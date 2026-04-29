A Karib-tenger kalózai rendezője visszatér: Gore Verbinski pályafutása legmerészebb sci-fijével totális háborút indít az MI ellen – „Good Luck, Have Fun, Don’t Die”

2026.04.29.

Verbinski új terepen: vad sci-fi és lázadó energia

Gore Verbinski mindig is a zsánerek vándora volt, most pedig a sci-fi pályájára kanyarodik. A Karib-tenger kalózai és a groteszk Rango után egy posztapokaliptikus, MI-ellenes kalandra hív. A film főszerepében a karizmatikus Sam Rockwell áll, aki egy féktelen, időutazó antihőst alakít.

Verbinski filmográfiája tele van színes figurákkal, és ez a lendület itt is tovább él. A közönségkapcsolatot a szatíra és a pulzáló, vizuális gegek teremtik meg. A néző az első percektől érzi: ez egy harsány, túlzó világ.

Sam Rockwell „a jövő embere” – Good Luck, Have Fun, Don’t Die (ENTERTAINMENT FILM DISTRIBUTORS / METROPOLITAN FILMS)

Időutazó a dinerben: küldetés az emberiségért

Egy esős los angeles-i estén egy zilált férfi beront egy diner kopott neonfényébe. Azt állítja, ötven évvel a jelen mögül érkezett, és ez már a 117. próbálkozása. Célja, hogy a helyi vendégekből csapatot toborozzon egy lehetetlen, öngyilkos küldetésre.

A célpont nem egy szuperkomputer, hanem egy kilencéves gyerek, aki éppen azt a kódot írja, amely az emberiséget a lejtőre löki. A történet így egyszerre kicsinyíti és kozmikussá növeli a tétet. A film az első perctől pörög, és a káoszban is céltudatos marad.

Szatíra, gore és csörgő poénok

Verbinski világa itt is kacskaringós, mégis zsigerien szórakoztató. Az abszurd humor kardozik a vérben tocsogó akcióval, miközben a párbeszédek metszően cinikusak. A tempó szaggatott, punkos, amit a zenei és vizuális ritmus felpörget.

A harcjelenetek szerethetően gagyik, mégis technikailag leleményesek. A rendező nosztalgikusan játssza ki a kézműves trükkök erejét a modern digitális effektusok ellen. Így a film maga is egy kommentár, amely a látványtörténetet az üzenet mellé állítja.

„Az emberiség nem a gépektől fél, hanem attól, amit a gépek belőlünk felerősítenek.”

Szereplőgárda: Rockwell tombol, a többiek árnyékban

Sam Rockwell fékezhetetlenül vicces, és a figura mocskos extroverzióját élvezettel viszi végig. Jelenléte minden snittet megemel, a rezgése pedig az egész csapatot húzza. Mellette többen tudatosan szürkék, hogy a kontraszt működjön.

Külön kiemelhető Haley Lu Richardson, aki depressziós, mégis szellemes tónust hoz. Zazie Beetz és Michael Peña pontos epizódokat kapnak, amelyek a csapat dinamikáját támasztják alá. A karakterek szándékoltan tipizáltak, hogy a szatíra éle ne tompuljon.

Rockwell társai a küldetésben: Asim Chaudhry, Zazie Beetz, Haley Lu Richardson, Michael Peña és Juno Temple (ENTERTAINMENT FILM DISTRIBUTORS / METROPOLITAN FILMS)

Üzenet az MI-ről: erős állítás, vegyes fókusz

A film az MI-t nagy, közös ellenségként láttatja, és a függőséget mint társadalmi kórképet vizsgálja. A látlelet direkt, kíméletlen, helyenként pedig túlságosan didaktikus. A képernyők, értesítések és gördítő ujjak koreográfiája egyszerre hipnotikus és nyomasztó.

Verbinski mindent bele akar írni: a virtuális valóságtól a transzhumanizmusig. A vállalás grandiózus, néha azonban széttartó, mintha a film a saját lázadásának súlya alatt roppanna meg. Mégis, a következetes szatíra és a sodró sztori átviszi a nézőt a túlzsúfolt ötletcunamin.

Miért érdemes megnézni?

Egy vadul szellemes , energikus, szatirikus sci-fi élmény.

, energikus, sci-fi élmény. Sam Rockwell robbanékony alakítása és a film ösztönös komikuma.

alakítása és a film komikuma. Verbinski kézjegye: kézműves trükkök és vizuális lelemény .

trükkök és vizuális . Friss, sötét humorú társadalomkritika az MI-őrületről és függőségről .

az MI-őrületről és . Zenei és vágási tempó, amely végig lendületben tart.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die – moziplakát (METROPOLITAN FILM EXPORT)

Összegzés: őrült menet a jövő peremén

Ez a film egy kiáltvány, amely harsányan üvölti a digitális korszak terheit. Nem minden állítása árnyalt, de a formai bátorság és a kaland sodra ritka mozis élményt ad. Aki Verbinski merészségét és Rockwell bravúrját szereti, itt otthon lesz.

A Good Luck, Have Fun, Don’t Die egyszerre korszerű és retró, egyszerre gúnyos és szenvedélyes. Lehet vitatkozni az üzenettel, de a mozis attrakció kétségtelen. A premier április 15-én, és a film a tavasz egyik leginkább beszédtémává váló darabjának ígérkezik.