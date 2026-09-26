Az 1975-ös Matty Healy portréja bekerült a British Photography Awards előválogatói közé

Az 1975-ös frontember, Matty Healy portréja bekerült a 2026-os British Photography Awards-ra. Nézze meg alább.

Az 56 éves Newcastle fotós, Neil Ferry készítette a képet, miközben Healy idén februárban a Sunday For Sammy jótékonysági show-n tartott előadására próbált (via BBC News).

Néhány perc alatt elkészítette a képet, és meg is tette leírta a darab „egy időtlen portré víziója, fény, tónus és textúra segítségével olyan atmoszférát teremt, amely távol áll a kortárs reklámfotózástól”.

Ferry portréja egyike annak a három fotónak, amelyre bekerült az idei British Photography Awards-on. A nyerteseket november 1-jén, vasárnap hirdetik ki.

A fotós csak 48 évesen kezdett el fényképezni, majd beiratkozott a Newcastle College BA-ra.

„Szóval bementem, (Healy) nagyon elfoglalt volt, kedves, kedves srác, és azt mondta: „Nézd, tudod, próbálok, de van pár percem, mire hazamegyek” – magyarázta Ferry. „Szó szerint csak egy percem volt a fénykép elkészítésére.”

Majd elmondta, hogy a zenész „nagyon elfáradt” a hosszú próbáitól, „de szerintem ettől lett igazán a fénykép”. Ferry hozzátette: „És szerettem, hogy egy kicsit fáradt volt; csak azt hiszem, ez teszi igazán a fotót.”

További információkat talál a British Photography Awards-ról itt.

Healy apja, Auf Wiedersehen, Pet Tim Healy színész, Newcastle upon Tyne-ben született, és a Sunday For Sammy egyik alapítója. A 2000-ben indult rendezvény kitüntetést kapott Auf Wiedersehen, Pet's Sammy Johnson, aki 1998-ban halt meg. Pénzt gyűjt fiatal kreatív tehetségek számára Északkelet-Anglia szerte.

Matty Healy feldolgozta a The La-t, és előhozta Lewis Capaldit az idei kiadásban, miközben az 1975-ös „About You” és „It's Not Living If It's Not With You” feldolgozásait játszotta. Sting a színpadra lépett, hogy eljátssza a The Police 'Message In A Bottle'-jének egy verzióját is.