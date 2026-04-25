A Slam Dunk igazgatója a vádak miatt lemond a fesztivál működéséről

A Slam Dunk bejelentette, hogy az egyik fesztiváligazgató az interneten megjelent vádak miatt eltávolítja magát a működéstől.

A közösségi médiában pénteken (április 24-én) közzétett közleményében Slam Dunk – aki nem részletezte, hogy kikkel szemben milyen vádak merültek fel – a következőket mondta: „Tisztában vagyunk az egyik igazgatónkkal kapcsolatban tegnap közzétett vádakkal. Komolyan vesszük ezeket az állításokat, és megértjük, hogy aggasztóak és nehezen feldolgozhatók közösségünk számára.

„Mint mindig, a Slam Dunk-rajongóink, munkatársaink és művészeink a legfőbb prioritásunk. Bár határozottan cáfolja ezeket az állításokat, a szóban forgó igazgató a testülettel egyeztetve beleegyezett, hogy kilép a Slam Dunk működéséből, amíg ez az ügy folyamatban van.”

Továbbra is elmondták, hogy a fesztivál továbbra is elkötelezett amellett, hogy „biztonságos, tiszteletteljes és befogadó környezetet” biztosítson az alkalmazottak, a partnerek és a fesztivállátogatók számára. Hozzátették, hogy jelenleg „nem lenne helyénvaló” véleményt mondani arról, ami „folyamatban lévő jogi ügy”.

„Azonban” – mondták – „átláthatóságot és őszinteséget ígérünk Slam Dunk közösségünknek, és frissítjük, amikor szükséges”.

A Slam Dunk egyelőre nem hozott nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos további információkat.

A nyilatkozatot azután tették közzé, hogy egy nő állításokat tett közzé az Instagramon és más közösségi platformokon, amelyekhez egy képernyőképet is mellékeltek egy állítólagos beszélgetésről, amely közte és a megvádolt férfi között zajlott.

A szóban forgó nő azóta az Instagramon közölte, hogy a rendőrség azt tanácsolta neki, hogy távolítsa el a posztot, és azt írta, hogy nem akarja, de „követi az utasításaikat”.

A Slam Dunk fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a hertfordshire-i Hatfield Parkban, május 23-án, szombaton és a leedsi Temple Newsamban május 24-én, vasárnap.

A felállás első előadóit tavaly erősítették meg, a Good Charlotte pedig európai exkluzív előadás, a Sublime, a Knocked Loose, a Boston Manor és a State Champs pedig fellép.

Az eredeti bejelentésben többek között szerepelt az elnök (akiben a feltételezések szerint Busted Charlie Simpsonja áll), a Taking Back Sunday, a Dashboard Confessional, a Cancer Bats, a Motion City Soundtrack, a Hawthorne Heights, a Driveways és a Tonight Alive.

A fesztivál számos rajongója feltételezte, hogy egyes bandák kivonulhatnak a vádak nyomán, bár a cikk írásakor még egyikük sem tette meg.