Paul Mescalt, Joseph Quinnt, Barry Keoghant és Harris Dickinsont látták az Abbey Road album borítójának újraalkotásában

A rajongók bepillanthattak Paul Mescalba, Joseph Quinnbe, Barry Keoghanbe és Harris Dickinsonba, akik a The Beatles pályafutásának legendás pillanatát forgatták Sam Mendes készülő filmjeihez.

A négy színészt, akik mindegyike a banda egy-egy tagját alakítja, a közelmúltban észrevették, amint újrateremtik a csoport ikonikus alakját. Abbey Road album borítója. Az 1969. augusztus 8-án készült eredeti fotón John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney és George Harrison egy fájlban sétálnak át a londoni EMI Studios előtti átkelőn.

A közösségi médiában megosztott videókon keresztül Mescalt McCartney-ként, Dickinsont Lennonként, Quinnt Harrisonként és Keoghant Starrként láthattuk, amint Mendes négyrészes Beatles-életrajzi filmjének borítóképét újrakészítették. The Beatles – Négyfilmes filmes esemény. Minden filmet a zenekar egyik tagjának szemszögéből mesélnek el, és mind a négy filmnek egymáshoz kapcsolódó narratívája van.

Bár a cselekmény részleteit titokban tartják, a film hozzáfért a The Beatles teljes zenei katalógusához, amikor a banda kiadója, az Apple Corps megadta a zenei jogokat a forgatókönyvben szereplő filmekhez. A rajongóknak csak ki kell várniuk, és meglátják, hány dal van 1969-ből Abbey Road szerepelni fognak a projektben.

A Sony Pictures által készített filmekben David Morrissey is Paul McCartney apja, Jim McCartney szerepében lesz látható; Leanne Best mint John Lennon Mimi nénije; James Norton, mint menedzser Brian Epstein; Harry Lloyd George Martin producerként; Bobby Schofield mint közútkezelő Neil Aspinall; Daniel Hoffman-Gill mint roadie Mal Evans; Arthur Darvill, mint sajtófőnök, Derek Taylor; Adam Pally mint ellentmondásos Allen Klein zenei menedzser.

Mind a négy Beatles-film 2028 áprilisában kerül a mozikba, de a pontos dátumot még nem hozták nyilvánosságra.