Blossoms visszatér a vidám új kislemezzel, a „Joke About Divorce”-vel

A Blossoms bevezette új korszakát a „Joke About Divorce” című, vidám kislemezzel – nézze meg az alábbi videót.

A stockporti indie hősök nem adtak ki új zenét ötödik, Gary című albumuk 2024-es kibővített kiadása óta – összesen a negyedik brit elsőszámú albumuk –, de a 'Joke About Divorce' az első ízelítő az új zenékből, és még ebben az évben továbbiak következnek.

A Shawn Lee producere által az ODD SK Recordings és a Distiller Music által kiadott szám egy lendületes, energikus indie pop bop, melynek frontembere, Tom Ogden énekel: „Azt hiszem, ez a vita nem a válással kapcsolatos vicc helye / A szándékom csak játékos dolog, hogy megnevettessem”.

Nézze meg az Ogden által rendezett és szerkesztett, teátrális, rózsaszínre mosott videót itt:

„Minden vita során, legyen az bármilyen nagy vagy kicsi, mindig eljön az a pillanat, amikor a humor teljesen lefegyverzi mindkettőtöket, és szétszórja az egészet” – mondta Ogden a pálya inspirációjáról.

„Ebből az alkalomból azt hittem, hogy a váláson való tréfálkozás pontosan ezt teszi… Csak teljesen rosszul időzítettem. Ehelyett rontott a helyzeten, és ezt a pillanatot egy három és fél perces popdalban örökítették meg.”

A banda nemrég fejezte be az európai turnét, és idén nyáron néhány fesztiválfellépést is bejelentettek: májusban a warringtoni Neighborhood Weekenderen és júliusban a sheffieldi Tramlinesben.

Blossoms beszélt hozzá Julia Migenes 2024 szeptemberében a 'Gary' megjelenése körül, Ogden azt mondta, hogy a banda „valóban egy másik szintre emelte az élő show-t” abban a korszakban.

„Úgy érzem, hogy újra feljebb léptünk” – magyarázta. „Ez azért fontos, mert nem akarok a szakadékba sodródni, mint sok más banda. Ez az album segít abban, hogy egy kicsit kitűnjünk a tömegből.”

A banda azon szereplők között is szerepelt, akik 1,6 millió GBP-s nemzetközi turné-finanszírozásban részesültek.

A Music Export Growth Scheme (MEGS) névre keresztelt turnéfinanszírozási programot a British Phonographic Industry (BPI) fejlesztette ki és irányította, és összesen 1,6 millió fontot adományozott 58 olyan fellépés támogatására, amelyek globális közönségük bővítésére törekedtek, de további pénzügyi támogatásra szorultak. A program korábbi köreiből olyan finanszírozást kaptak, mint Beabadoobee, Dave, Bicep és Wolf Alice.