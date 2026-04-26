Az erős szél miatt ideiglenes evakuálásra került sor a Stagecoach fesztiválon

A Stagecoachot rövid időre kiürítették szombat este (április 25.), miután az indiai Empire Polo Clubot erős szél sújtotta.

A country zenei fesztivál, amelynek idén Post Malone, Lainey Wilson és Cody Johnson volt a főszereplője, frissítette szombat esti programját az erős szél miatti ideiglenes evakuálás után.

-tól származó jelentés szerint Rolling Stonea széllökések akkorára nőttek, hogy az élelmiszer-árusok kénytelenek voltak korán bezárni a boltot, amíg magát a fesztivált le nem állították, és a fellépőket le nem kísérték a színpadról.

A fesztivál Sörényszínpadon tegnap egy vészkiürítési üzenet jelent meg a képernyőkön: „A fesztivált további értesítésig elhalasztották. Kérjük, gyorsan és nyugodtan haladjanak a legközelebbi kijárathoz.”

Körülbelül egy órával azután azonban, hogy ezrek csoszogtak a parkoló és a transzferek felé, a fesztivál értesítést küldött, hogy folytatódik, és Wilson főszereplője egy órával 22:30-ra tolódott vissza.

„Visszaültünk a nyeregbe” – olvasható az új frissítésben, amely azt tanácsolja, hogy a fesztivál hajnali 1 óráig tartson az eredetileg tervezett 23.55 helyett.

Marshmello az esemény lemondása után percekkel a tervek szerint megtörtént eseményre már nem kerül sor. A Stagecoach éppen most tette közzé, hogy visszatért.

Gavin Adcock és Pitbull tervezett szettjei is késtek, míg Journey és Riley Green fellépését teljesen lemondták.

Sok rajongó a közösségi médiában fejezte ki csalódottságát, mivel sokan már elhagyták a zsúfolásig megtelt parkolót, és kénytelenek visszafordulni, és újra belépni a fesztiválba.

„A Stagecoach tudta, hogy erős szél várható, egy hétköznapi déli figyelmeztetés után beengedte az embereket, nem adott eszkalálódó vészhelyzeti/újbóli belépési utasítást, majd teljes sürgősségi evakuálást adott ki, mondván, hogy a fesztivált „elhalasztották”, az egyik rajongó füstölgött az X-en.

„A shuttle/lideshare résztvevői számára a megfelelés az egyirányú kijárati rendszerbe való belépést jelentette” – folytatták. „Mire később újranyitottak, a visszaküldés nemcsak kényelmetlen volt, hanem funkcionálisan lehetetlen.”

A 2026-os countryzenei fesztivál harmadik, egyben utolsó napja ma (március 26-án) kezdődik, a tervek szerint Post Malone lesz a főcím, az utolsó napon pedig olyan támogatók lesznek, mint a Third Eye Blind, Wyatt Flores, Brett Young, Ty Myers, Warren Zeiders és a Hootie & The Blowfish.

Ez azután következik, hogy a Coachella nyitóestjének egyik utolsó előadását a hasonlóan súlyos időjárási viszonyok miatt törölték. Anyma amerikai-olasz DJ és producer nem tudott fellépni a hónap elején, mert az erős szélviszonyok befolyásolták színpadát.