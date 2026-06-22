Hannah Minghella lett a Netflix Animation Studios (exkluzív) vezetője

Az animáció egyre növekvő jelentőségét mutatja, hogy a Netflix két portfóliót rendezett át, amelyekben egy pár felsővezető is részt vett.

Hannah Minghella, aki korábban a játékanimáció és az élőszereplős családi filmek vezetője volt, most kizárólag az animációra koncentrál. A régi ügyvezetőt a Netflix Animation Studios vezetőjévé nevezték ki, és három kontinensen egy hatalmas táblát, három animációs stúdiót és több mint 1000 alkalmazottat fog felügyelni.

Az élőszereplős családi filmeket ezentúl Kira Goldberg vp-film fogja felügyelni, aki már most is kitartóan vezeti a thrillereket (a legutóbbi siker Csúcs hatáskörébe tartozott), drámák és hiten alapuló történetek.

Mindketten tagjai maradnak annak az agytrösztnek, amelyet a Netflix elnöke, Dan Lin gyűjtött össze.

Az animáció szerencsésnek bizonyult a streaming óriás számára. KPop Démonvadászok a múlt héten lett az első olyan film, amely 52 hetet töltött a Global Top 10-es listáján és CserélveMichael B. Jordan hangmunkájával, nemrégiben sláger volt. A közelgő filmek között szerepel LépésekBrad Bird's Ray Gunn, Az eltemetett óriása Mitchells vs. the Machines folytatás, és In Wavesamelyet a cég Cannes-ból szerzett meg. Animált felvétel Charlie és a csokoládégyár a Netflix egyik nagy lendülete 2027-ben.

A pala kiépítésén túl a Minghella az animációs franchise-ok kiépítésére összpontosít más részlegeken, például élő eseményeken és fogyasztói termékeken. És továbbra is irányítani fogja a már folyamatban lévő élőszereplős projektjeit, beleértve Greta Gerwigét is Narnia és EloiseRyan Reynolds főszereplésével.

Goldberg már felügyelte a családi térnek tekinthető projekteket. A meglepetés megahit Feltűnően fényes teremtményeka Sissy Spacek-film, amely Shelby Van Pelt regényét adaptálta, valamint Az életlistaSofia Carson főszereplésével.

Minghella 2024-ben csatlakozott a Netflixhez a Bad Robottól, Goldberg pedig 2018-ban került a céghez a 20th Century Foxtól.