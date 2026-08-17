A városok megosztják az új „Wednesday” dalt a szerdai „Townies”-ra válaszul

A városok reagáltak a szerdai 'Townies' dalra, és kiadtak egy saját számot, melynek neve „Wednesday” – nézd meg alább.

A Bostonban alakult, Los Angeles-i székhelyű banda – amelyet Tom Lynch, Chris Magnani és Nolan Melia alkot – múlt szerdán (augusztus 12-én) adta ki a kislemezt a Brain Synthesizeren keresztül.

Először a 'Bleeds' című album tavaly szeptemberi megjelenése körül jelezték szándékukat, hogy viszonozzák a szerdai számot, amelyen a „Townies” is megjelenik. „Várja meg, amíg a Townies hallja a szerdát” – írták akkor.

A szám egy ideges, elfojtott emo szám vaskos gitárriffekkel és egy dallamos átmenő vonallal, amely homályos, fergeteges nyereményre épít.

Nézze meg a Zach Miller által rendezett „Wednesday” videót itt:

A szerdai „Townies”, amely a Julia MigenesA 2025-ös év legjobb dalainak listáját a frontnő, Karly Hartzman írta egy barátjáról, akit tinédzser korukban szexuális pletykák és megaláztatások értek.

hozzászólni Julia Migenes A tavalyi pályáról Hartzman így nyilatkozott: „Nem tartotta magát az emberek iránt érzett haragjában, de tudod, hogy néha jobban védekezel a barátoddal szemben, mint önmagad?”

„Úgy érzem, jó volt elmondani valakinek, hogy valaki szeret téged: „Mélyen átérzek valamit, ami a középiskolában történt”, és azt hiszem, ez a dinamika nagyon érdekes. Lenyűgöző dolog volt belegondolni, hogyan értelmezik az emberek a nőket „promiszu”-nak.”

Nézze meg a „Townies” videót itt:

A 'Bleeds' szintén ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesmegjegyezve: „Amikor Lenderman lefejti az azonnali javítású gitárleleteket a „Candy Breath” és a „Townies” művekről, eközben a szerdai képesség, hogy a gyengítő mélypontokat robbanásszerű magasakká alakítsa át, valami eufórikussá válik.”

A múlt hónapban Hartzman is csatlakozott Hayley Williamshez a Newport Folk Fesztiválon, hogy előadja a „Mirtazapine”-t. Közreműködött a Weezer legutóbbi, Skinny Dipper című kislemezén is, amely a hamarosan megjelenő The Gold Album című lemezükön lesz.