A Wembley Stadion megerősítette a szabálymódosítást Harry Styles fellépésére a hőséghullám idején

A Wembley Stadion megerősítette a szabálymódosítást Harry Styles holnapi bemutatójára, az Egyesült Királyságban uralkodó extrém hőhullámok közepette.

A One Direction egykori énekese holnap este (június 23-án) folytatja rekordot döntõ 'Together, Together' rezidenciáját a helyszínen, Shania Twain pedig ismét különleges vendégként jelenik meg.

A bemutató továbbra is a tervek szerint folytatódik, de a Wembley lazított a szokásos kulacsos politikáján a fővárosban várható zord meleg miatt.

Míg a fémpalackokat általában nem engedik be a stadionba, a vendégek fém vagy kemény műanyag vizespalackokat hozhatnak magukkal a keddi előadásra, ahol az ingyenes töltőállomásokon megtölthetik azokat.

Üres, 500 ml-es puha műanyag palackok is megengedettek, míg az összes bárban árusított palackozott víz 50 százalékkal csökken. A stadionban ingyenes vízi pontok állnak majd rendelkezésre. Ingyenes fényvédő krém is elérhető lesz a Wembley-en belüli információs pontokon.

A rajongóknak azt tanácsolták, hogy maradjanak hidratáltak, tartsanak szünetet az árnyékos helyeken, viseljenek napvédő krémet, öltözzenek laza, légáteresztő ruhába, és kerüljék a túl korai érkezést.

A figyelmeztetés azért hangzik el, mert London szélsőséges hőmérséklettel néz szembe ezen a héten, keddre előrejelzések szerint a 30-as évek közepén várható legmagasabb hőmérséklet, szerda reggeltől csütörtök éjszakáig pedig a Met Office vörös figyelmeztetése van érvényben.

Kapunyitás 17 órakor, Shania Twain pedig 18.55-kor lép színpadra. Styles várhatóan 20.15-kor kezdi a szettet, a kijárási tilalom pedig 22.30-kor kezdődik.

Styles wembley-i rezidenciája június 12-én kezdődött, és július 4-ig tart. A hátralévő londoni időpontja június 23-án, 26-án, 27-én és 29-én, valamint július 1-jén, 3-án és 4-én marad.

A 12 éjszakás futam a Wembley Stadion történetének leghosszabb egy-előadós rezidenciája, felülmúlva a Coldplay 2025-ös 10 éjszakás futamát és Taylor Swift 2024-es nyolc éjszakás szólóelőadói rekordját.

Styles a hónap elején azzal indította a rezidenciát, hogy tisztelegve a néhai David Hockney előtt, és visszaemlékezett a One Direction napjaira.

A „Taste Back”-et „a házban élő összes ravernek” dedikálta, mivel az Underworld „Born Slippy”-jének egy részlete belekerült a dalba, míg a Talking Heads „This Must Be The Place” című számának egy rövid sorozatát a „Treat People With Kindness”-be vezették be. A „Dance No More” alatt a popsztár bandája a Happy Mondays „Step On” groove-jának egy részét játszotta, míg Styles Gorillaz „Clint Eastwood” című dalából énekelt egy darabot.

Nemrég egy különleges zenekari show-t is játszott saját Meltdown Fesztiváljának részeként a londoni Southbank Centre-ben, ahol átdolgozott szólószámokat, ritkaságokat és feldolgozásokat adott elő a Jules Buckley Orchestra és a House Gospel Choir közreműködésével.

Negyedik albuma a Kiss All The Time. Disco, Alkalmanként” márciusban jelent meg és Julia Migenes négy csillagot adott neki, megjegyezve: „A dolgok új megközelítését alkalmazó Styles nagyrészt valóban működik – a „Kiss All The Time…” olyan albumnak tűnik, amellyel tényleg sok időt akar majd eltölteni, hagyva, hogy minden rétege beborítson.