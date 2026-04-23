93 éves korában elhunyt Dean Tavoularis, a „Keresztapa” filmek és az „Apokalipszis most” produkciós tervezője

Dean Tavoularis, a köztiszteletben álló Oscar-díjas produkciós tervező, aki Francis Ford Coppolával 13 filmen dolgozott együtt, köztük mindhárom filmben. Keresztapa filmek, Apokalipszis most és Egy Szívbőlmeghalt. 93 éves volt.

Természetes okokból halt meg szerda este Párizsban. THR számolt be Jordan Mintzer író és filmkritikus. Ők ketten összeálltak a 2022-es könyvön Beszélgetések Dean Tavoularis-szal.

Tavoularis megkapta az Oscar-díjat a legjobb művészeti rendezési dekoráció kategóriában A keresztapa II. rész (1974), és három másik Coppola-rendező filmben végzett munkájáért is jelölték – Apokalipszis most (1979), Tucker: A férfi és az álma (1988) és A keresztapa III. rész (1990) – plusz William Friedkiné The Brink's Job (1978).

Művészeti rendezőként készült első filmjében Tavoularis a sivár Dust Bowl külsővel rukkolt elő Arthur Penn meséjéhez. Bonnie és Clyde (1967), az első a hat legjobb film közül, amelyen dolgozott. Ebből kettő – az első kettő Keresztapa filmek – vihették haza a végső díjat.

Tavoularis Coppola rendezővel is együttműködött A Beszélgetés (1974), A kívülállók (1983), Rumble Fish (1983), Peggy Sue férjhez ment (1986), Kőkertek (1987), New York-i történetek (1989) és Csatlakozó (1996).

Coppoláról beszélve: „Sok olyan partnerség létezik a különféle vállalkozásokban, amelyek mindig rosszul sülhetnek el, de néha ez együttműködésnek bizonyulhat. Szemtől szembe látod, támogatónak érzed magad” – mondta Tavoularis egy 2018-as interjúban. „Amikor filmet csinálsz, nem számít, milyen kemény vagy, nem számít, milyen erős vagy, szükséged van a támogatás érzésére. És ez mindig is így volt Francisszal.”

„Mint minden nagyszerű együttműködéshez” mondta Coppola 1997-ben, „elkezdtem Deanre támaszkodni. Ez természetes és szótlan együttműködéssé nőtte ki magát, ami annyi vigaszt nyújtott számomra, és hozzátette a filmek stílusát, amelyeken együtt dolgoztunk.”

2007-ben megkapta az Art Directors Guild életműdíját.

Mert A keresztapa II. részA Tavoularis 1918-ban Alsó-Manhattanben az A és B sugárút közötti East Sixth Street-et Little Italy-vé alakította, földúttal és furcsa, régimódi kirakatokkal kiegészítve.

Az elkészítésében nem volt semmi különös Apokalipszis mostamelyhez Tavoularis egy lidércnyomásos dzsungel királyságot hozott létre, amelynek középpontjában egy pusztuló templom áll – a kambodzsai ősi Angkor Wat ihlette. A tervezett 14 hetes Fülöp-szigeteki tartózkodása két évig tartott. (Összességében négy évbe telt, mire elkészült a film.)

„Soha nem volt az az érzésed a nap végén, hogy egy nappal kevesebb, és egy nappal közelebb vagy a befejezéshez” – mondta a Los Angeles Times 2012-ben.

És a nosztalgikus (és drága) szerelmi történethez Egy Szívből (1981), kinek kellett Las Vegasba utaznia, amikor meg tudta Tavoularis-szal megépíteni a Sin City több millió dolláros csúcstechnológiás változatát a Coppola's American Zoetrope-ban San Franciscóban?

Kilenc hangszínt lefedő készletében a kaszinók és a Fremont Street másolatai szerepeltek rengeteg neonlámpával és kövezett kereszteződéssel, egy lakónegyed, egy sivatagi motel és egy hamis kifutópálya a McCarran nemzetközi repülőtéren.

„Vettem egy filmstúdiót, ami olyan, mintha színházat vennék. Mi a fenéért megyek Las Vegasba?” Coppola elmondta Rolling Stone 1982-ben. „Építsük meg a stúdióban, és teljesen irányítsuk, és a díszletek egy színpadon legyenek, mint pl. Saturday Night Liveés a színészek szó szerint adják elő, mint egy darabot – „Kész, kezdjük!” – és csináld meg az egész filmet előadásként, majd menj vissza, és helyezd el a kamerákat különböző helyekre az átmenetekkel, zenével, mindennel. Nem lenne semmi ilyesmi!”

Így folytatta: „Dean az ő fejében nem tudott beletörődni a gondolatba, hogy a film illúzióit matt felvételekkel és ezen a szinten trükközéssel hozza létre. A fantáziát akarta építeni – ez került a plusz 10 millió dollárba.”

Constantine Tavoularis 1932. május 18-án született a Massachusetts állambeli Lowellben. Gyerekkorában a család Los Angelesbe költözött, ahol az apja a kávéüzletben dolgozott.

„Görög-amerikaiak vagyunk, és az egyik [his father’s] ügyfele a Fox stúdió volt, amelynek tulajdonosa [Greece native] Spyros Skouras – mondta Tavoularis – „Nyáron néha apámmal mentem, és egy napot azzal töltöttem, hogy körbejárjuk a szállításait. Visszamentünk a komisszárhoz, ahol színpadi darabokat és korabeli ruhájukba öltözött hölgyeket látott. Titokzatos, varázslatos paradicsom volt.”

Építészetet és festészetet tanult az Otis College of Art and Design-on, majd csatlakozott a Disney animációs részlegéhez, ahol az egyik első film, amin dolgozott. Lady és a csavargó (1955).

Robert Clatworthy művészeti igazgató alatt dolgozott az élőszereplős Disney-filmekben Pollyanna (1960) és A szülőcsapda (1961), majd Clatworthy asszisztense volt a Warner Bros.-nál Robert Mulligannál A Daisy Clover belsejében (1965), Santa Monicában játszódik 1936-ban.

Tavoularis tapasztalatlansága ellenére Penn nagyszerű lehetőséget adott neki a továbbjutásban Bonnie és Clydeés szállította.

„Mi csináltuk Bonnie és Clyde csekély költségvetéssel. Alig volt több pár millió dollárnál – mondta Penn. – De Dean Tavoularis és Theadora Van Runkle, akik a jelmezeket tervezték, egy egész korszakot teremtettek.

Miután Michelangelo Antonioni Death Valley-díszletén dolgozott Zabriskie Point (1970), újra együtt dolgozott Pennnel Little Big Man (1970), Montanában és Calgaryban forgatott western.

Tavoularis először találkozott Coppolával, amikor a Marlon Brando főszereplésével készült művészeti igazgató asszisztens volt Cukorka (1968).

Azt mondta, hogy a Paramount vezetői szorgalmazták, hogy az igazgató elkészítse A keresztapa (1972) St. Louisban. „Miért St. Louis? Odamentem és körülnéztem; nevetséges volt. Nem lett volna jobb a kép; csak el akartak menekülni a New York-i szakszervezetek elől” – mondta. „Minden, amit a Paramount szeretett volna, bukásra késztette volna ezt a filmet. Minden, ami ellen Francis harcolt és amiért harcolt A keresztapa képernyős klasszikus.”

Mert Apokalipszis mostTavoularis helikoptert és folyót keresett.

„Elmentünk a Pentagonhoz, ehhez a hatalmas, mitikus Pentagon épülethez, de a Hadsereg Minisztériuma elolvasta a forgatókönyvet, és azt mondták: „Nem”. Nincsenek helikopterek az Egyesült Államokból” – emlékezett vissza. „Tehát elkezdtünk máshol helikoptereket keresni – és szükségünk volt egy folyóra. … Elmentem Thaiföldre, Borneóra, Jakartára, Malajziára – ez tanulságos volt, és még mindig emlékszem ezeknek az utazásoknak a furcsaságára. A Fülöp-szigeteken kötöttem ki, és mint sok háborús film végül, a kormány együttműködött, és helikoptereket adott nekünk a Fülöp-szigeteken, és ők forgatták a filmeket.”

Egyszer úgy jellemezte a forgatást, hogy „a halál házában élek, amit készítettem”.

Tavoularis egyéb kreditjeit is beleértve Viszlát, Kedvesem (1975), Caleb Deschanel A menekülő művész (1982), Wim Wenders Hammett (1982), Szavatossági idő (1993), Philip Kaufman Felkelő Nap (1993), Warren Beatty's Bulworth (1998), Nancy Meyers A szülőcsapda (1998), Roman Polanski's A Kilencedik Kapu (1999) és Roman Coppoláé CQ (2001).

Egy évtizednyi festészet után visszatért Polanskihoz Vérontás (2011), utolsó filmje.

In Az Ajánlata Paramount+ 2022-es limitált sorozata az elkészítéséről A keresztapaTavoularist Eric Balfour alakította.

A túlélők között van második felesége, Aurore Clément francia színésznő, akit a forgatáson ismert meg Apokalipszis most majd 1986-ban megházasodott Coppola és lányai, Alison és Gina otthonában.

(A felesége jelenetei a lenyűgöző francia ültetvénysorozatban Apokalipszis most levágták az eredeti kiadásból, de visszaállították a bővített redux verzióhoz.)

Egy 2007-es kiállítás bevezetőjében, amely Tavoularis filmtervezői és festői karrierjét mutatta be, Jean-Paul Scarpitta író elmondta, hogy a tervező „magasabb valóságot ért el, a költészetét”.

„Művészetében nem foglalkozik mágiával, vizuális megtévesztéssel, optikai csalódással vagy valószerűtlenséggel… Átható szemei ​​lehetővé teszik számára, hogy mélyen figyelje és érezze a dolgokat, ami arra készteti, hogy megragadja azt, amit mások nem láthatnak: a trükköket, a mesterkéltségeket, a trükköket, az élet elemét, amelyre az illúzió fátyla ráterül” – írta Scarpitta. „Szerinte egyértelmű párhuzam van a festészet és a mozi között, mivel az egyiket és a másikat különböző, mégis kompatibilis eszköznek tekinti egy olyan illuzórikus világ létrehozására, amely csak a saját dimenziójában létezik.”