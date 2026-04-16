Johnny Depp öregszik és szürke lesz, mint Scrooge az Ebenezer: A Christmas Carol visszatérő szerepében

Úgy tűnik, Johnny Depp visszatért.

A sztár, aki az elmúlt években nagyrészt a mainstream hollywoodi rendszeren kívül dolgozott, csütörtökön a Paramount CinemaCon bemutatóján lépett színpadra, hogy bemutathassa új filmjét. Ebenezer: Karácsonyi ének.

Depp kiment Alex Warren „Ordinary” című slágeréhez, jellegzetes kalapjában, napszemüvegében és sáljában, kiadós tapsot kapott a színháztulajdonosok és a forgalmazók szobájából, miközben megköszönte a támogatást, és elmondta nekik, hogy szereti őket.

Elmondta, hogy „kisgyerekkorom óta” megszállottja a „Karácsonyi ének” című filmnek, és amikor először megkeresték, azonnal az volt a gondolata, hogy senki sem tud megfelelni annak, amit Reginald Owen az eredeti filmben a '30-as években csinált.

„De ez nem ok arra, hogy ne próbálkozzunk meg valamivel” – folytatta Depp, dicsérve a rendezőt, Ti Westet, amiért „valami nagyon különlegeset csinált. Valami nagyon különlegeset csináltam. Csak nevetni tudtam.” A sztár ezután bemutatott néhány felvételt, amint Depp felismerhetetlennek tűnik – és Jim Carrey karakterére emlékeztet. Lemony Snicket szerencsétlen események sorozata. Megszürkült, éles orra és régebbi vonásai vannak, de még mindig van valami Jack Sparrow-féle lény. A klasszikus történet úgy bontakozik ki, hogy Scrooge rengeteg „humbugot” dob ki, és arra törekszik, hogy egyedül maradjon, mígnem három szellem kísérti, amelyek megváltoztatják az utat.

A szereplők között Andrea Riseborough a karácsony múltjának szellemét, Tramell Tillman a karácsonyi ajándék szellemét, Ian McKellen Jacob Marley-t és Rupert Grint Bob Cratchit alakítja. Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti és Ellie Bamber teszik teljessé az együttest. West irányítja a filmet Nathaniel Halpern forgatókönyve alapján, amely Charles Dickens klasszikus 1843-as novelláját adaptálja.

Ez a projekt november 13-án kerül a mozikba – a Lionsgate közelgő projektjével együtt Napi ivó— 2018 óta Depp először lépett be a hollywoodi stúdióba Fantasztikus állatok: Grindelwald bűnei. A színészt kihagyták a Warner Bros. franchise következő filmjéből, miután Amber Heardtől való szakítása miatt negatív címszavakra került sor, ami vitás pereskedéshez vezetett.

A CinemaCon a kiállítók és a hollywoodi stúdiók éves rendezvénye, amely idén április 13-tól 16-ig tart. Ez a Cinema United hivatalos találkozója.