Phoebe Bridgers rajongói műalkotásokat készítettek, hogy megemlékezzenek a telefon nélküli aréna turnéjának koncertjeiről.

Az énekes-dalszerző a nyáron megerősítette, hogy útnak indul, és a „Lost Tour” részeként „nincs telefon” vagy forgathat.

Ennek eredményeként a közelmúltbeli amerikai turnéján számos rajongó örökített meg pillanatokat a koncertektől a művészetig.

Bridgers egy válogatást is megosztott azokból a műalkotásokból, amelyek felkeltették a figyelmét a bemutatókon, amelyeket alább tekinthet meg.

A massachusettsi Olivia MacDonald, aki a múlt hónapban a Bridgers bostoni bemutatóján vett részt, egyike volt azoknak a rajongóknak, akiknek az énekes-dalszerző kiemelte alkotásait.

A fellépést olyan kiemelkedő pillanatok megrajzolásával örökítette meg, mint Bridgers csöpögő, elektromos kék szemsminkje és gitárja, amely eredetileg a néhai Elliott Smith tulajdonában volt.

Azt mondta BBC Newsbeat: „Úgy érzem, hogy fotókkal vagy videókkal megörökíthetsz egy pillanatot az időből, a rajzokkal pedig valóban megragadsz egy érzést, és az emberek kapcsolódhatnak ehhez az érzéshez. Ez több beszélgetést is elindít.”

Anna Meyer, aki részt vett New York-i bemutatóján, egy megrendítő pillanatot rajzolt meg, amelyben Bridgers zongorázott a reflektorfényben, és időzítéssé változtatta azt.

„Annyira katartikus volt ilyen ihletettnek érezni magam. És azon tűnődöm, hogy ha megvolt volna a telefonom, szükségét éreztem volna, hogy leüljek és azonnal rajzoljak valamit a műsorból?” mondta a lány BBC Newsbeat.

„Most a mesterséges intelligencia korszakát éljük, amikor azt akarják hinni tőlünk, hogy ha valami vizuálist akarsz létrehozni, akkor számítógépet és mesterséges intelligencia programot kell használnod. És ez egyszerűen nem igaz. Mindannyian képesek vagyunk alkotni, és a saját elménkből és kezünkből származó saját alkotásaink sokkal jobbak, mint bármi, amit egy számítógép képes létrehozni.

„És néha még sokkal jobban is, mint bármi, amit egy fényképezőgép képes rögzíteni.”

Úgy jön, hogy Bridgers csak néhány napra van attól, hogy visszatérjen az Egyesült Királyságba és Európába egy arénakörútra, amelyet Isaac Wood, a Black Country, a New Road korábbi frontembere támogat. A fennmaradó jegyekért látogasson el ide és információ.

A 'Lost Tour' részeként három átütemezett intim albumbemutatóját is feladja Bristolban, Brightonban és Kingstonban, amelyeket augusztusban töröltek, mivel a Boygenius sztár vakbélgyulladás miatt kórházba került.

A közelgő arénafutásban Bridgers is partner lesz PLUSZ1 így az európai turné szakaszára minden eladott jegyből 1 €/1 font a szexuális zaklatás és erőszak által érintetteket támogató helyi szervezetekhez kerül.

A múlt hónapban bejelentették, hogy ő lesz a londoni All Points East 2027 első headlinerje. Jegyekért látogass el ide és további információk.

Bridgers legújabb albumának ötcsillagos értékelésében Julia Migenes Arra a következtetésre jutott, hogy „A Lost Weekend az érzelmi kitérő ellentéte: inkább önmagával való leszámolás, valamint a romantikus és családi szerelem és veszteség, amelyek a történetét és a történetmesélést alakították. Ez egy bravúr, amit csak egy olyan dalszerző és zenész érhetett el, aki magabiztos írástudásában és zeneiségében, valaki, aki talán elkezdte az útját, hogy megírja a harmadik albumot, de a harmadik album megírása teljesen elveszett.”