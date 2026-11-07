AFM Hot Project: Rosamund Pike lesz a Body Horror „Feed” főszereplője

Oscar-jelölt Gone Girl Rosamund Pike színésznő lesz a főszerep és a producer Takarmányegy body horror projekt Leslye Headland rendezőtől (Az Akolitus, Orosz baba), amelyet a The Veterans jövő héten mutat be vásárlóinak az amerikai filmpiacon.

Pike Erint alakítja, egy kétségbeesett anyát, aki elhatározta, hogy tornász lányát sztár-befolyásolóvá teszi. Talál egy homályos kollagén-kiegészítőt, amely úgy tűnik, segít, de a hírnév és a siker megérkezésével a lánya szörnyű átalakulásba kezd.

Daniella Isaacs (Emberek, akik ismertek engem) írta a forgatókönyvet TakarmányHanna Bergholm 2022-es finn horrorja ihlette Kikelés.

Pike a Primitive Streak szalagcímén keresztül készít majd Shelley Browning mellett a Magnolia Entertainmentnél, Steven Schneidernél a Spooky Picturesnél, Ara Keshishiannál és Petr Jaklnál a ZQ Entertainmentnél, valamint Sam Ritzenbergnél az Agile Filmsnél. A forgatókönyv fejlesztését a ZQ Entertainment finanszírozta.

„Régóta szerettem volna olyan filmet készíteni, amely anarchikusan játszik a közösségi média és az önfejlesztés iránti megszállottságunkkal, a hírnév utáni vágyunkkal, figyelemre méltó képességek nélkül, és – tegyük hozzá – a modern anyaság szörnyűségével” – mondta Pike közleményében. „Takarmány olyan film, amely a műfaji térben játszik, és belejátszik jelenlegi félelmeinkbe, szülőkként, állampolgárokként a digitális világban. Kortárs és szembetűnő, és tökéletes munkatársaimat találtam Daniella Isaacsban és Leslye Headlandben, mindketten tudják, hogy lánynak lenni testben veszélyes, lázas, bódító, és merjük azt mondani, hogy szörnyű.

Magas koncepciójú témáival és body horror magjával a projekt nyilvánvalóan ugyanabban a térben szeretne játszani, mint Coralie Fargeat átívelő slágere. Az anyag (2024), amely világszerte több mint 77 millió dollár bevételt hozott.

A Veteranok nemzetközi értékesítést folytatnak Takarmány és a jövő héten bemutatja a vásárlóknak az AFM-en. A CAA Media Finance kezeli az Egyesült Államok jogait.