A Vatikán magánvetítést ad a Scorsese által készített Aldeas című pápadokumentumfilmnek

Martin Scorsese, mondhatni, a Pope csapata.

A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy privát vetítést rendeznek a Scorsese által készített dokumentumfilmből Aldeas, Ferenc pápa utolsó álmaáprilis 21-én, Rómában, Ferenc halálának egyéves évfordulója alkalmából.

Az Aldeas a Ferenc pápa Scholas Occurrentes globális oktatási mozgalma által működtetett közösségi mozi projekt, amely világszerte workshopokat tart, hogy segítse a helyi közösségeket olyan forgatókönyv alapján készült rövidfilmek létrehozásában, amelyek „egyedi identitásukat, történelmüket és értékeiket ünneplik”. A dokumentumfilm végigkíséri a mozikezdeményezést Olaszországban, Indonéziában és Gambiában, és Scorsese látogatást tesz nagyapja szicíliai falujában, ahol helyi fiatalokkal dolgozik, hogy saját filmet készítsen. Tartalmazza Ferenc pápának nem sokkal halála előtt készült utolsó mélyinterjúját, valamint a pápa és az Oscar-díjas rendező több kulisszák mögötti beszélgetését.

„Ez a film tisztelgés a Szentatya előtt” – mondta Scorsese közleményében. „Megtiszteli az emlékét azzal, hogy megtestesíti szolgálata szellemét és álmát egy egyre emberibb kultúra megteremtéséről. A történelem jelenlegi pillanatában úgy gondolom, hogy ez nem csak álom, hanem szükségszerűség is.”

A Vatikán egy évvel Ferenc pápa halála után, április 21-én, kedden zártkörű vetítést tart a filmből, pár lépésre attól, ahol élt és halt.

Hétfőn a Vatikán több első megjelenésű képet is bemutatott a filmből (lásd lent).

Az új film a jelenlegi pápa, XIV. Leó pápa és Donald Trump amerikai elnök hetek óta tartó vitája közepette landol az Irán elleni amerikai-izraeli háború miatt. Miután Leo „igazán elfogadhatatlannak” nevezte Trump fenyegetését, miszerint egy „egész civilizáció meghal”, POTUS felkiáltott a Truth Social oldalon, és azt írta, hogy az első amerikai születésű pápa „GYENGE a bűnözésben, és szörnyű a külpolitika számára”. Trump egy mesterséges intelligencia által generált képet is közzétett magáról, mint Jézus-szerű figuráról, amelyet később az amerikai keresztények ellenreakciója közepette eltávolított.

Az új epizódról Múlt hét Ma este Vasárnap a műsorvezető, John Oliver kigúnyolta Trumpot, amiért elvállalta a katolikus egyház vezetőjét, és azt mondta, hogy az elnök „a vesztes harcok epikus futásán van”.

JD Vance alelnök, egy katolikus hittérítő szintén mérlegelt, és azt javasolta, hogy a pápának legyen „óvatos, amikor teológiai kérdésekről beszél.

A hétvégén a jelenleg afrikai körúton tartózkodó pápa kijelentette, hogy „egyáltalán nem érdekem” az iráni háborúról vitatkozni Trumppal, de továbbra is prédikálni fogja a béke evangéliumi üzenetét.

Clare Tavernor és Johnny Shipley rendezte Aldeas, Ferenc pápa utolsó álma, amelyet az Aldeas Scholas Films készített a Sikelia Productions és a Massive Owl Productions együttműködésével. Az LBI Entertainment és a Double Agent kezeli a film értékesítését, a bevételt pedig az Aldeas kezdeményezésbe kell újra befektetni.

Aldeas, Ferenc pápa utolsó álma. Aldeas Scholas Films