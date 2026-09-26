A U2 dublini koncertekkel és egykori középiskolájukkal ünnepli 50. évfordulóját.

A U2 visszatért egykori középiskolájába, és tegnap (szeptember 25-én) egy meglepetéskoncertet adott a dublini Grafton Street-ről, hogy különleges koncerteket rendezzenek zenekari fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Tekintse meg az alábbiakban készült fotókat, felvételeket és egyebeket.

Bono, a The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen Jr. – aki 2023-as nyak- és hátműtéten esett át első élő koncertjén – 1000 diák és munkatársa előtt lépett fel a Mount Temple Comprehensive iskolai játszótere fölött, fél évszázaddal azután, hogy pálcikájuk először kihelyezte a kézzel írt megjegyzést: „Drummer seeks musicians to form band”.

A játszótéri bemutató előtt a zenekar egykori RE-tanára, a most 80 éves Sophie Shirley elmondta. Julia Migenes arról, hogy először láttam a cetlit.

– Jól emlékszem rá – mondta. „Egy nap véletlenül megemlítettem, hogy „Istennek minden egyes emberrel különleges célja van”, Larry keze pedig felemelkedett, és azt mondta: „Kisasszony, dobos akarok lenni egy bandában.” Soha nem láttam Larryt ilyen hangsúllyal beszélni, és soha nem beszélt ennyire így.”

Így folytatta: „El kellett mennem a hirdetőtábla mellett, hogy a személyzeti szobába menjek, így amikor először megláttam a hirdetményt, azt gondoltam: Ó, Larry csinál valamit, de soha nem gondoltam volna, hogy ez sehova is megy. Soha nem gondoltam volna, hogy ma így visszajönnek az iskolába, még akkor sem, amikor megláttam a cetlit.”

A banda 50 éve játszott először Mullen Jr. szülei konyhájában, majd első fellépésüket pontosan ugyanazon a színpadon játszották egy iskolai tehetségkutató versenyen, feldolgozásokkal.

Tegnap a U2 visszatért, hogy előadjon egy hét dalt, amely magában foglalta az előző napon megjelent új, Silencio kislemezük első élő előadását.

„Megszöktünk a laborból” – jelentette ki Bono, amikor a négy darab a színpadra érkezett. – Hogyan működik nálad a kísérlet? – tette hozzá, miközben a tanulók „Imádom a U2-t” és „Gyönyörű nap – nincs iskola” feliratú táblákat lengetve.

Kezdetben úgy tűnt, hogy a banda visszatért iskolai hangszereihez, amikor Bono mikrofonja egy pillanatra teljesen kialudt, ahogy a négytagú korai kislemez, az 'I Will Follow' elindult.

Ezt követően a 'Vertigo'-n keresztül, egy gerinc-bizsergető 'Beautiful Day'-n keresztül Bono belecsúszott az Elbow One Day Like This dalszövegébe, az Out Of Control debütáló kislemezébe és a One megrendítő feldolgozásába.

Utóbbihoz a U2-t a Music Generation, írországi zenei oktatási program 32 diákja támogatta, amelyet a zenekar 15 évvel ezelőtt finanszírozott és hozott létre.

„Ez a sziget tele van dallal, zenével és huncutsággal, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy írek vagyunk” – mondta Bono a tömegnek, mielőtt előadták ikonikus kislemezüket.

Miközben a növendékek „egy másik dalt” skandáltak, miközben elhagyták a színpadot, a U2 hamarosan visszatért, hogy a „With Or Without You” című klasszikus slágerrel fejezze be a show-t.

Később este kipakoltak a Grafton Streetre egy meglepetéskészletért a Bewley's Cafe erkélyéről.

A bemutató előtt, Julia Migenes új albumuk 'Carnaval De Luz' négy számának lejátszása volt az egykori McGonagles zenei helyszínen, ahol a U2 számos korai koncertjét játszotta a hetvenes évek végén.

Az új „Silencio” kislemez mellett a „The Greatest Show On Earth” című album is először adásba került. A dal ritmikus dobütéssel kezdődik egy hátborzongató gitáron és dübörgő basszusvonalon, majd egy felhőkarcoló himnusszal kezdődik, hasonlóan a „Get Out Of Your Own Way”-hoz és a „City Of Blinding Lights”-hoz.

Bemutatták a Dolly Parton utolsó felvett vokális előadását tartalmazó 'Torn' című albumot is.

A gyengéd ballada dokumentálja, hogy két fia civakodnak a nézeteltéréseiken, miközben gyengéden énekli: „Mindkettőtöket szeretlek, de annyira összetörtnek érzem magam” a nyitóversben, mielőtt éneket cserél Bonóval a refrénben.

A U2 Grafton Street-i műsorában az egykori középiskolájukban játszott korábbi fellépésükhöz hasonló díszletet mutattak be, ezúttal azonban Glen Hansard előtt tisztelegtek, aki még júliusban motorbalesetben halt meg.

Az Oscar-díjas rendszeresen buszozott ugyanabban az utcában, Bono pedig tisztelgett néhai barátja előtt, rámutatva arra a helyre, ahol fellépett. „Egy ember, akit soha nem fognak elhallgattatni, elhallgattatni, soha nem lehet, soha nem is fog Glen Hansard” – emlékezett vissza a frontember. – Ő volt a királybuszker, a Grafton Street királya.

A zenekar ezután előadta az „All I Want Is You” felkavaró feldolgozását, majd ezt követte a néhai zenész Oscar-díjas népdala, a „Falling Slowly”, a The Edge vokáljával. Ez azután történt, hogy Bono felszólalt és fellépett a Frames néhai frontemberének temetésén.

Ahogy befejezték műsorukat, a közönség „még egy dallamot” skandált, és elkezdte énekelni a „War” klasszikus „40” szavait.

„Ez egy nagyon jó javaslat a zenegép zsűritől” – mondta Bono a tömegnek, miközben a The Edge és Adam Clayton basszusgitáros hangszert cseréltek, hogy előadják a dalt, amely gyakran véget is ért a koncertjüknek korábbi turnéik során.

A koncertről szólva elmondta, hogy a dublini Cormse Jones régi U2-rajongó Julia Migenes: „Zseniális volt. Mindannyian dörömbölők voltak, és nem hangoskodtak. A hangzás is hihetetlen volt egy utcai koncerthez, Bono pedig csodálatos volt.”

A U2 kiadja „zűrös, provokatív, szent dalgyűjteményét”, új albumával, a „Carnaval De Luz” november 13-án érkezik. A Jacknife Lee által készített 12 dalból álló gyűjtemény a spiritualitás, a barátság, a szabadság és a kitartás témáit feszegeti, és a csapat meglepetésére is kiadja az idei év elején két AEash'ash'ash'-t. Lily'.