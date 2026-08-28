A U2 megosztja a The Pogues „Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” borítóját Shane MacGowan tribute albumához

A U2 megosztotta a The Pogues „Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” feldolgozását, amelyet egy Shane MacGowan tribute albumhoz vettek fel.

A The Pogues néhai frontemberének tribute albumát még márciusban jelentették be, és a megjelenés november 13-án várható. Olyan előadók lesznek rajta, mint Bruce Springsteen, Johnny Depp, The Libertines, Tom Waits, Primal Scream és mások. Rendelje meg előre itt.

A '20th Century Paddy – The Songs Of Shane MacGowan' egy sajtóközlemény szerint olyan dalok gyűjteménye, amelyeket a néhai frontember „magától akart elkészíteni”. A digitális kiadás mellett korlátozott példányszámú fizikai kiadásként is elérhető lesz, amely 3 nagylemezt, 2 CD-t, egy 56 oldalas emlékkönyvet és jegyzeteket tartalmaz.

Márciusban megérkezett az első ízelítő a lemezről – a klasszikus Pogues sláger, az „A Rainy Night In Soho” újragondolt változata Bruce Springsteen előadásában. Azóta megjelent a Dropkick Murphys által rögzített 'The Body Of An American' feldolgozása is.

Most egy újabb ízelítő érkezett az albumból, hiszen a U2 megosztja a The Pogues 1989-es számának borítóját, a 'Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah'-t.

Az albummal kapcsolatos új nyilatkozatában a U2 gitárosa, The Edge megosztotta: „Shane MacGowan tele volt ellentmondásokkal – és itt élt az igazság róla.

„Precíz tudott lenni abban, ami számít, és dicsőségesen hanyag volt minden mással kapcsolatban. Ha ez egyfajta előadásnak hangzik, talán az volt. De ahogy Oscar Wilde fogalmazott, „egy maszk többet mond el, mint egy arc.”

Így folytatta: „A ferde vigyor, a vadság, a régi-ír hajlítások – ezek nem annyira álcázások, mint inkább jelek. Egy módja annak, hogy belehelyezkedjen abba a vonalba, amely a kocsmai mesemondótól a punkszínpadig terjedt. Valahol John B. Keane és a The Clash között talált egy hangot, amely egyben ősinek és teljesen a maga korának érzett.”

Az albumon fellépő további előadók közé tartozik Hozier, David Gray, a The Jesus And Mary Chain, a The Murder Capital, Kate Moss, az Oscar-díjas Jessie Buckley, a néhai Glen Hansard és mások.

Victoria Mary Clarke, MacGowan felesége és a projekt mozgatórugója a tribute albumról beszélgetve így nyilatkozott: „Shane szellemisége és dalszerzője örökké magasztalja ezt a csodálatos gyűjteményt.

„Minden dalt egyedien és kedvesen tolmácsolnak ezek a gyönyörű előadók mellett, családja pedig alázatos és hálás minden egyes zenésznek, a Rubyworks elragadó csapatának és John Kennedynek, akik nélkül ez nem jött volna létre.”

MacGowan 2023 novemberében hunyt el, „békésen” a kórházban halt meg tüdőgyulladásban. 65 éves volt, és temetésére a Tipperary megyei Nenaghban került sor abban az évben december 8-án.

A tribute album összes előadói jogdíjának felét adományozzák Dublin Simon közösség életmentő lakhatás és egészségügyi ellátás biztosítása a hajléktalanságban szenvedők számára.

A U2 hozzájárulása a lemezhez az, hogy a banda közeli barátságban volt MacGowannal, és sokszor játszott vele együtt. A The Pogues-t is többször feldolgozták – többek között az „A Rainy Night In Soho” című dalt Johnny Depp mellett MacGowan 60. születésnapi koncertjén 2018-ban.

Később, 2023-ban a Las Vegas Sphere-ben töltötték le ugyanazt a dalt, és nem sokkal az énekes halálhíre után felvették a setlistjükre.

Miután felröppent a halálhíre, ők megosztott egy megható bejegyzést online is, aminek a következő felirata volt: „Shane MacGowan dalai tökéletesek voltak, így neki vagy nekünk, a rajongóinak nem kellett annak lenni.”