Az Eels megidézi a Cookie Monster szellemét az új „Cookie Happened” albummal és a „Cap In Hand” érzelmes új dallal

Eels ma megosztotta egy új album, a 'Cookie Happened' részleteit, miközben a rajongóknak ízelítőt adott annak hangzásából az új, érzelmes 'Cap In Hand' számon keresztül – hallgasd meg alább.

Az album a banda 16-a lesz, és október 16-án érkezik az E Works/Play It Again Sam-en keresztül. Az albumot előrendelheti itt.

Az album bejelentése mellett a banda megosztott egy új kislemezt is, a 'Cap In Hand'-t, amelyet alább meghallgathattok.

A számot „keserű és gyönyörűen megrongálódott album első felvételeként” írják le, amelyet „olyan szemszögből mesélnek el, hogy valaki végre szembesül a hibáival, és most megpróbálja helyrehozni a dolgokat”.

Az új szám itt meghallgatható:

A közlemény hozzátette: „A melegszívű, bánatos és csendesen diadalmas dal megadja az alaphangot egy olyan albumnak, amelyen E (Mark Oliver Everett) az élet apró győzelmei, elkerülhetetlen csalódásai és a furcsa csoda felé fordítja a tekintetét, hogy egyáltalán itt volt.”

Az album címéről E. így nyilatkozott: „Mindez feledésbe merül. Minden öröm, teljesítmény és nehézség egy napon annyira irrelevánssá válik, mintha meg sem történt volna.

„De mint korunk nagy filozófusa, Cookie Monster egyszer azt mondta: „Nem sírok, mert kész a süti. Mosolygok, mert süti történt.” Ez mind feledésbe merül. De hát nem szép, hogy megtörtént?”

Az új számról szólva E hozzátette: „Én is kimerültnek akartam tűnni ehhez a számhoz, mint aki elrontotta az életét, de most látja a hibáit, és a lábai között lévő farkával próbál jóvátenni.

„Tudod, milyenek a lemezkiadók: „Mindegy, hogy mit adsz nekünk, csak ügyelj arra, hogy az első két számban vereségnek tűnjön!”

Cookie Happened Tracklist:

1. „Clobbered”

2. „Sapka a kézben”

3. „Minden elfeledett”

4. „Újra elbambázva”

5. „Elveszett és ugat”

6. Fényképezés

7. „Új történet”

8. „Gratulálok nekem”

9. „One Razzle, One Dazzle”

10. „Készenlétben vagyok”

11. „Dum Dums”

12. „Ahogy készültem”

Még márciusban jelentették be, hogy Judd Apatow dokumentumfilmet készít az Eels frontemberéről, Everettről.

A pár korábban is dolgozott együtt, amikor E szerepelt Apatow 2016-os tévésorozatában Szeretetmost pedig a filmrendező a zenész lenyűgöző életéről állít össze.

Című Így készültem: Egy E. nevű ember történetea filmet Gus Black rendezi, aki az Eelsnek klipeket is készített.

A hivatalos szinopszis így szól: „Így készültem egy bensőséges és érzelmileg erőteljes portré egy művész megingathatatlan törekvéséről a kreatív integritásra a mélyreható személyes tragédiával szemben. Tinédzserként Everett holtan fedezte fel ragyogó, de zaklatott apját. Évekkel később, amikor elkezdtek formálódni álmai, hogy zenész legyen, pusztító egymásutánban elveszítette nővérét és édesanyját is.

„Az elképzelhetetlen bánattal szembesülve Everett nem a hírnévre való törekvést választotta, hanem egy mélyen személyes művészi utat – a veszteséget a modern zene egyik szívfájdítóan gyönyörű és kritikusok által elismert katalógusává változtatta.”

Apatow közleménye szerint (via Stereogum): „Mindig is azt hittem, hogy E történetéből fantasztikus dokumentumfilm lesz. Zavar, hogy miért tartott ilyen sokáig.”

E 2007-es önéletrajza, Amit az unokáknak tudniuk kellamely a kritikai elismerésben részesült egyedi narratív keretezése miatt, ahol a szerző egy idős férfi személyét ölti magára, aki megosztja a halála előtt megtanult bölcsességet. A Who legendája, Pete Townshend így jellemezte: „Az egyik legjobb könyv, amelyet kortárs művész írt.