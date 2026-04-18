Charlize Theron Jabs a Timothée Chalamet balettjében, az Opera megjegyzései: „Az AI 10 év múlva képes lesz elvégezni a munkáját”

Charlize Theron mérlegeli Timothée Chalamet balettről és operáról szóló korábbi megjegyzéseit, „nagyon vakmerőnek” nevezve őket, és megvédi a művészeti formákat.

Egy interjúban A New York Times A szombaton megjelent Theron a tánc fizikai és mentális követelményeiről beszélt, miközben saját tapasztalatait taglalta.

„A tánc valószínűleg az egyik legnehezebb dolog, amit valaha csináltam. A táncosok szuperhősök. Amit teljes csendben átélnek a testükön” Mad Max: Fury Road – mondta a sztár, és arra késztette a riportert, hogy vicceljen: – Elnézést, Timothée Chalamet.

– Ó, fiú, remélem, egyszer összefutok vele – válaszolta Theron. „Ez egy nagyon meggondolatlan megjegyzés volt egy művészeti ághoz, két művészeti formához, amelyet folyamatosan emelnünk kell, mert igen, nekik nehéz dolguk van. De 10 év múlva az MI képes lesz ellátni Timothée munkáját, de nem fogja tudni helyettesíteni az élőben táncoló embert a színpadon. És nem is kellene [expletive] más művészeti ágakon.”

A Hollywood Reporter megkereste Chalamet képviselőit véleményért, de a megjelenés időpontjáig nem kaptak választ.

„A tánc megtanított fegyelemre. Megtanított szerkezetre. Megtanított kemény munkára. Megtanított arra, hogy kemény legyek. Ez egy határon túli sértő” – folytatta. „Többször előfordult, hogy soha nem gyógyuló hólyagokból kaptam vérfertőzést. És nem kapsz egy szabadnapot. Szó szerint a cipődön keresztüli vérzésről beszélek. És ezt minden egyes nap gyakorolnod kell, az a gondolkodásmód, hogy csak, ne add fel, nincs más lehetőség, menj tovább.”

Chalamet először februárban váltott ki ellenreakciót a Fajta és a CNN városháza Matthew McConaughey-vel. A beszélgetés során a Marty Supreme sztárját megkérdezték, hogy a közönséget továbbra is érdeklik-e a lassabb tempójú filmek.

Azt válaszolta, hogy nem szeretne olyan művészeti ágban részt venni, amely „senkit sem érdekel”, példaként említve a balettet és az operát. „Nem akarok olyan balettben vagy operában dolgozni, ahol „Hé! Tartsd életben ezt a dolgot, bár ez már senkit sem érdekel”” – mondta nevetve Chalamet. „Minden tiszteletem a balett- és operaembereké… Most 14 centet veszítettem a nézettségből. Ok nélkül készítek felvételeket.”

Kijelentései az opera- és balettközösségek tagjai, valamint más hírességek kritikáját váltották ki.

Ez a pillanat még a múlt havi Oscar-díjátadón is felkapott lett, ahol a műsorvezető, Conan O'Brien viccelődött: „Úgy hallottam, hogy az opera- és a baletttársadalom részéről is aggodalomra adnak okot”, mielőtt Chalamethez hozzátette: „Csak dühösek, hogy kihagytad a jazzt.”