A Pókember: Vadonatúj nap nem hajlandó távozni – 5 héttel később még mindig a legtöbb mozikban

Állíts meg minket, ha már hallottad ezt: Azt Pókember: Vadonatúj nap film? Rohadt jól megy. Őrülten jól. Mint 2,24 milliárd dollár, és jó értékű.

Most, az ötödik hétvégéhez közeledik, a Sony-Marvel kasszasiker csendben egy újabb típusú erőt mutat: a kiállítók még két új nagyfilm megnyitásával is Vadonatúj nap több moziban, mint bármely más filmben.

Közel van, ne feledd, de mégis: Vadonatúj nap 3678 moziban lesz látható, minden más címnél többet, alig esik le a múlt hétvégi 4006-ról.

A Looney Tunes jogi vígjáték, Coyote vs. Acme valamivel kevesebb moziban nyílik – 3575 – a nagyon erős kritikák ellenére (a kritikusok 95 százaléka pontszámot kapott a Rotten Tomatoes-on; olvassa el A Hollywood Reporterkritikája) és erős közönségpontszámok (92 százalék). Coyote vs. Acme némileg szerény 14-22 millió dolláros belföldi nyitást követ. Bár lehet, hogy nem bizonyul telitalálatnak, általános fogadtatása minden bizonnyal azt bizonyítja, hogy érdemes volt bemutatni a filmet, nem pedig adóleírásra, ahogy a Warner Bros. eredetileg tervezte.

Aztán ott van Ridley Scott posztapokaliptikus thrillere A kutyasztárok közvetlenül mögötte nyílik Prérifarkas 3330 moziban (a filmet a kritikusok túlnyomórészt negatív kritikái – bár THRAz értékelés pozitív volt – a hazai nyitást 9-14 millió dollár körül jósolták.

De vissza a Vadonatúj napamelyet július 31-i megjelenése óta folyamatosan ajándékoznak a Sony-Marvel és a színháztulajdonosok számára.

A rekordok felhalmozódtak: a legnagyobb nyitónap (169 millió dollár), a legnagyobb hazai nyitóhétvége (360 millió dollár), a valaha volt legnagyobb hétfő (47 millió dollár), a leggyorsabban 500 millió dollárt elérő film (hét nap), a valaha volt második legnagyobb hazai film, és jelenleg 2026-ban a legtöbb bevételt hozó film.

Vadonatúj nap ezen a hétvégén várhatóan további 22-27 millió dollár gyűlik össze belföldön Óriási minden idők legtöbb bevételt hozó filmjei listáján.