéjük, Jet néni (Dianne Wiest) és Franny néni (Stockard Channing) neveli őket. Miután életük nagy részében elkerülték a boszorkányságot, a páros azon dolgoznak, hogy megtanulják, hogyan használják fel erejüket, hogy elűzzék azt az átkot, amely generációk óta fenyegeti a családban élő nőket attól, hogy szerelmet találjanak, és a férfiakat halottba hagyja, akik beleszeretnek.

„Mindenki, akit szeretünk, meghal” – mondja Bullock a teaser egyik pontján. Kidman ezután hozzáteszi: „Igazán szörnyű haláleset. Úgy értem, egyszerűen nem jó a Tinder életrajzához.” Wiest és Stockard is visszatér az újra összeállított Covenhez a régóta várt folytatáshoz, valamint az új szereplők, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña és Solly McLeod.

„Gyakorlati varázslat 2 visszatér egy holdfényes huncutsággal és hatalmas ősi mágiával átitatott világba, miközben az Owens nővéreknek szembe kell nézniük a sötét átokkal, amely azzal fenyeget, hogy végleg megfejti családjukat a szórakozás, a varázslat és a súlyos testi sértés kötelező filmes eseményén” – áll a producerek összefoglalójában.

című regénye alapján A mágia könyve Alice Hoffman, Bier rendezte az Akiva Goldsman és Georgia Pritchett által írt forgatókönyvet. Denise DiNovi, Bullock és Kidman osztoznak a produceri jogokon, míg Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin és Hoffman az executive producerek.

A Warner Bros. 2026. szeptember 11-én tervezi a mozikban való megjelenést.