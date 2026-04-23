Álom és értelem Eduardo Chillidában

Zaragozán áthaladva tavaly februárban Madridban, a Conde Duque Kulturális Központ első termében landolt a „Soñar el Espacio” kiállítás, amelyet az Ibercaja Alapítvány szervezett Eduardo Chillida századik évfordulója alkalmából megemlékező program csúcspontjaként. A túra száz darabból áll, amely a művész produkcióját, a természettel és a világgal való egyensúly- és közösségkeresését reprezentálja: mintegy húsz különböző anyagú szoborról és papírra festett alkotásról van szó.

Az előbbi összeállítását a néző szemléletének ösztönzésére tervezték, és ezek a művek tükrözik a Chillida által modellezett elemek sokféleségét: gipszből (Alak) alabástromnak (A mély a levegő XXI), kovácsoltvason áthaladva (Projekt a Tolerancia emlékművéhez, Toposz, A mély a levegő, Stela V bármelyik Dicséret a látóhatárig), vasbeton vagy samottföld, jelen a híres Lurrakkompakt és tömör agyagtömbök, amelyeket a szerző alig kezelt, és amelyek különböző tónusokat kínálnak attól függően, hogy mennyi ideig maradtak megszilárdulva a fatüzelésű kemencében.

A kisebb kompozíciók bensőségesebb és közvetlenebb kapcsolatot tesznek lehetővé a látogatóval; A legnagyobbak, akár két méter magasak, erőteljesen kapcsolódnak az építészethez és a környezethez: Chillida tőlük és üregeikből akarta vizsgálni a fény és a tér kezelését. Ezekben az alkotásokban az anyagok képesek kifejezni önmagukat; Néha a látványosság érzetét keltik, méretüktől függetlenül is.

Chillida maga így határozta meg magát az üresség építésze; Az alabástrom műveken nagyon meglátszik az erre irányuló figyelme: tömör formák faragott ablakokkal, amelyeken át behatol a fény. Az ebbe a provokatív résbe betörő szórt világítás a faragott tér felé irányítja a figyelmet, és szembetűnő kontrasztot fogalmaz meg az azt körülvevő forma szilárdságával. Egyszóval a művész számára a tér és a levegő ugyanolyan fontos volt, mint maga a kő.

A kiállításon látható grafikai munkák kapcsán érthető, hogy összefogja Chillida plasztikus gondolkodásának kulcsait, így alapvető fontosságú a többi produkció megértéséhez. Sokakkal ellentétben a San Sebastian nem csak az előkészítő vázlatokhoz használt papírt, hanem egészen sajátos egyediséget és autonómiát adott neki.

A nagyon reprezentatív darabok mellett, mint pl Vázlat a Plaza de loshoz Vitoria Fueros bármelyik szabadság ketreca Conde Duque-ban tintával, faszénnel vagy szangvinikussal kivitelezett geometriai rajzaiból vagy metszeteiből láthatunk válogatást. Látni fogjuk, hogy esztétikai elvei sok esetben megegyeznek a szobrokéval; máskor saját nyitott vagy összekulcsolt kezüket reprezentálják, mint a térfogat és a tér megragadására szolgáló gyakorlatokat, valamint a kezek által végzett munka energiájának szimbólumaként. Papíron egyértelműen figuratív alkotásai nyilvánvalóan kifejező portréi lesznek, amelyeket feleségének és gyermekeinek, valamint önmagának dedikált.

E képek mellett szakadt, vágott papírokból készült kollázsok és azok sorozata gravitációk, fehér és tinta, amelyeket 1985 óta készített. Ezek ismét a szobraihoz kapcsolódnak, mert anyaguk ellenére tartalmaznak egy harmadik dimenziót, amelyet az őket alkotó metszetek vezetnek be.

A „Soñar el Espacio” június 21-ig látogatható, Alicia Vallina kurátora.

Eduardo Chilldia. “Álomtér”

CONDE DUQUE KULTURÁLIS KÖZPONT

C/ Conde Duque 9, 11

Madrid

2026. február 17-től június 21-ig