Andrés Baiz, a Narcos rendezője a Helo rendőrségi helikopteres thrillerrel a Netflix számára (exkluzív)

Az akciófilmek rendkívül sikeresnek bizonyultak a Netflix számára, amely olyan címekkel vert slágereket, mint a krimi. A Ripsci-fi film Háborús géptúlélési thriller Csúcsés cápakép Thrashcsak idén egyedül.

Most a streamer arra törekszik, hogy visszahozza vagy újra feltalálja a rendőrségi helikopteres akcióthrillert.

A Netflix fejlesztés alatt áll Helloamelyben Andrés Baiz irányítja a funkciót. Edward Berger, a filmrendező mögött Csend a nyugati fronton és Konklávéa Nine Hours bannerén keresztül készíti partnerével, Luke Rivetttel.

Baiz már ismert mennyiség a Netflixnél, köszönhetően a krimiműsorokon végzett munkájának, mint pl Narcos és Griselda. Nemrég azonban lezárta a produkciót Jamie Foxx sportdrámájáról Küzdj a 84-értami a végrehajtók szerint 2027-ben kiütés lesz a streamer számára. Így készen álltak arra, hogy gyorsan rávegyék őt egy másik funkcióra.

Míg a cselekmény részleteit a törzsben őrzik, ismert, hogy Berger és Rivett elhozta a koncepciót a vezetőknek, akik ezután bevonták Patrick Aisont, aki a legutóbbi élőszereplős munkájáról ismert. Ragadozó filmeket, megírni a forgatókönyvet.

A stúdió az Aison friss és határozott felfogásaként emlegette a rendőrségi helikopter látószögét, amelyet az 1983-as thriller óta nem fedeztek fel. Kék Mennydörgés. A filmben Roy Scheider szerepelt, a rendező pedig John Badham volt.

A források szerint a projektet a következőképpen írják le:Az óra vége találkozik Top Gun.”

A kolumbiai származású Baiz durva sorozatmunkáiról ismert, amelyek nagy része a Netflixnek készült. Az elismert krimi számos kulcsepizódját ő rendezte Narcos és Narcos: Mexikóés az egész Griseldaa krimi dráma mini-sorozat, amelyben Sofia Vergara a krimi urat Griselda Blanco alakította. Ő rendezte a DC/Vertigo képregény streamer általi adaptációjának epizódjait is A Homokember.

Baizt a CAA, a Management 360 és Hansen Jacobson képviseli.