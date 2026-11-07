Angine De Poitrine debütált új harmadik idegen taggal a háromszögben az új dalon

prAngine De Poitrine egy új, harmadik idegen taggal debütált egy nemrégiben zajló élő show-n. Nézze meg az alábbi felvételeket.

A titokzatos kísérletező duó tegnap este (november 5-én, csütörtökön) kibővítette felállását a kanadai Torontóban, a History helyszínén.

Rövid időre csatlakozott hozzájuk a színpadon egy harmadik tag is, aki egy új, még cím nélküli számban játszotta el a háromszöget, amely élőben debütált. Setlist.FM megjegyzi, hogy az extra zenészt Poitrine-nak hívják, de ezt még nem ellenőrizték.

Máshol a rajongók Reddit elméletben gondolkodtak a további karakter kilétéről, és arról, hogy mi lehet a funky dallam. „Úgy tűnik, ez egy quebeci tévéműsor új főcímdala” – mondta egy ember.

Valaki más megjegyezte: „Az új földönkívülinek még nincs jó ritmusérzéke.” Egy felhasználó tréfásan így válaszolt: „Lehet, hogy virtuózok a szülőbolygójukon, és egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni.”

Mások dicsérték a „groovy af”-t és a „nagyon menő” számot, míg egy másik rajongó megosztotta: „Valaki azt mondta (az új tagot úgy hívják), hogy egy másik bejegyzésben Petit Poitrine, szóval most ez a fejem, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője.”

Nézze meg az új dalról készült rajongói felvételeket itt: