Dolly Parton 9-től 5-ig című vígjátéka visszatér a mozikba a Late Icon's Foundation támogatására

Walt Disney küldi a klasszikus 1980-as munkahelyi vígjátékot 9-től 5-ig jövő hónapban visszatér a mozikba egy hetes távra, a jegyeladásokból származó nettó bevétellel a Dollywood Alapítványt támogatják, miután Dolly Parton 80 éves korában a múlt hónapban meghalt.

A népszerű szatíra 20th Century Studios újonnan felújított változata Parton, Jane Fonda és Lily Tomlin főszereplésével október 9. és 15. között lesz látható a mozikban. A Disney minden egyesült államokbeli jegyvásárlásból befolyt nettó bevételt a néhai énekes-dalszerző, színésznő és vállalkozó zászlóshajó programjának, a Dolly Parton Imagination Library-nek ajánlja fel.

Apja írás-olvasási képtelenségétől ihletett Parton létrehozta a könyvajándékokat segítő jótékonysági szervezetet, hogy előmozdítsa az írástudást a fiatalok körében. 1995-ös alapítása óta a program több mint 300 millió ingyenes könyvet adott gyerekeknek Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és az Ír Köztársaságban.

Parton, akit a country zene királynőjeként ismertek, egy rövid, rákkal vívott küzdelem után halt meg. A 9-től 5-ig A moziban való újrakiadást a nyitó Give Like Dolly Day alkalmával jelentették be, amely egy új, éves ünnepség szeptember 25-én vagy szeptember 25-én lesz, a vígjáték előtti tisztelgésként.

9-től 5-ig, Colin Higgins rendezésében, valamint a női irodai dolgozókról, akik bosszút álltak az életüket megkeserítő férfi ellen, benne a Parton által írt és énekelt „9-től 5-ig” tiltakozó dal is, amelyért Oscar-díjra jelölték.

Amellett, hogy legendás énekesnő és listavezetők dalszerzője volt, Parton agyafúrt vállalkozóként a névadó Tennessee-i vidámparkját, a Dollywoodot a világ egyik legnépszerűbb szórakozóhelyévé tette.