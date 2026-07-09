Shirana Shahbazi a Kunstmuseum Luzernben, üledékfotózásból

Az 1974-ben Teheránban született, Németországban és Svájcban (a dortmundi Fachhochschule és a zürichi Hochschule für Gestaltung und Kunst) végzett iráni fotós, Shirana Shahbazi pályafutását az utóbbi városban tartózkodó iráni fotós pályafutását az jellemezte, hogy állandóan figyeli a közös fordulatot, a képalkotást alkotó mechanizmusokat, a nomátort. szerény és impozáns formátumokban, nagyon változatos földrajzi helyeken, és általában az egyes kiállításokon változó elrendezések szerint artikulálja kompozícióit, a kiadáshoz hasonló paraméterek alapján, a szuperpozíciótól való félelem nélkül. Így mindegyik jelentése a mellette lévőtől függően változik.

Hatásforrásai között szerepel a fotográfia történetétől a reklámig; Valójában nem furcsa, hogy munkái poszterek formájában jelennek meg, amelyek tovább befolyásolják érdeklődését a képek eltolása és újrafelhasználása, vagy a falra rendezett szőnyegek iránt, amelyek e javaslatok – egy a sok közül – a lehetséges hazai és dekoratív aspektust hangsúlyozzák.

Az elmúlt évek termékeny elismerései után – 2019-ben elnyerte a Meret Oppenheim-díjat, amely Svájcban a vizuális művészetek legrangosabb díja; 2022-ben a Mutina Művészeti Díjjal; tavaly pedig a Prix de la Société des Arts of Genfi – mellett Shahbazi, aki a zürichi ZHdK-ban és a lausanne-i EPFL-ben is tanít, az «All at Once. Interplay Li Tavorral. Múltbeli és közelmúltbeli projektek összefoglalója, amelyben a szerző médiumának kettősségeit vizsgálja, mint például a tartós valóság megjelenítésének pontosságát és a mulandóság megragadásának képességét, olyan technikákkal, amelyeket ellentétesnek is tekinthetünk: a hagyományos analóg kameráktól az ektakróm nyomtatásig és szitanyomásig. Munkái a festői esztétikához közel álló absztrakt kompozícióktól a markáns, gondosan színpadra állított portrékig és spontán, dokumentarista stílusú megörökítésekig terjednek azokról az emberekről és helyekről, amelyekkel útja során találkozik. Akár konstruált, akár véletlen, ezek a nyomatok közös kompozíciós precizitást és kozmopolita érzékenységet tükröznek, ami az Európán, Japánon, Indián és Iránon átívelő utazásainak gyümölcse.

A festészethez, mint a hagyományos fotográfiához gyakran közelebb álló felfogású nagy formátumú darabjait éles fény-, tér- és kompozíciós rendre való érzékenység jellemzi: élénk színmezők, markáns kontrasztok fekete-fehérben való használata bizonyítja a képalkotás formai kulcsainak jó ismeretét, ugyanúgy, ahogy kiállításai is reagálnak strukturális megközelítéseire; Az aprólékosan színpadra állítottak, és általában falfestményeket, fotóplakátokat, kromatikus mezőket és újabban kerámia felületeket tartalmaznak, amelyek önmagukban is magával ragadó installációkká válnak.

Az említett portrék mellett csendéleteket, városképeket és tájképeket, valamint tiszta színfelületű kompozíciókat, például látható téma nélküli háttereket készít, félúton az empirikus és a szimulákrum között. Elmondhatjuk, hogy határozottan konceptuális perspektívából közelíti meg a fotográfiai műfajt, megkérdőjelezi azt a valóságot, amelyet az objektív örökít meg azzal, hogy teljesen kitalált fiktív történeteket képzel el pillanatképein, azok rögzítéséből vagy montázsából. A méretekkel vagy hirtelen léptékváltozásokkal játszva, a fényképfelvételeket más hordozókra ültetve felforgatja a néző elvárásait, és feltárja annak összetettségét, amit a tekintet kap: néha a témák és a jelenetek keverednek egymással anélkül, hogy a közönség egyértelműen megkülönböztetné a helyeket, országokat vagy származást. Így az iráni megcáfol és megzavar minden pontos kulturális identitástudatot; Vizuális esszéi a kortárs fotográfia globalizációjának reprezentációjának részét képezik.

Ez a kiállítás Li Tavor és Monir Shahroudy Farmanfarmaian műveit tartalmazza, és ezért a címe is: Tavor a mennyezetről lelógó latex paneleken keresztül reagál a kiállítás architektúrájára, és látószögünktől függően az az érzésünk lehet, hogy Shahbazi falon kiállított munkáira helyezik őket. Ily módon egy háromdimenziós párbeszéd épül fel, amelyet a nyilvánosság térben megtapasztalhat.

Shirana Shahbazi. „Egyszerre. Kölcsönjáték Li Tavorral»

KUNSTMUSEUM LUZERN

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2026. július 4-től október 18-ig