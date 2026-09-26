Andrés García Ibáñeztől tanáraiig, a Fundación Bancajában

A klasszikus festészeti műfajok és a saját referenciáikhoz való viszony képezi annak a monografikus kiállításnak a gerincét, amelyet mától Andrés García Ibáñez művésznek szentel a Valenciai Bancaja Alapítvány. Közel nyolcvan, pályafutása kezdetétől, a kilencvenes évek közepétől egészen az idei évig tartó műből áll, és néhány esetben még nem publikáltak, valamint tizenegy figurális totem kompozícióból, amelyeket az Olula del Río szerzője tanárainak tart: Francisco de Goya, Joaquín Sorolla, Antonio López, Ignacio Zuloaga és Juan Valdés Leoaga.

Valójában García Ibáñez produkciója a nagyon sokrétű spanyol realista hagyományból ered – átment az allegóriák ábrázolásán, a metafestészeten, a deformáló kritikán vagy a naturalizmuson –, és ez nyilvánvaló ebből az antológiából, amely négy részből áll, kezdve azzal, amelyik a középpontjában áll. hagyományos műfajokahol olyan portrékon, tájképeken és csendéleteken elmélkedünk, amelyek összekapcsolják az olula del riói művészt az említett alakzat termékeny múltjával. Gondos rajzolásuk, lendületük, valamint kifejező és gördülékeny ecsetvonásuk jellemzi őket, amely emlékeztet bennünket a ér bátor amit Lafuente Ferrari kezelt: ha a portrékat nézzük, ezek a legtöbb esetben nem megbízások, hanem inkább a családnak és a barátoknak adott darabok, amelyekben ennek a tipológiának a frissítését kívánják vállalni anélkül, hogy retorikába esnének és szigorú naturalizmust tartanának fenn.

A fejezet Mítosz és allegória Tartalmaz viszont olyan klasszikus mitológiai témák olvasmányait, amelyeket Ibáñez fiatalkorában végzett, olykor nagy formátumban, és későbbi darabokat, amelyekben a szimbólumok és a művészettörténet emblematikus alkotásainak áttekintése arra szolgál, hogy a festő ismét elmélyüljön az emberi természetben és szenvedélyeiben. García Ibáñez számára ez a kérdés hajtóerő és szinte megszállottság volt, amely ezeken a képeken a Velazquez-örökség mítoszainak deszakralizált nézetéből fejlődött ki (Bacchus gyermekkora, A Bacchae kertje) áthágásra nyitott neobarokk esztétikára (szabadalom be Isten halálaVelencéről szóló sorozata vagy a Minotauromachia). Az almeríai férfi klasszikus művek alapján igyekszik meta-képi gyakorlatokat készíteni, személyes értelmezéseket bevezetve az iróniához vagy a szatírához.

García Ibáñez munkásságának másik visszatérő jelenléte képzése óta Beethovené volt, akinek munkája különösen egyetemi évei alatt kísérte. Különféle sorozatokat szentelt a németnek, kezdve a koraitól és az ambiciózusoktól Érzelmes megközelítés Ludwig van Beethoven munkásságáhozamelyben párhuzamot talált saját élete és alkotói tapasztalatai és a szerzőé között Fidelio.

Ezeken a vásznakon a festő életének jeleneteit elevenítette fel, szinte romantikus gondolatmenettel kapcsolva azokat Beethoven dallamaihoz, amelyek ihletet adtak az alkotást; E szövetek némelyike ​​kiindulópontot jelentett korunkban a zene és a festészet közötti lehetséges kapcsolatok tanulmányozásában.

A túrát záró szakasz García Ibáñez és Antonio López két évtizeddel ezelőtt kezdődött, művészi sodródásokkal is járó barátságával foglalkozik. Ők ketten együtt művelik a természeti tájat, különösen Almeríában és Granadában, és mindkettőjük kompozícióit megvizsgálva kideríthetjük, mi köti össze és távolítja el az egyes realista szerzőket. Emellett közösen aláírtak néhány alkotást, különösen szobrokat, köztük VI. Felipe és Letizia király portréit, amelyeket az Almería Tartományi Tanács megbízásából öntöttek bronzba az új Kortárs Spanyol Realizmus Múzeuma (MUREC) számára, vagy a Francisco de Goya tiszteletére szenteltet, amely tavaly óta van kiállítva Fuendestosese Aragondosese festő születési helyén.

Ők ketten több mint egy évtizede tartottak különféle kurzusokat és workshopokat az életfestésről, köztük Olula del Río realizmusáról és figurájáról. Ebben a városban García Ibáñez építészként tervezte Kulturális Városát, és López és García Ibáñez kezdeményezésére két éve nyílt meg a fent említett MUREC Almería fővárosában, az Ibáñez Cosentino Alapítvány által kezelt.

«Andrés García Ibáñez. Egy pillantás a spanyol realizmusra »

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