2026.04.24. Dave Grohl felidézi, hogy véletlenül megsértette David Bowie-t: "Olyan gyorsan visszaléptem"

A Foo Fighters frontembere vendégként szerepelt Nick Grimshaw és Angela Hartnett séf étel-ital podcastjának legújabb epizódjában, Tál.

A beszélgetés egy pontján Grohl mesélt a műsorvezetőknek egy különös kínos találkozásról a késői zenei ikonnal. „Istenem, volt egyszer, amikor bementem a stúdióba David Bowie-val” – kezdte.

„Felvételt készített… ez 25 vagy 26 évvel ezelőtt volt. Épp most láttam őt fellépni egy V. Fesztiválon, vagy valami hasonlón. Olyan volt, mint a Prodigy, David Bowie (a felállásban), és véletlenül a számlán voltunk.

„A fotógödörben álltam, és ő ott volt. Pontosan fölöttem énekelt. Olyan volt, mint a túlvilági. Úgy értem, olyan volt, mint egy vallási élmény. Csak azt mondtam: „Ő egy angyal, ez csodálatos”.

„Mondtam neki, amikor találkoztam vele a stúdióban, és azt mondtam: „Éppen csak láttalak, például, egy olyan utazás volt, hogy emberi alakban láthassalak ott, közvetlenül magam előtt.” És azt mondja: „Mit gondoltál? Mit éreztél?” Én pedig azt mondom: Ó, a francba!

Miután a legendás művész váratlanul érte, Grohl így válaszolt: „Az első dolog, ami kijön a számon, mint egy idióta”. Így folytatta: „Azt mondtam: „Nos, az első dolog, amit észrevettem, az az összes tökéletlenséged.” Olyan gyorsan hátráltam.

„Nem tudom, hogyan kerültem ki ebből az egyből. De azt kérdeztem: „Mit csináltam…” Soha nem mondanám ezt senkinek! Hát nem szörnyű?”

Ami Bowie tehetségét illeti a stúdióban, Grohl így nyilatkozott: „Istenre esküszöm, ő egy vonás – a hangja, ez a hang. Nincs hatás. Pontosan így van. Kiráz a hideg. Azt mondod: „Úristen, ez a legmegnyugtatóbb, a legszebb dolog. Ez az igazi.”

Egy dalt vett fel Bowie gitárosával, Reeves Gabrellel az 1999-es „Ulysses (Della Notte)” szólóalbumához. Grohl és Bowie közreműködtek a „Jewel” című dalban a projektben.

Grohl valószínűleg összekeverte az időzítést, amikor azt mondta, hogy a találkozás „25 évvel ezelőtt” történt. Úgy tűnik, hogy a Foo Fightersre utal, aki megosztotta a felállást Bowie-val és a The Prodigy-vel az 1996-os Phoenix Festivalon Stratford-upon-Avon közelében.

A frontember 32:52 percnél meséli el a történetet a fenti videóban.

2020-ban a Foos frontember felidézte azt az időt, amikor Bowie nem sokkal az elhunyta előtt azt mondta neki, hogy „bassza meg”, miután visszautasította az együttműködésre szóló meghívást.

Foo Fighters, 2026. Köszönetnyilvánítás: Elizabeth Miranda

Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor ráébredt, hogy az énekes viccel, és így szólt: „Halleluja! Végre fellélegezhettem, tudva, hogy David Bowie valójában nem azt kívánta, hogy „basszam” (vagy talán megtette, de a lehető legszépebb módon, és még ez is megtiszteltetés volt).”

Grohl visszanézett arra, amikor először látta Bowie-t a színpadon, ahogy a folytatásban is Tál. Hasonlóképpen megosztotta: „Tehát amikor aznap este a színpadra sétált (levitált?), úgy éreztem, mintha egy másik életforma látogatna meg. Az a fajta „csillagember”, akit gyerekkoromban kerestem az éjszakai égbolton, arra várva, hogy aranyozott űrszondája leszálljon az udvaromra, és elvigyen banális külvárosi életemtől.”

A zenész egyszer úgy jellemezte a Foo Fighters 2021-es, 'Medicine At Midnight' című albumát, mint a banda „David Bowie „Let's Dance” lemezét. Tavaly Grohl bemutatta Bowie „Moonage Daydream” című, valamint Bowie és Queen „Under Pressure” című művét egy meglepetésszerű adománygyűjtő show-n Los Angelesben.

Az e heti kiadás máshol TálGrohl felfedte a hangszalagok egészséges állapotának titkát. Eközben ritka politikai nyilatkozatot tett a „mélyen megosztott” Amerikáról, mondván: „Változásra van szükség”.

A Foo Fighters holnap (április 24-én, pénteken) kiadja 12. stúdióalbumát, a 'Your Favourite Toy'-t. A lemezen az Asking For A Friend, a Caught In The Echo és az Of All People című kislemezek, valamint a lemez címadó dala szerepel majd.

A csapat meghitt brit és ír koncerteket játszott Dublinban, Londonban és Manchesterben az év elején. Idén nyáron indulnak európai „Take Cover” turnéjukra, amelyen két koncert is szerepel a liverpooli Anfielden (megtalálja a fennmaradó jegyeket itt). Az európai fesztiválok időpontjai között szerepel a Mad Cool, a Nos Alive, a Pinkpop és egyebek megállója.

A Foos nyáron és ősszel is játszik néhány észak-amerikai találkozót, és 2026-ra és 2027-re bejelentette ausztrál és új-zélandi találkozót.

Nikola G.
