A Pixar leselejtezett filmjében, a „Be Fri” és a „pusztító” utóhatásokban

2026.04.10. Pixar CEO Pete Docter

A Pixar eredeti vígjátékaként az elmúlt hónapban a címlapok középpontjában állt Tölcsérek nagy kritikai reakcióval és tetszetős kasszaeredményekkel keltett feltűnést, optimizmussal kecsegtetve a Disney tulajdonában lévő animációs stúdió azon képességét, hogy egy eredeti ingatlant dobjon piacra a küszöbön. Toy Story 5 valószínűleg behemót lesz ezen a nyáron.

A Pixar azonban a közelmúltban vita tárgyát képezte egy tervezett film felfedése körül, amely valószínűleg soha nem fog életre kelni. A napon Tölcsérek múlt hónapban nyitották meg a Wall Street Journal közzétett egy történetet a cég jövőjéről, és megerősítette, hogy az ún Legyen P (stílusban mint BePéntek) éveken át fejlesztés alatt állt, mígnem 2023 végén leselejtezték. A cikk megjegyezte, hogy a Pixar alkalmazottai megdöbbentek, hogy egy 50 ember részvételével három évig készülő projektet meg kell ölni – ez lesz talán a leghosszabb ideig kidolgozott Pixar-film, amely ilyen sorsra jutott – tekintettel arra, hogy a stúdió korábban ügyesen dolgozott a problémás filmek átdolgozásában20. Bátor.

Legyen P Kristen Lester rendező agygyermeke volt, aki a Pixar 2019-es rövidfilmjének vezetőjéről ismert Szegélyez. Lester valós tapasztalata ihlette, amelyben egy serdülőkori barátság is felbomlott, Legyen P két tinédzser lányra összpontosított, akik egykor legjobbak voltak, de azon kapták magukat, hogy eltávolodnak egymástól, miután megtudták, hogy kedvencük, Sailor Moon-stílusú tévéműsor valódi, és egy univerzumot átívelő küldetésre kell indulniuk, hogy megmentsék az emberiséget. A kreatív kreatív csapat tagja volt Blaise Hemingway író is, akinek a 2021-es filmje is szerepel. Clifford, a nagy vörös kutyavalamint Nicholas C. Smith szerkesztő, aki 2024-ben vonult vissza a Pixartól, miután közel 20 évet töltött a vállalatnál.

Egy korábbi Pixar alkalmazott, aki a Legyen P és névtelenségét kérte elmondja A Hollywood Reporter hogy a projekt négy iteráción ment keresztül, miután különféle feljegyzéseket gyűjtöttek a felsőbb felektől, és készen állt volna az animációs szakaszra, amikor a Disney úgy döntött, hogy kihúzza a dugót. A film kiválasztott jeleneteinek durva változata bejárta a közösségi médiát, és utal a lányok feszültségére, mielőtt egy későbbi képsor bemutatná őket egy autóban, amint egy dühös démon üldözi őket. A Pixar timsója csak ezután emlékszik rá Legyen pénteks Braintrust 3 – a cég neve ebben az esetben a harmadik hat bejelentkezésből a stúdióban és a fókuszteszttel a film evolúciója során – a Disney jelentős átalakítást kért.

„Volt egy találkozó a BT3 után, ahol Kristen és Blaise a Disney-hez fordult: „Tudjuk, hogy nem szereted, ahol jelenleg a film van. Adj hat hetet, és újraindítjuk az egész filmet” – mondja a Pixar egykori munkatársa. „Kristen, Blaise, Nick és néhány táblaművész hat hetet töltött éjjel-nappal, a hét hét napján, szó szerint újraformázva. Egy animációs film előgyártása egy év storyboardot vesz igénybe, szóval [they had] hogy ezt hat hétbe tömörítsük a film negyedik változatához.”

A Disney akkori vezérigazgatója, Bob Iger (balra) és Pete Docter részt vesz a rendezvényen Elio júniusi világpremier Los Angelesben.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Az egykori munkatárs, aki nem volt jelen a Disney visszajelzésén, de hallott másoktól, akik voltak, úgy emlékszik, megdöbbentette az utolsó felvétel, amely szerint a Legyen P csapat létrehozta: „Be volt kapcsolva Hoppers szint. Zavarba ejt, hogy miért adták tovább, de a Disney minden egyes jegyzetkörnél nem érezte úgy, hogy a kisfiúk eléggé látják magukat a filmben. Alapvetően a Disney képviselői a következőket mondták: „Nem lehet lányos erőfilmünk.” (A Pixar legutóbbi, női főszereplőkre összpontosító filmjei között szerepel a 2024-es kasszasiker. Belül Ki 2amely minden idők legtöbb bevételt hozó animációs filmje lett, és a Disney+ kínálata Pirosra vált.)

Ez a döntés a fejlődés leállításáról Legyen P 2023 végén érkezett, hónapokkal később Toy Story előzmény film fényév kassza gyújtáskimaradás volt a jobboldali szakértők fényében, akik felfordulást okoztak az azonos nemű csók miatt. Ez nagyjából egy időben történt, amikor a Pixar főnöke, Pete Docter és a stúdió csapata úgy döntött, hogy újrakonfigurálják eredeti sci-fi funkciójukat. Eliolevetkőzve a címzetes magányos fiú furcsa jellemrajzát, aki vágyik az űrbe. Nem sokkal ezek után a belső döntések után Docter nyilvános vitát váltott ki, amikor egy 2024-es interjúban megjegyezte, hogy a stúdiónak a lehető „legreagálhatóbb filmeket” kell készítenie, amiről egyes közösségimédia-felhasználók az alulreprezentált karakterek és hangok elmozdulását ösztönzik.

„Amikor magát a filmet lemondták, az pusztító volt” – mondja az egykori munkatárs, aki felidézi, hogy az alkalmazottak egyfajta emlékművet gyűjtöttek össze. Legyen P. „Olyan temetést tartottak nekik, mint egy temetés Legyen P a stúdióban. Volt egy kis helyük, ahol feljegyzéseket vagy olyan dolgokat tehettek fel, amelyek igazán különlegesek az Ön számára. Mindenütt művészet volt, amely valóban emléket állított a filmnek, és ott volt a szeretet egy olyan projekt iránt, amelyet mindenki nagyon szeretett volna életre kelni.”

Jelenet a Pixarból Tölcsérek.

Everett kollekció

Egy másik egykori Pixar munkatárs meséli THR hogy néhány alkalmazott csalódott amiatt, hogy a stúdió úgy tűnik, hagyja, hogy a közvélemény miatti aggodalmak vezessék döntéseit olyan filmekkel kapcsolatban, mint Elio és Legyen P. Az egyén szerint „a Pixar körüli vicc” az, hogy a vezetésnek „nincs gerince”. A stúdió képviselője nem kívánta kommentálni ezt a történetet.

A Pixar csapatának van oka optimistának lenni eredeti projektjei állapotát illetően. Miután a nehéz helyzet Elio ami a 2023-as lassú bevételi indulást követte Elemi (bár ez a film végül kis nyereséget hozott), Tölcsérek sterling kritikákat szerzett, és meghaladta a 330 millió dollárt a globális pénztáraknál, reményt adva a jövőbeli eredeti példányoknak, mint például a jövő évi. Gatto. Eközben Andrew Stanton rendezőé Toy Story 5 júniusban érkezik a mozikba, és úgy tűnik, hogy az Oscar-díjas franchise újabb sikere lesz.

Az elmúlt 12 hónapban kétségtelenül az animációs funkció váltotta ki a legtöbbet KPop Démonvadászokamely a Sony Pictures Animation-nél indult, de kihagyta a mozikat, és a stúdió első megjelenésű, a streamerrel kötött szerződése révén debütált a Netflixen. Nincs veszve a Pixar egykori munkatársa előtt, aki ezen dolgozott Legyen P hogy a Netflix film, amely a platform valaha volt legnézettebb címe, és felülmúlta Elio hogy elnyerje az idei animációs film Oscar-díját, hasonló témái vannak, mint a most törölt Pixar projektnek.

„Az összehasonlítások a KPop Démonvadászok eléggé tagadhatatlan, mert voltak ennek zenei vonatkozásai, és ez egy dübörgő időszak volt” – mondja az egyén. „El tudom képzelni, hogy aki a Disneynél tagadta Legyen P létezni néz KPop és úgy rúgják magukat, hogy „A francba, nem hiszem el, hogy a Netflix pontosan azt csinálja, amit mi szerettünk volna.”

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Szólj hozzá!