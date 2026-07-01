ARTESANTANDER 26, teljes vásár csak projektekből és duókból

Az ARTESANTANDER, Spanyolország második legrégebbi vására az ARCOmadrid után, és már 1990 óta klasszikusnak számít a nyári naptárban, holnap, július 2-án kezdi meg 34. kiadását azzal a kettős céllal, hogy új közönséget vonzzon és támogassa a felelősségteljes kultúrát, amely nyitott a kevésbé képviselt hangok felé. A harmadik alkalommal Mónica Álvarez Careaga által rendezett előadást egy kiterjedt oktatási program is kíséri, amely szorosan kapcsolódik a kontextushoz: ennek az eseménynek mindig számos kantábriai galériája van, és nagy figyelmet fordít a helyi közönségre.

A Sardinero strandokhoz közeli Santander Kiállítási és Kongresszusi Palota jövő július 5-ig ad otthont negyven nemzeti és nemzetközi galéria tereinek, amelyekhez az Institut d'Estudis Baleàrics is csatlakozik. Ebben a központban az ibizai Adrián Martínez projektet állítanak ki, amely őshonos mallorcai juhgyapjúból készült, helyi növényfajokból származó természetes pigmentekkel festett kárpitokból áll. Ez a körgyapjúgyár együttműködésével született javaslat Egyszerűamelynek célja ennek az erőforrásnak a visszanyerése a mallorcai kiterjedt állományokból. Így ez a művész a művészet, a terület és a szociokulturális kontextus közötti kapcsolatok kritikai reflexióját javasolja, amellett, hogy megvizsgálja magában a képi folyamatban és a művészi gyakorlatban rejlő ellentmondásokat.

Martínez nyerte meg az egyetlen projektet bemutató felhívást; Maga Mónica Álvarez Careaga is tagja volt a zsűrinek; Joaquín García Martín, kurátor és a vásár kiválasztási bizottságának tagja; és Karen Andrea Müller, az Intézet vizuális művészeti területének technikusa.

Olaszországból, Észak-Macedóniából, Németországból, Portugáliából és Mexikóból érkeznek termek Santanderbe, amelyet Giulietta Zanmatti Speranza kulturális menedzser és Joaquín García Martín kurátor támogatásával választottak ki, az Általános Programból pedig nem hiányzik a madridi Rafael Pérez Hernando, a VETA Fer Francés és Galería Silvestre; Barcelonából, Víctor Lope Arte Contemporáneo és Al-Tiba9 Galéria; Sevillából pedig a DiGallery és a Barrera Baldán.

A lelátókon szereplő művészek nevét is megemlíthetjük, ezek száma közel lesz a százhoz. Meg kell említeni Mario Manso és Pablo Quesada (Provisional23), Alba Dorta és Cristina Regalado Ramos (L Contemporary), Carmen Ceniga Prado (Gaby Vera Fine Arts), Quique Zarzamora (Wit Art Gallery), Sara Piñeiro és Eduard Gil Alsina (Néboa), Amaya Suberlaqueles Galéria (Lóberlaquelola). Cañadas (Mecha); a nemzetközi Angela Burson és Simón Quadrat (Rafael Pérez Hernando), Cristóbal Ochoa és Fausto Amundarain (Tönnheim Galéria), Janus Hochgesand (dst.galerie), Letizia Scarpello és Manuel Portioli (A Pick Gallery) vagy Barry Wolfryd (Al-Tiba9 Galéria); valamint a cantabriaiak Álvaro Trugeda, Eloy Velázquez és José Antonio Quintana (Balta Galéria), Silvia Cosío (DiGallery), Javier Trugeda (Mecha) vagy Arancha Goyeneche, Chelo Matesanz, Concha García és Emilia Trueba (Siboney).

Másrészt az ARTESANTANDER-nek ismét lesz szerkesztői rovata, a kortárs művészet terjesztésében fontos szerepet játszó szakkiadványoknak és projekteknek szentelt tér. A szervezet által kiírt nyílt felhívást követően az Al-Tiba9 Contemporary (Barcelona), Carmen Alonso Libros (Santander), Fontanar Ediciones (Riaza, Segovia), Nórdica Libros (Madrid), Office of Anonymous Photography (Santander) és Sirocomag (Madrid) vesz részt. Az előadások, találkozók és kiadványok lehetőséget kínálnak a nézőknek, hogy megismerjék a művészethez, a fotózáshoz és a kortárs gondolkodáshoz kapcsolódó szerkesztői javaslatokat.

Újdonságként ARTESANTANDER Beszélgetések olyan beszélgetési programot indít, amely összehozza a vásáron jelenlévő galériák által képviselt hazai és nemzetközi kurátorokat és művészeket, elősegítve az eszmecserét. Meghallgathatjuk majd Victoria Rivers és Carmen Ceniga Prado (Gaby Vera Fine Arts), Óscar Manrique és Laura Segura (Marquesa Gallery), Alejandra Rodríguez Cunchillos és Paula Valdeón (Galería Artizar), valamint Isabella Lenzi és Álvaro Borobio (Proyecto H).

A vásár a gyerekeket is megcélozza. keretein belül ARTESANTANDER Gyerekekworkshopokat tartanak az ezen az eseményen kiállító művészek. A 6 és 12 év közötti gyerekeket célozva arra ösztönzik őket, hogy különböző kreatív folyamatokat fedezzenek fel játékon és kísérletezésen keresztül; Tanárai Nicholas F. Callaway, Ignacio San Martín Godoy, Cayetana H. Cuyás és Barry Wolfryd lesznek.

Befejezésül a díjakról beszélünk, amelyeket az Artesantanderben osztanak ki, hogy megszilárdítsák azt a támogatási hálózatot, amely megerősíti az alkotást, a gyűjtést és a jelenlévő művészek szakmai kivetülését egyaránt. Hamarosan a Centre d'Art Contemporani Piramidón Residence Award díjazottjairól is szó lesz; az Altamira Nemzeti Múzeumhoz és Kutatóközponthoz, valamint a Santanderi kikötő tereihez kapcsolódó kiállítási díjakból; az ARS Nemzetközi Díj, amelyet az ARS Alapítvány és az ARTESANTANDER támogat; valamint az olyan intézmények és magángyűjtemények által odaítélt beszerzési díjak, mint az Eurostars Hotel Company vagy az El Cagigal, a Wadström Tönnheim, a Navacerrada, a Kells Art Collection, a Mouro Producciones, a Rucandio és a Campocerrado Alapítvány gyűjteményei. Hasonlóképpen idén a Sero Collection beszerzési díjat is hozzáadják.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT:

https://artesantander.com/