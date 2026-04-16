A The Ordinary Boys Preston szerint Simon Amstell „Never Mind The Buzzcocks” tréfája, amely a távozáshoz vezetett, „kegyetlen és klasszicista” volt.

Az Ordinary Boys' Preston visszanézett a gyaloglásra Ne törődj a Buzzcocks-szalmondván, hogy a műsorvezető Simon Amstell vicce „kegyetlen és klasszicista”.

A frontember egy 2007-es epizódban szerepelt BBC zenei és vígjáték panelműsor, és hírhedten, hirtelen lesétált a forgatás alatt, amikor Amstell többször is kigúnyolta akkori feleségét, Chantelle Houghtont – akit nem sokkal azután vett feleségül, hogy megismerkedett a forgatáson. Híres nagytestvér az előző évben.

Egyszer csak részleteket olvasott fel Houghton önéletrajzából, és poénkodott egy olyan részben, ahol azt írta, hogy „fotózást készít a Daily Mail igazán előkelőnek és előkelőnek éreztem magam” – a humorista megjegyzései arra késztették az énekesnőt, hogy felállt, és elhagyta a stúdiót.

hozzászólni Julia Migenes Nem sokkal az eset után Preston Amstellt „taknyos kis puccos fiúnak” nevezte, és megvádolta, hogy nem írt saját vicceket a műsorba.

Két évvel később elárulta, hogy megbánta, hogy kiszállt a műsorból – megosztotta azzal, hogy bár akkoriban „akarta, hogy elnyelje a padló”, mégis „szeretett” újra részt venni a pop-kvízben, hogy „megmutassa nekik, hogy nem vagyok dührohamos ember”.

2011-ben aztán megduplázta a megjegyzéseket, és azt mondta, hogy „korábban egy elviselhetetlen seggfej volt” és „igazi faszfejű”, de azóta megváltozott az útja.

Most visszanézett a heves megjelenésre Ne törődj a Buzzcocks-szal közel 20 évvel később azt mondta, hogy most „büszke pillanatnak” tekinti a kilépést a műsorból.

„Valójában kegyetlen és klasszikus volt” – mondta A Guardianutalva az Amstell Houghtonnal szemben tett csípésére, akitől 2008-ban vált el. „Tényleg nem tudom, milyen más választásom volt.”

Azt is elmagyarázta, hogy miért házasodtak össze Houghtonnal mindössze nyolc hónappal a részvétel után Nagy Testvér együtt – megosztva, hogy „trauma kötődött össze ezen az intenzív élményen keresztül” –, és felfedte, hogy „furcsa térben volt” és „többnyire Prozac-on” volt, miután elhagyta a valóságshow-t.

Hozzátéve, hogy a hírnév kezdett „rémálom” lenni számára, emlékezett rá A Guardian milyen volt a 2018-as telefonhackelési botrány részesének lenni, és elmagyarázta, hogyan választotta szét a magánéletét a média. „Ez volt az Diófélék és Állatkerti hetilap magazin korszaka. Az, ahogyan az emberekről beszéltek – „Preston kövérnek néz ki ma” –, az egyszerűen borzasztó volt” – mondta.

Az interjú akkor készült, amikor a The Ordinary Boys visszatér, és holnap (április 17-én, pénteken) leadják az új, ska-bevonatú, 'Peer Pressure'-t, miután több mint egy évtizedes szünetet tartottak.

20 év telt el a banda korai virágkora óta olyan kislemezekkel, mint a 'Boys Will Be Boys' és a 'Nine2Five', és tavaly megerősítették, hogy újra stúdióba vonultak, amikor Olly Murs-szal együtt dolgoztak a karácsonyi kezdéskor című ünnepi kislemezen.

Azóta a banda a múlt hónapban játszotta első fellépését több mint 10 év után a londoni Strongroomban, és megerősítették a Madness támogatásának időpontjait, valamint a Victorious és a Together Again fesztiválon is. Látogassa meg itt jegyekért.

A banda 2008-ban feloszlott, majd 2011-ben újra egyesült – 2015-ben adják ki legújabb, saját névre keresztelt albumukat. A csapattól távol töltött idejében Preston olyan hatalmas nevek dalszerzőjeként dolgozott, mint Cher, Liam Payne, Jessie Ware és Kylie Minogue.

A legutóbbi interjúban A GuardianPreston Liam Payne 2024-es haláláról elmélkedett, és úgy emlékezett rá, mint „egy nagyon vicces, édes, kedves srácra”, akit „félreértettek”.

„Sokat láttam bennem, mert mindketten szenvedtünk. Nagyon szeretném, ha többre lettem volna képes. De ami valamiféle beavatkozást illeti, nem hiszem, hogy nekem (volt ez a szerepem) az életében” – magyarázta.

Az indie frontember elgondolkodott azon is, hogy 2017-ben azt mondták neki, hogy lehet, hogy soha többé nem fog járni, miután leesett az erkélyről, és elárulta, hogy az eset miatt az OxyContin rabjává vált.