Tajvanon és Dél-Koreában terjeszkedik a Sony Crunchyroll

A Crunchyroll anime streaming szolgáltatásának teljesen lokalizált verzióit hozza el Tajvanra és Dél-Koreára, ami a Sony Group folyamatosan növekvő anime üzletágának többéves terjeszkedésének legújabb lépése. Rahul Purini elnök az APOS balin tartott sajtókonferenciáján jelentette be a lépéseket, Tajvant idén nyáron, Dél-Koreát pedig 2026 végén.

„Ázsia prioritást élvez a Crunchyroll számára, mert ez ad otthont a világ legszenvedélyesebb anime közösségeinek” – mondta Purini egy kandalló melletti csevegésben, és a terjeszkedést a cég régóta fennálló küldetésének részeként fogalmazta meg, hogy „a rajongók számára a legjobb hely az animék megtapasztalásához, bárhol is legyenek”.

A tajvani rajongók ezen a nyáron hozzáférhetnek a platform katalógusának és szimulcast-táblázatának nagy részéhez, a cég tájékoztatása szerint Dél-Korea pedig később, 2026-ban követi majd. Az elmúlt három évben a Crunchyroll Indiába és Thaiföldre költözött, ahol lokalizált interfészek, kiterjedt szinkronizálás és az alapvető streaming terméket támogató, helyszíni közösségi események köré építette fel kínálatát.

A Crunchyroll ezt a lokalizációt igénylő megközelítést az erőteljes elköteleződési előnyökkel magyarázza. Indiában – amelyet világszerte az egyik leggyorsabban növekvő piacának nevez – a platform már több mint 900 címet és több mint 180 szinkront kínál hindi, tamil és telugu nyelven, a szinkronizált tartalom pedig a megtekintés több mint 65 százalékát teszi ki, a teljes nézési idő pedig 3,5-szeresére nőtt. Thaiföldön, ahol februárban egy teljesen lokalizált szolgáltatást indított, a Crunchyroll jelentése szerint a nézettség megnégyszereződött, és a világ negyedik helyén áll az anime-elköteleződések piacán – ehhez hozzájárult Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Végtelen váramely szerinte a legtöbb bevételt hozó japán film és minden idők legtöbb bevételt hozó animációs filmje lett ezen a piacon.

Az ázsiai terjeszkedés egy szélesebb körű anime-stratégia része, amelyet a Sony Group központi vállalati prioritássá emelt. A Sony 2020-ban 1,18 milliárd dollárért megvásárolta a Crunchyrollt az AT&T-től, és a Funimation-be, az anime streaming úttörőjébe építette be, amelyet korábban felkapott. A teljesen integrált szolgáltatásnak mára több mint 21 millió előfizetője van, és a Sony Pictures Entertainment és az Aniplex, a Sony Music Entertainment japán animegyártó részlege közös vállalkozásaként működik. A Jefferies befektetési bank előrejelzése szerint a globális animepiac 2030-ra eléri a 60,1 milliárd dollárt a 2023-as 22 milliárd dollárról. Végtelen váramely világszerte több mint 700 millió dollár bevételt hozott, és minden idők legtöbb bevételt hozó japán filmje lett, Crunchyroll társforgalmazóként Japánon kívül.