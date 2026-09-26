Julianne Moore átveszi Zürich Arany Ikon díját – németül

Mit nem tehet Julianne Moore?

Az amerikai színésznő péntek este tökéletes német nyelven vette át a Zürichi Filmfesztivál életműdíját, a Golden Icon Awardot.

A ceremónián csatlakozott hozzá Jesse Eisenberg is, aki legújabb filmjében rendezi A Debützenés-vígjáték Paul Giamatti társszereplésével, amelyet a héten 22. alkalommal vetítenek Svájcban.

Moore saját, Európában felnőtt gyermekkorára hívta fel a figyelmet, miközben üdvözlő beszédet mondott. „Köszönöm ezt a csodálatos megtiszteltetést” – hangzott el szavainak lefordított változata. „Tudom, hogy jelenleg Svájcban vagyok, de tinédzserként Németországban éltem. Az ottani tanárom azt mondta, hogy színésznő lehetek. Ha nem költöztem volna Európába a szüleimmel, nem éltem volna meg ezt a csodálatos életet. És nem lennék itt ma este, hogy rossz németül beszéljek veled.”

A bemutató előtt a szőnyegen az Oscar-díjas színésznő sugárzott, és azt mondta, „elég jól érzi magát” a tekintélyes Arany Ikon átvételének lehetőségével kapcsolatban. „És igazán csodálatos itt lenni Jesse Eisenberggel, aki óriási tehetség, és hihetetlenül csodálatos kreatív partner” – tette hozzá. „Annyira zseniális, ezért örülök, hogy megoszthatom vele ezt az élményt, és hogy itt lehetek a filmünkkel. Minden nap fenomenális volt. Valóban az volt. Valójában van egy felvétel rólam, amiről Jesse azt mondta, hogy annyira, annyira vicces, mert olyan sok buta arcot vágtam. De azt mondtam: „Ez csak az én hülye arcom volt!” Annyira élveztem.”

Eisenberg harmadik rendezője Mona Friedmant (Moore) követi, akit egy kis közösségi színházban alakítanak ki, és félénk, szerény háziasszonyból buzgó színésznővé változik, aki bármit hajlandó megtenni marginális szerepének művészi integritásának megóvása érdekében – még akkor is, ha háborút vív a sorozat uralkodó rendezője (Giamatti) ellen.

A filmrendező-színész-író pénteken a zürichi szőnyegen így nyilatkozott az újságíróknak: „Mona én vagyok. Amikor hétéves voltam New Jersey-ben 1990-ben, szomorú kisgyerek voltam, aztán csatlakoztam egy közösségi színházhoz, és otthonra találtam.” Moore ragyogásáról, aki Eisenberg rendezői debütálásában szerepelt Amikor befejezi a világ megmentését (2022) így nyilatkozott: „Amikor elkezdtem írni, csak ő volt az, és ha nem akarta volna megtenni, akkor a film nem készült volna el. Nincs senki más a bolygón, élő vagy halott, vagy még születendő [the role] olyan jó, mint ő [does].”

Moore legismertebb előadásai közé tartozik Még mindig Aliceamiért elnyerte az Oscar-díjat, valamint Az órák és A gyerekekkel minden rendben. A legutóbbi kreditek közé tartozik az Apple TV Echo ValleyPedro Almodóvar's A szomszéd szoba és Netflix limitált sorozat Szirénák. Jövőre visszatér a színpadra, hogy az Off-Broadway-darab címszerepét alakítsa Faydra.

Szintén péntek este Zürichben, Bruges-ben és Inisherin Banshees-ei Martin McDonagh filmrendező megkapta a fesztivál A Tribute To… díját. A megtiszteltetés a legutóbbi filmjének ünneplése volt, Wild Horse Nineamely jelenleg körbejárja a fesztivált, és máris Oscar-bulizást generál, különösen a főszereplő John Malkovich számára.

Nem sokkal az 1973-as chilei katonai puccs előtt játszódik. Wild Horse Nine A főszerepben Malkovich és Sam Rockwell Chris és Lee, a Santiagóban állomásozó régi CIA-partnerek, akiket irodavezetőjük, MJ (Buscemi) küld a Húsvét-szigetre, hogy segítsenek az Egyesült Államok titkos kampányában, hogy aláássák a demokratikusan megválasztott chilei kormányt. A sziget monumentális Moai-szobrainak szürreális hátterében a pár elkezd számolni homályos közös múltjukkal.

„Szeretem Zürichbe jönni, és ez óriási megtiszteltetés” – mondta a brit-ír kreatív a szőnyegen a ceremónia előtt. „Izgatott vagyok. Tudom, hogy ez egy nagyszerű, nagyon mozitudó közönség, ezért remélem, tetszeni fog nekik [Wild Horse Nine] annyira, mint a többi.”

A Húsvét-szigetre való utazásról így nyilatkozott: „Talán 15 éve jártam itt, és megdöbbentett a hely szépsége, [and] a Moai fejek rejtélye is, és azt hittem, hogy szinte egy film szereplője lehet, és ez így is lett. Nyilvánvalóan többször is dolgoztam már Sam Rockwell-lel, szóval ez mindig öröm. De John Malkovich új volt számomra, és egyszerűen tökéletes a szerepre. Vicces és veszélyes. És Steve Buscemi és Parker Posey is fantasztikusak voltak.”

Nem ezek az egyetlen díjak, amelyeket Zürich oszt ki. Csütörtök este Tom Hiddleston megkapta az Aranyszemet, amikor a fesztivált Everest-drámájával nyitották meg. Tenzingés John Turturro is ugyanilyen megtiszteltetésben részesül az idei főszerepért Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban.

A 22. Zürichi Filmfesztivál szeptember 24-től október 24-ig tart. 4.