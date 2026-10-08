Aktív és nedvszívó: a Bank of Spain bemutatja textíliáit

Akik személyesen ismerhették Anni Albers-t, elmondták, hogy a német művésznő az általa használt nagyon változatos, bensőségesnek minősíthető anyagokkal ápolt kapcsolatot: a Kolumbusz előtti művészet ihlette meg, amelyet Latin-Amerikában első kézből láthatott, valamint az ipari esztétika, mint oly sokan a Bauhausban, folyamatosan vizsgálta a szövet képességét, hogy új motívumokat generáljon és betöltse saját motívumát. Anélkül, hogy szüntelenül ötvözte volna alkotó munkáját a pedagógiával és az elméletivel, több amerikai múzeumban, köztük a MoMA-ban is kiállíthatta akasztóit és képi textíliáit – ez volt az ötvenes évek elején –, mígnem metszetekben megtalálta az ideális módszert a többféle variációra fogékony kompozíciós minták felkínálására – háromszögekre és rombuszokra, amelyek a korábbi domborzati görbületekkel vagy domború vonalakkal kapcsolódnak össze.

Az esszéd A hajlékony síkA pontosan 1957-ben keltezett tárlat ad címet annak a kiállításnak, amellyel a Bank of Spain jövő márciusig bemutatja az alapjainak részét képező kézműves darabokat, valamint más köz- és magángyűjtemények egy részét. Ebben a szövegben a hagyományos kreatív gyakorlatok és a modern grafikai nyelv ötvözésének úttörője a művészet szöveteit olyan aktív és rugalmas felületként határozta meg, amely képes módosítani a tereket, szűrni a fényt, elnyelni a hangot és átalakítani az építészeti tapasztalatainkat.

Az intézmény kurátora, Yolanda Romero kurátora által rendezett kiállításon ez a textiltámogatás nem díszítőelemként, hanem többfunkciós eszközként jelenik meg, amely képes megvédeni a terek lakóit, lehatárolni a területeket, elmesélni vagy megjeleníteni bizonyos hatalmi víziókat. Azok, amelyek az útvonal közepét foglalják el, pontosan a Bankhoz tartoznak, úgy lettek kialakítva, hogy beépüljenek ennek az entitásnak a székházának architektúrájába, hierarchikus és reprezentatív célokat szolgálva, valamint fokozva a helyiségek ünnepélyességét.

E darabok körül olyan kortárs alkotások kerülnek utunkba, amelyek az elmúlt évtizedekben megújították, bővítették ennek a tudományágnak a lehetőségeit, ugyanakkor emlékeznek arra, hogy ez továbbra is érvényes és aktuális technika az ismeretek és emlékek átadásakor, vagy e kompozíciók kézműves konnotációinak értékére vagy súlyára való reflektálásban, amikor magával a terekkel és az építészettel kapcsolatban van szó. Albers szerint ez a harmadik bőrünk, a szövet ebből a szempontból a közvetítő az emberi test és környezete között.

A „flexibilis sík” tehát a 17. és 21. század között keletkezett kárpitokból, szőnyegekből, festményekből, fényképekből, videókból, dokumentumokból és érmékből áll, amelyek négy tematikus részre tagolódnak, amelyek a varrásnak, a kézműves szakmákat fenyegető számos válságnak és túlélési stratégiájuknak, valamint ezeknek a közös munkáiknak a szerepéhez, lakóhelyükhöz, belső szerepükhöz szentelték. értékteremtés az épülettel összefüggésben, amelyben elhelyezkedünk.

A kiállítás azzal kezdődik, hogy a tű háromdimenziós lehet, mint a ceruza kettős, öltései pedig vonások: a varrás rajzol, ír és épít, és a hazai szférán túl a történetek, identitások, munkaformák és erőhasználatok része. Ez a rész olyan kortárs művészek kompozícióit tartalmazza, akik a fonalfűzést a női jogok történelmi követelésével (Elo Vega), a Franco-korszak háztartási munkáival (Isabel Oliver), a textilipar alkalmazottainak emlékével (Victoria Gil) vagy a varrás lassúságával a gyorsulás és fogyasztás idején (Carole Frances Lung) társították.

Ezen kívül látni fogjuk Narelle Jubelin javaslatait is – ennek újraértelmezése A Víznar-résJosé Guerrero, amelyben a tű García Lorca halála után sebeket varrna-; Esther Ferrer előadóművésztől, aki azt állította, hogy a szál meg tudja emelni a saját minimális architektúráját; vagy Elena del Rivero, aki újra és újra használt törékeny anyagokat, és varrást is, hogy utaljon a hiányokra, emlékekre és sebekre.

A kézművesség hanyatlásának és fennmaradásának szentelt fejezet címe, jelentőségteljesen, Legyőzött kisebbségekutalva Anni Albers egy másik említésére az elveszett kézi feladatokról.

Itt várnak ránk azok a munkák, amelyek célja annak bizonyítása, hogy a burjánzó iparosodás nem tudta megakadályozni, hogy a textíliák tanulási terek legyenek, és ellenállásgyakorlat-komponenssel egészítették ki. Teresa Lanceta és Aurèlia Muñoz katalánok különböző generációikból méltatták a névtelen és népszerű takácsok közösségei által végzett kulturális közvetítést; A francia Yto Barrada a marokkói hagyományos festési és szálkezelési folyamatokat vette kiindulópontnak, hogy kritikai összehasonlítással közelítse meg a mai textilipar működését, annak ökológiai és politikai hatásait; és Antonio Picillá maja szerző tz'utujilrostokat és gyapjút használt az idő megértésének őshonos módjainak visszanyerésére. Mindketten tanúsítják, hogy nem csak nosztalgia van a kárpitban.

Igen, megint Albers beszélt beltéri létezés és hangsúlyozta a szövetek szerepét a belső terek elosztásában, a kényelem, valamint a hang- és hidegtompítás terén, a kiállítás harmadik szekciójában a helyiségek megkülönböztetésére, rendezésére, komfortosabbá tételére készült alkotások láthatók. Magának a Bank of Spain történetéhez kötődnek, amely megalakulása óta igényli az ilyen típusú alkotásokat.

A 19. század második felében a Royal Tapestry Factory-tól megrendelt szőnyegekre vagy Geraert Peemans fél tucat flamand kárpitjára gondolunk, amelyek az év hónapjait és az állatöv jegyeit képviselik, és amelyeket Juan de Zavala integrált az akusztikát javító projektjébe, és ugyanannak a konstrukciónak a részei lettek.

Végül a textil csereközponttá, értéktárgyá és történetmesélési eszközzé válik.

A Bank Dora Garcíát bízta meg a Gyűjtőterem faliszőnyegeinek elkészítésével, amelyben a művész a gazdasági értékteremtést személyközi kapcsolatokkal kapcsolja össze, és itt megismerkedhetünk Andreas Maria Fohr, Mercedes Azpilicueta, Patricia Esquivias és Manuel Chavajay projektjeivel is. Az első egy széfet, egy fényképet, egy kerámiakulcsot és több hímzett textíliát használt a váltókra, vagyis a jelen értékkel bíró jövőbeli fizetés ígéreteire; az utolsó három pedig osztozik az előbbivel azon vágyukban, hogy más időket is összekapcsoljanak ezzel, és olyan ruhákból mérjenek és emlékezzenek, amelyek sokkal többet szőnek, mint szálak.

„A rugalmas sík. A Bank of Spain textilgyűjteménye»

SPANYOL BANK SZOBA

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