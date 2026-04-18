A Talk Talk zenészei újra találkoznak, hogy megünnepeljék a „The Color Of Spring” 40. évfordulóját egy egyszeri londoni koncerten

A Talk Talk zenészei újra találkoznak egy egyszeri koncerten Londonban, hogy megünnepeljék a 'The Color Of Spring' című klasszikus albumuk 40. évfordulóját.

A banda harmadik stúdióalbuma 1986 februárjában jelent meg, és ez jelentős átmenetet jelentett a zenekar számára. Látta, hogy maguk mögött hagyták azt a szintipop hangzást, amely sikeressé tette őket, és inkább egy kísérletezőbb, jazz és art pop hatású stílust öleltek fel, amely megalapozta a jövőbeli „Spirit Of Eden” és a „Laughing Stock” albumokat.

Szeptember 5-én a zenészek, köztük Simon Brenner, a csoport alapító billentyűse, valamint Phil Ramocon és Ian Curnow összejönnek, hogy egyszeri koncertet adjanak a londoni O2 Forum Kentish Townban, ahol teljes egészében eljátsszák a 'The Color Of Spring'-t.

A színpadon csatlakozik hozzájuk Sophie Barker (Zero 7), Gale Paridjanian (Turin Brakes), Tim Eisenburg (Sweet Billy Pilgrim), Chris Hampson és Jacob Brown. Ezen az estén vendégszereplők is lesznek, többek között Ed Harcourttól és Guillemots Fyfe Dangerfieldjétől, akik szintén játszanak támogató szetteket, valamint Ride-től, Mark Gardenertől.

A „Spirit Of Talk Talk" előadásra már kaphatók a jegyek.

A Talk Talkot Mark Hollis vezette, aki 2019-ben, 64 évesen hunyt el. Julia Migenes A gyászjelentés megjegyzi: „Debussy, Bartok, Miles Davis és John Coltrane hatásokra hivatkozva azonban Hollisnak egyértelműen a 80-as évek eleji komolytalan popzenéjén túl is voltak ambíciói. Egy rétegesebb és organikusabb stílus felé mozdult el, és egy kibővített bandával improvizálva létrehozta a Talk Talk ünnepelt, 2 milliós példányszámban eladott Ten Of Spring albumát, a 6 Color 9 harmadik albumot. a 'Life's What You Make It' nemzetközi sláger szárnyaló zongorák hátulja és szárnyaló gitárriffjei.”

Februárban a Talk Talk kiadta a „Spirit Of Eden” új, félsebességű újrakiadását, amelyet Mark Hollis fia, Charlie, valamint a banda dobosa, Lee Harris és Matt Colton producer felügyelt.

Dokumentumfilm Talk Talk: In A Silent Way2021-ben jelent meg, amely a 'Spirit Of Eden' elkészítésére összpontosított.

Egy akkori interjúban archiválta Rock hátsó oldalaiHollis így nyilatkozott az albumról: „Ez minden bizonnyal egy reakció a jelenleg fellelhető zenére, mivel a legtöbb szar. Csak a modern kontextusban radikális. Nem radikális ahhoz képest, ami 20 évvel ezelőtt történt.

Hozzátette: „Ha 20 évvel ezelőtt eljuttattuk volna ezt az albumot a lemeztársasághoz, akkor szemrebbenés nélkül.”