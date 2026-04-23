Dave Grohl felidézi, hogy véletlenül megsértette David Bowie-t: „Olyan gyorsan visszaléptem”

Dave Grohl felidézte azt az időt, amikor véletlenül megsértette David Bowie-t, mondván, hogy „olyan gyorsan hátrált”.

A Foo Fighters frontembere vendégként szerepelt Nick Grimshaw és Angela Hartnett séf étel-ital podcastjának legújabb epizódjában, Tál.

A beszélgetés egy pontján Grohl mesélt a műsorvezetőknek egy különös kínos találkozásról a késői zenei ikonnal. „Istenem, volt egyszer, amikor bementem a stúdióba David Bowie-val” – kezdte.

„Felvételt készített… ez 25 vagy 26 évvel ezelőtt volt. Épp most láttam őt fellépni egy V. Fesztiválon, vagy valami hasonlón. Olyan volt, mint a Prodigy, David Bowie (a felállásban), és véletlenül a számlán voltunk.

„A fotógödörben álltam, és ő ott volt. Pontosan fölöttem énekelt. Olyan volt, mint a túlvilági. Úgy értem, olyan volt, mint egy vallási élmény. Csak azt mondtam: „Ő egy angyal, ez csodálatos”.

„Mondtam neki, amikor találkoztam vele a stúdióban, és azt mondtam: „Éppen csak láttalak, például, egy olyan utazás volt, hogy emberi alakban láthassalak ott, közvetlenül magam előtt.” És azt mondja: „Mit gondoltál? Mit éreztél?” Én pedig azt mondom: Ó, a francba!

Miután a legendás művész váratlanul érte, Grohl így válaszolt: „Az első dolog, ami kijön a számon, mint egy idióta”. Így folytatta: „Azt mondtam: „Nos, az első dolog, amit észrevettem, az az összes tökéletlenséged.” Olyan gyorsan hátráltam.

„Nem tudom, hogyan kerültem ki ebből az egyből. De azt kérdeztem: „Mit csináltam…” Soha nem mondanám ezt senkinek! Hát nem szörnyű?”

Ami Bowie tehetségét illeti a stúdióban, Grohl így nyilatkozott: „Istenre esküszöm, ő egy vonás – a hangja, ez a hang. Nincs hatás. Pontosan így van. Kiráz a hideg. Azt mondod: „Úristen, ez a legmegnyugtatóbb, a legszebb dolog. Ez az igazi.”

Egy dalt vett fel Bowie gitárosával, Reeves Gabrellel az 1999-es „Ulysses (Della Notte)” szólóalbumához. Grohl és Bowie közreműködtek a „Jewel” című dalban a projektben.

Grohl valószínűleg összekeverte az időzítést, amikor azt mondta, hogy a találkozás „25 évvel ezelőtt” történt. Úgy tűnik, hogy a Foo Fightersre utal, aki megosztotta a felállást Bowie-val és a The Prodigy-vel az 1996-os Phoenix Festivalon Stratford-upon-Avon közelében.

A frontember 32:52 percnél meséli el a történetet a fenti videóban.

2020-ban a Foos frontember felidézte azt az időt, amikor Bowie nem sokkal az elhunyta előtt azt mondta neki, hogy „bassza meg”, miután visszautasította az együttműködésre szóló meghívást.

Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor ráébredt, hogy az énekes viccel, és így szólt: „Halleluja! Végre fellélegezhettem, tudva, hogy David Bowie valójában nem azt kívánta, hogy „basszam” (vagy talán megtette, de a lehető legszépebb módon, és még ez is megtiszteltetés volt).”

Grohl visszanézett arra, amikor először látta Bowie-t a színpadon, ahogy a folytatásban is Tál. Hasonlóképpen megosztotta: „Tehát amikor aznap este a színpadra sétált (levitált?), úgy éreztem, mintha egy másik életforma látogatna meg. Az a fajta „csillagember”, akit gyerekkoromban kerestem az éjszakai égbolton, arra várva, hogy aranyozott űrszondája leszálljon az udvaromra, és elvigyen banális külvárosi életemtől.”

A zenész egyszer úgy jellemezte a Foo Fighters 2021-es, 'Medicine At Midnight' című albumát, mint a banda „David Bowie „Let's Dance” lemezét. Tavaly Grohl bemutatta Bowie „Moonage Daydream” című, valamint Bowie és Queen „Under Pressure” című művét egy meglepetésszerű adománygyűjtő show-n Los Angelesben.

Az e heti kiadás máshol TálGrohl felfedte a hangszalagok egészséges állapotának titkát. Eközben ritka politikai nyilatkozatot tett a „mélyen megosztott” Amerikáról, mondván: „Változásra van szükség”.

A Foo Fighters holnap (április 24-én, pénteken) kiadja 12. stúdióalbumát, a 'Your Favourite Toy'-t. A lemezen az Asking For A Friend, a Caught In The Echo és az Of All People című kislemezek, valamint a lemez címadó dala szerepel majd.

A csapat meghitt brit és ír koncerteket játszott Dublinban, Londonban és Manchesterben az év elején. Idén nyáron indulnak európai „Take Cover" turnéjukra, amelyen két koncert is szerepel a liverpooli Anfielden. Az európai fesztiválok időpontjai között szerepel a Mad Cool, a Nos Alive, a Pinkpop és egyebek megállója.

A Foos nyáron és ősszel is játszik néhány észak-amerikai találkozót, és 2026-ra és 2027-re bejelentette ausztrál és új-zélandi találkozót.