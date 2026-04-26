Ma este az Amazonon: 4,1/5-ös értékelésű sci-fi – egy hihetetlen erejű, látomásos mestermű, amit kár lenne kihagyni

2026.04.26.

A Terry Gilliam rendezte Brazil negyven év után is kísértetiesen aktuális, és a Prime Video kínálatában újra felfedezhető, 4,1/5-ös közönségértékeléssel. A film egyszerre sötét szatíra és lidérces álomképek láncolata, amely a modern bürokrácia embertelen gépezetéről beszél. Gilliam víziója ma is elemi erővel hat, mert a megfigyelés, az adminisztratív tévedések és a torzult normalitás örvénye ismerősen zúg a jelenben.

Miről szól ez a lidérces utópia?

A történet hőse Sam Lowry, akit Jonathan Pryce megrendítő érzékenységgel formál meg, egy arctalanná változott metropolisz szürke hivatalnoka. Sam napjait pecsétek és űrlapok uralják, éjszakáit viszont szárnyaló álmok törik át, amelyekben hőssé, sőt, megmentővé válik. A valóság és a fantázia határa azonban elmosódik, a rendszer hibái pedig egyre végzetesebb következményekhez vezetnek.

A Gilliam-féle retrofuturisztikus világ egyszerre idézi a harmincas évek dizájnját és a nyolcvanas évek technofóbiáját. A csövekkel és csavarokkal telerakott tereket zúgó gépek és kattogó írógépek népesítik be, miközben a hatalom nyelvét a hideg, könyörtelen adminisztráció beszéli. Ez az esztétika nem puszta díszlet, hanem a hatalom logikájának tükre.

Harc az alkotói szabadságért

A Brazil legendás státuszát nemcsak víziója, hanem viharos gyártástörténete is megalapozta. Gilliam és az Universal feje, Sid Sheinberg között kemény vita bontakozott ki a film befejezéséről, ami három eltérő verzióhoz vezetett. A „Love Conquers All” változat 94 percben optimistább lezárást erőltet, az amerikai mozikba 1985-ben a 132 perces vágat került, Európában pedig a 142 perces rendezői változat lett elérhető.

A csatározások nyoma a stáblistán is felsejlik: a folklór szerint Sheinberg neve „worst boy”-ként bukkan fel, miközben a film számos BAFTA-díjjal és Oscar-jelöléssel írta be magát a kánonba. A Prime Video a 132 perces vágatot kínálja, amely tökéletesen közvetíti a mű alapvető erejét és tematikus gazdagságát.

„El kell dönteni, hogy az ember karriert akar, vagy a filmjét úgy akarja elkészíteni, ahogy elképzelte.”

Színészek, képek, zene – miért működik ennyire?

Jonathan Pryce finom rezdülései mellé emlékezetes alakítások társulnak: Michael Palin sármosan ijesztő mosolya, Robert De Niro anarchikusan sziporkázó Tuttle-je, Kim Greist álomszerű Jillje, Ian Holm neurotikus főnöke és Katherine Helmond groteszk társadalmi karikatúrája. A szereplők mind a rendszer különböző arcait jelenítik meg, a szívderítően abszurd járulékokkal együtt.

Michael Kamen zenéje rafináltan szövi át a cselekményt, a „Aquarela do Brasil” motívumát szétcsavarva és újrakomponálva. A dal egyszerre válik iróniává és szomorú refrénné, amely a szabadság és a kényszer dialektikáját suttogja. A hang és a kép így szinkronban húzza le a nézőt Gilliam gépezetének torkába.

Miért érdemes ma újranézni?

A film szatírája ma is pengeéles, mert a rendszerhiba mint alapállapot kísértetiesen ismerős.

ma is pengeéles, mert a rendszerhiba mint kísértetiesen ismerős. A vizuális világ időtlensége páratlan: retro, mégis hátborzongatóan kortárs .

páratlan: retro, mégis hátborzongatóan . A többféle vágat révén a történet rétegei újra és újra felfeslenek, más értelmezéseket kínálva.

újra és újra felfeslenek, más kínálva. Pryce és Palin kettőse drámai és hátborzongatóan emberi .

és hátborzongatóan . A zene és a hangdizájn hipnotikus erővel teremt atmoszférát.

Aktualitás: tükör a jelennek

A Brazil nem egyszerű disztópia, hanem az intézményes abszurd működéstana, ahol egy adminisztratív elírás életeket tör össze. A mesterségesen fenntartott rendszer képtelen beismerni hibáit, ezért a malőrökből rutin lesz, a humánum pedig láthatatlanná válik. Gilliam félelmetes pontossággal rajzolja fel azt az ívet, ahol a nyelv és a papírmunka eltakarja a valóságot.

Az is különösen beszédes, ahogy a film a vágy és az álom motorjaként működik: Sam fantáziái nem menekülésként, hanem ellenállásként értelmezhetők. A képzelet – még ha torz és veszélyes is – az egyetlen tér, ahol az egyén szabad maradhat, miközben a valóság csövei és vezetői szorítanak.

Kinek ajánlott?

Annak, aki szereti a gondolatébresztő sci-fit, a groteszk humort és a műfajokat szabadon keverő látomásokat. Annak is, akit érdekel, hogyan válik a forma tartalommá: a Gilliam-féle túlzsúfolt díszlet nemcsak illusztrál, hanem a történet szívében ver pulzust. És mindenkinek, aki hisz abban, hogy a mozi lehet merész, független és jövőbe mutató, miközben a jelenre kérdez rá a legélesebben.

Ha ma este valami igazán emlékezetesre vágysz, a Brazil nem csupán film, hanem élmény, amely a stáblista után is sokáig visszhangzik. A gépezet dübörög, de az álom – talán – még mindig szabaddá tehet.