Az Angèle bejelentette az Instinct című új albumát Justice, Soulwax, Caroline Polachek és mások közreműködésével

Az Angèle ma (augusztus 31-én) bejelentette új albumának részleteit, az 'Instinct'-et, amelyen Justice, Soulwax, Caroline Polachek és mások szerepelnek.

A belga zenész egy új kislemezzel és egy videoklippel is megtekintette az albumot, amelyeket alább láthattok az 'Une seule vie'-hez. Ez a korábban kiadott 'Dis-Le'júniusban és'Amit akarsz' – együttműködés a Justice-szal.

Az új album október 16-án jelenik meg az Angèle VL Records / Sony Music gondozásában, és előrendelhető itt.

Az új kislemezt, az „Une seule vie” Angèle és régóta munkatársa, Tristan Salvati készítette, amit „sürgős hívásnak” neveznek. Egy nyilatkozatban hozzátette: „Esső személyben írva egy gondolatfolyam formáját ölti, amelyben Angèle kétségeit fogalmazza meg, és megkérdőjelezi a világhoz, az igazsághoz és az illúzióhoz való viszonyát… Együtt tartja a múltat, a jelent és a jövőt, és a tétovázásban marad, amíg maga az életvágy marad.”

A dal videójához tartozik egy klip, amelyet Thomas Mailaender írt és rendezett, a producer pedig a Partizan.

Az erről szóló közlemény kifejtette: „A Dél-Franciaországban forgatott, és teljes egészében 16 mm-re forgatott videó egy kidolgozott, halványan szürreális alkotás, amelyben az emlékek és a mentális képek fizikailag betörnek Angèle valóságába. Mindent a kamera előtt készítettek, nem pedig utólag generáltak, stop motion, szuperponálások, tükrök és nyomtatott képek segítségével láthatóvá válik, és a képkocka elkészítésekor láthatóvá válik.”

Itt tudod megnézni:

A videó a hónap eleji, augusztus 12-i napfogyatkozásról is készült felvételt. A videóról Mailaender így nyilatkozik: „A videót emlékek, látomások és mentális képek egymásutánjaként képzeltük el, amelyek fizikailag berobbannak Angèle valóságába. (…) Így az analóg a videó természetes nyelvévé válik: törékeny, tökéletlen anyag, amelyről az emlékezettől és az emlékezettől nem lehet beszélni.”

Az albumot eközben úgy írják le, mint „visszatérés az ösztönökhöz, önmagad ahhoz a részéhez, amely az elvárások, a teljesítmény és a külső zaj előtt létezik”.

A közlemény hozzátette: „Angèle az egész albumon feltárja az irányítás és a kiadás, a kép és a valóság közötti feszültséget, valamint önmagunk különböző változatait, amelyek akkor jelennek meg, amikor már nem próbálunk beilleszkedni egy rögzített identitásba. Az album lényegében a krómot használja visszatérő vizuális és fogalmi nyelvként: reflektív, mesterséges és hideg a felszínen, de végső soron az átalakulás és a szabadság tereként kezelik.”

Az album számlistája a Soulwax-szal, a Justice-szal és Caroline Polachekkel való együttműködést mutatja be. Nézze meg az új album borítóját és számlistáját itt:

Instinct' Track list

„Ösztön” (bevezető)

„Dis-le”

„Au revoir”

'une seule vie'

„Trop” (ft. Soulwax)

„On Verra”

„Amit akarsz” (ft. Justice)

„Je compte”

„F4ck 4ever”

„Tout döntés”

'Je Sais'

„Szerelmi háromszög” (ft. Caroline Polachek, SebastiAn)

„NYC Blues”

hozzászólni Julia Migenes Angèle 2022-ben nyitott a patriarchátust megsemmisítő daláról, a „Balance ton quoi”-ról. „Úgy érzem, ez egy nagyon fontos pillanata a műsornak, és tudom, hogy az emberek nagyon hangosan fogják énekelni velem” – mondta akkor.

Így folytatta: „Most sokan arról beszélnek, hogyan kell harcolni a patriarchátus ellen, és arról, hogy mindannyiunknak meg kell küzdenünk ellene” – magyarázta; de egyetért abban, hogy még hosszú út áll előttünk. „Jó értelme továbbra is énekelni ezt a dalt, tudván, hogy sokkal többet (értelem) vett igénybe az életemben eltöltött évek során.”

És bár elmagyarázta, hogy a dolgok változnak, Angèle elárulta nekünk saját tapasztalatait, amikor a zeneipar nőgyűlöletének áldozata volt.

„Amikor nő vagy, és amikor zenélsz, mindig a fizikai aspektusodról van szó. Túl szexi vagy túl félénk, vagy nem vagy elég, vagy túl sok” – magyarázta. „Mindig arról van szó, hogy milyen vagy, és soha nem arról, hogy mit csinálsz… néha úgy érzem, hogy nőkként kétszeresen meg kell tennünk, hogy komolyan vegyék.”