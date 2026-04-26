„Backrooms”: Hogyan változtatta Kane Parsons a YouTube-projektet „magányos” A24-es filmmé 30 ezer négyzetláb készlettel

Kane Parsons filmrendező készen áll a fogadásra Hátsószobák a YouTube-ról a nagy képernyőre.

A 20 éves Parsons, aki az A24 legfiatalabb filmrendezője lesz, amikor a stúdió május 29-én a mozikban bemutatja horrorfilmjét, szombaton a CCXP Mexico színpadára lépett, hogy betekintést nyújtson a folyamatába. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett és Lukita Maxwell főszereplők a filmben, amelyben James Wan, Shawn Levy és Osgood Perkins producerként szerepel, a forgatókönyvet pedig Will Soodik írta.

Hátsószobák adaptálja azt a YouTube-sorozatot, amelyet Parsons tinédzserként kezdett feltölteni a YouTube-ra 2022 elején. A városi legendákból és a különféle internetes bejegyzésekből eredő videók középpontjában a szobák végtelen labirintusa áll, zümmögő fluoreszkáló lámpákkal és sárga tapétával. Az A24-es filmben Reinsve egy terapeutát alakít, akinek egy bizarr dimenzióban kell felkutatnia egy eltűnt pácienst.

Parsons elmagyarázta, hogy a film a létező sorozatokat és történetet használja kiindulási pontként a karakterek vizsgálatához. „Sokkal inkább egy speciális megközelítést igényel, amikor az ember e sajátos karakterek lencséjén keresztül látja a dolgot – ezek az egyének, akik ilyen atomizált, magányos életet élnek” – mondta. „A filmben ritkán van olyan pillanat, amikor egy vagy kettőnél több karakter van a vásznon egy adott időpontban. Ez egy meglehetősen magányos film.”

A filmes elmesélte, hogy megtanította magát az ingyenes, nyílt forráskódú 3D grafikus szoftverrel, a Blenderrel létrehozni YouTube-videói világát, amelyet továbbra is használt a funkcióhoz. Ő és a csapat, köztük az operatőr, Jeremy Cox, ügyeltek arra, hogy fenntartsák a websorozat folyamatosságát.

„A Blenderben dolgoztam, modelleztem a díszleteket, aztán szó szerint elmentünk és valós időben megépítettük őket” – mondta Parsons a film elkészítésével kapcsolatban. „Sok tesztet végeztünk ott, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azt az általános hangot kapjuk, amit az emberek vártak [from] Hátsószobák. 50 tapétatesztet végeztünk, hogy megkapjuk a sárga megfelelő formáját.”

Parsons megosztotta a színfalak mögötti felvételeket a hatalmas díszlet építéséről, és felidézte, hogy végül el kellett hagynia a díszletépítés vezetésétől, hogy elkezdhesse a külső jelenetek forgatását. Amikor két héttel később visszatért, hogy megnézze a kész szettet, ez volt „a legfurcsább, legmenőbb pillanat a projektben számomra”.

Hozzátette: „A díszlet hatalmas volt. 30 000 négyzetméter tényleges hátsószobát építettünk, amelyekben bejárhattunk. Valójában néhány ember eltévedt. Olyan érzés volt ott lenni, ami nagyon furcsa volt.”

Renate Reinsve a poszterről Hátsószobák. Az Everett Collection jóvoltából

Parsons a film készítése során mindvégig ügyelt arra, hogy megtartsa kezdeti logikáját erre a világra: „Mindig igyekszem távol maradni attól a gondolattól, hogy a hátsó szobák valamiképpen egy álombeli fejtér, ahol ha megfordulsz, a szoba megváltozhatott volna. Az emberi agy azon képességét zsákmányolja, hogy feltérképezze a tereket és megértse azokat. A nehéz rész ebben az, hogy ha visszamész azon az úton, amelyen jöttél, akkor menni fogsz, és visszamész, és azon az úton, amelyen jöttél. Itt megy a zűrzavar és a kavarodás, így végül fel kell adnod a feltérképezést, míg ha folyamatosan változna, sokkal gyorsabban feladnád.

Parsons számára, aki leírta, hogy 9 vagy 10 évesen először tett fel videókat a YouTube-ra, a Hátsószobák A sorozat nagy érdeklődést mutatott a közönség körében a „rendszer körüli – gazdasági, ipari vagy egyéb – kollektív szorongás miatt, amely az elmúlt néhány évszázadban kialakult”.

Miután dicsérte filmje szereplőit, a rendező így folytatta: „Számomra úgy éreztem, hogy a hátsó szobák összhangban vannak azzal, ami akkor történik, ha valaki egyéni szinten érzékszervi depriváción megy keresztül – és kimész egy üres szobába –, és a testnek, az idegrendszernek nagyon szüksége van stimulációra. [when] meg van fosztva tőle. Zajt és információt kezd találni a falak mintájában, és elkezdi komolyabban venni ezt a zajt, mint általában tenné. Megnyitja a küszöbét annak, amit hajlandó elfogadni.”