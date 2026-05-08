Az Avatar 3 lehengerel az amerikai box office-on – már az Avatar 2 rekordjait ostromolja

2026.05.08.

James Cameron legújabb eposza, az Avatar 3 látványosan lépdel előre az amerikai pénztáraknál, és meglepő magabiztossággal szorongatja az Avatar 2 tempóját. A nyitóhétvégén elért 88 millió dollár ugyan nem rekord, de a márka ereje ismét a hosszú távú teljesítményben mutatkozik meg. A pálya eddig kiegyensúlyozott, a közönség reakciója pedig feltűnően stabil.

Erős start és példás második hét

A második hétvége körülbelül 64 millió dollárt hozott, ami mindössze 28%-os visszaesést jelent. Ez a tartás jobb, mint a hasonlóan nagynevű Superman (-53,2%), Lilo & Stitch (-57,7%) és Minecraft (-51,8%) filmeké. A trend alapján az Avatar 3 nem villan el, hanem türelmesen, mégis látványosan építkezik.

Amikor a tartás erősebb, mint az Avatar 2 esetében

Hazai összbevétel: szoros a verseny

Vasárnap estére az észak-amerikai összbevétel nagyjából 218 millió dollárra hízott, ami a sorozat mércéjével is meggyőző. Ez kicsivel a 2009-es első rész 213 milliója fölött áll ugyanebben a szakaszban, és nincs messze az Avatar 2 hasonló időszakbeli 293 milliójától. A különbség kezelhető, főleg ha a trend a második hét utáni lassú apadást tartja.

Összevetés a második résszel

Az Avatar 2 2022-ben jóval nagyobb, 134 milliós nyitással indult, végül pedig 684 millió dollárt ért el hazai fronton. A mostani rész nyitása alacsonyabb, ám a visszaesés lényegesen kíméletesebb, ami erős szájhagyományra és visszatérő nézőkre utal. A márka ismét bizonyítja, hogy a valódi fegyvere a kitartó lendület.

„A Pandora-világ varázsa nem az első hétvégén, hanem a hetek és hónapok során teljesedik ki.”

Mi tartja életben a lendületet?

A nagyformátumú vetítések, mint az IMAX és a 3D, továbbra is komoly vonzerőt jelentenek. Cameron rendezése a technikai csúcsot és az érzelmi ívet következetesen egyesíti, ami a hétköznapokban is erős újranézési kedvet generál. Az ünnepi szezonhoz közeli premieridőzítés és a stabil jelenléti görbe együtt adják a film valódi erejét.

Nemzetközi kép és mérföldkövek

Világszinten a bevétel a hétvége végére mintegy 760 millió dollárra ugrott, ami ígéretes ívet sejtet a következő hetekre. A francia mozikban december 17.-e óta fut, és a tengeren túli piacok nagy része még fokozatosan épül fel. Ha a tartás marad, a film könnyen újabb lélektani határokat léphet át.

Tanulságok a stúdiónak és a moziknak

A stratégia világos: a franchise nem az egyszeri robbanásról, hanem a hosszan tartó jelenlétről szól. A kínálatban betöltött prémium pozíció, a nézői lojalitás és a vizuális exkluzivitás együtt teremtenek ismétlődő látogatásokat. Ezzel az Avatar 3 nem csupán a második részhez képest, de az egész szezon mezőnyében is kiemelkedően áll.

Kulcsadatok egy pillantásra

Nyitóhétvége (USA): 88 millió dollár

88 millió dollár Második hétvége (USA): 64 millió dollár, -28% esés

64 millió dollár, -28% esés Hazai összbevétel (USA): ~218 millió dollár

~218 millió dollár Összevetés – Avatar 2: 134 milliós nyitás, 684 milliós hazai összeg

134 milliós nyitás, 684 milliós hazai összeg Világbevétel: ~760 millió dollár a hétvége végén

Előretekintés

A következő hetek a stabilitásról és az időtálló érdeklődésről szólnak majd. Ha a trendek fennmaradnak, az Avatar 3 könnyen a szezon egyik legszilárdabb oszlopává válhat. A mozik számára ez újabb érv amellett, hogy a látványfilmek legnagyobb ereje a folyamatos közönségépítésben rejlik, nem pedig az egyszeri rohamokban.