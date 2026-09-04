Az új Oasis teaser azt mondja nekünk, hogy Manchesterben játszanak?

A rajongók egy új kedvcsináló videót dekódolnak, amelyet az Oasis közösségi médiáján osztottak meg, és találgattak a lehetséges manchesteri és knebworthi fellépésekről.

A pletykák egy esetleges 2027-es turné körül keringenek, amely a tavalyi évben világszerte megrendezett nagysikerű „Live '25” találkozójukat követné. A jelentések szerint 12 éjszakás tartózkodás a Manchester City Football Club otthonában, az Etihad Stadionban, és a Knebworth-be való visszatérés kérdéses.

Tegnap (szeptember 3-án) a banda hivatalos X (korábban Twitter) fiókja megosztott egy teaser videót két fiúról, akik egy chipboltban várakoznak, miközben az Oasis 2002-es dala, a 'Little By Little' szól a tévében. A sasszemű nézők észrevették, hogy az üzlet körül kihelyezett szórólapokon a számok összeadják a glasgow-i Celtic Park hosszúsági és szélességi fokát.

Ma (szeptember 4-én) egy új videót tettek közzé, amelyen ezúttal két fiú futballozik egy téglafal mellett. Az egyik fiú gólszámlát (11) ír a falra, míg a másik a focival zsonglőrködik. A klip végén a futballozó fiú újabb gólt szerez. A képek jelentősége miatt néhány rajongó azt gondolta, hogy ez hallgatólagos megerősítése az Etihad 12 éjszakás rezidenciájának.

A futball és a kapufák arról árulkodnak, hogy az Etihad futballstadion, míg a 11 gólos szám azt sugallja, hogy a lőtt végső gól a 12.. Egy kis kék hold a háttérben tovább erősíti ezt az elméletet, mivel a Manchester City himnusza a The Marcels „Blue Moon” című műve. A Gallagher fivérek élethosszig tartó rajongói a klubnak, 1996-ban a híres Maine Roadon játszottak.

12 éjszaka Manchesterben. 11-es a falon, majd a legény a 12.-et szerzi góllal pic.twitter.com/Fw2p61IgAk — Oasis World rajongói oldal (@oasisworld_) 2026. szeptember 4

Kék hold = Etihad, 11 éjszaka? pic.twitter.com/mNu3kQjPzC – Johnny Davidson (@milneftd83) 2026. szeptember 4

Mások úgy vélik, hogy a klipben utalhat Knebworth-re. A rajongók a háttérben egy olyan pólót vettek észre, amely az 1996-os rekordot döntõ koncerteken árult pólóhoz hasonlít. A közelmúltban a 'Live '25' turné promóterei engedélyt kaptak arra, hogy koncerteket rendezzenek a híres helyszínen.

KNEBWORTH ING KÜLÖNBÖZŐ SZÍNBEN? pic.twitter.com/1s1dReRKHI — lois ★ oázis + richard ashcroft 25' ! ❦ (@hernamewasdot) 2026. szeptember 4

Liam és Noel Gallagher holnap (szeptember 5-én) ritkán jelennek meg együtt a velencei premieren. Ne nézz vissza dühösenaz új dokumentumfilm szeptember 9-én érkezik a mozikba, a Disney+ bemutatója pedig az év későbbi részében. A film a testvérek találkozását, próbáit és fellépéseit mutatja be a „Live '25” turné során.

Nemrég a film rendezői, Dylan Southern és Will Lovelace (Találkozzunk a fürdőszobában), megbeszélték azon döntésüket, hogy rejtett kamerákat helyeznek el a stúdióban, hogy megörökítsék a Gallagher fivérek találkozását.