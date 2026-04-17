Ballester Moreno, mindenkinek süt a nap

A kézművesség, a népszerű folklór, a játékok, a tanítás, a természet és maga az ég – Antonio Ballester Moreno, a tiszta színű absztrakt tájak írója, akiknek megalkotása kollázsként, valamint karton és ragasztóanyag felhasználásával kezdődik. Vászonképein olyan szimbólumokat találunk, amelyek alapszínüknél és formájuk lényegiségénél fogva egyértelműen utalnak a vidék létfontosságú elemeire (nap, víz, növények). Ballester meg van győződve arról, hogy intellektuális olvasmányaitól függetlenül a művészetnek meg kell hívnia érzékeinket, és így minden nézőt. Máskor olyan anyagokat használt, mint a kezeletlen juta vagy agyag olyan installációkban, amelyek csillagokra és kromatikus mezők felett gravitáló csillagokra utalnak.

Pedagógiai projekteket is kidolgozott, belemélyedve abba, hogy a művészi aktus mit takar a kézi cselekvés aspektusában és a díszletek létrehozásának lehetőségeiben, és mindkét szempont egybeesik az „El cielo y la tierra” című kiállításon, amelyet a Móstoles-i CA2M kínál most, jövő szeptemberig.

Az intézmény gyűjteményeiből készült válogatás újraolvasása: mintegy harminc darab hazai és nemzetközi alkotóktól, különböző generációktól, akik nagyon változatos médiában és célokkal dolgoztak; Ibon Aranberriről, José Luis Alexancoról, John Baldessariról, James Bishopról, June Cresporól, Ángela de la Cruzról, Equipo 57-ről, Sahatsa Jauregiről, Mike Kelley-ről, Leopold Kesslerről, Sol LeWittről, Ángeles Marcoról, Ana Mendietáról, Itziar Okarizról, Alberto Teáncridorról, vagy Alberto Teáncrhezzről van szó.

Pontosan javaslatainak heterogenitása kedvez Ballester Moreno szándékainak: megkérdőjelezni a kialakult muzeográfiai irányzatokat, igényt tartani a nem hierarchikus kreativitásra, és áttekinteni a táj, mint geológiai, antropológiai és társadalmi vonatkozásaival is bíró művészeti műfaj lehetőségeit, ami lehetővé teszi a nem egyértelmű szemszögből való vizsgálatot.

Ehhez a kezdeményezéshez Ballester Moreno a móstoles-i CEIP Federico García Lorca családjával és diákjaival dolgozott együtt egy sor kollektív műhelymunka keretében. Ezeken a foglalkozásokon a résztvevők közösen készítettek alkotásokat szezonális tájak és természeti elemek, mint például a nap vagy a hold, a motívumok, mint mondtuk, állandó pályafutásuk során. A madridiak a művészetet és magát a tájat is kiindulópontnak tekintik a különböző emberek találkozásához és a didaktikai akciókhoz.

Ezeknek a műhelyeknek a gyümölcse a CA2M-ben látható, a múzeum gyűjteményének közel harminc darabjával együtt: ennek a formáló közösségnek az alázatos anyagokból, például kartonból készült alkotásai tehát szorosan együtt élnek ismert művészek alkotásaival. Ahelyett, hogy pontosan egyenrangúvá tenné őket, Ballester célja az volt, hogy megkérdőjelezze a szokásos rangsorokat, és javaslatot tegyen a művészi impulzus megközelítési módjainak kiterjesztésére, anélkül, hogy félne a látszólag távoli nézetek szembesítésétől, amikor a kreativitás közös láncszem. Ez azon az előfeltevésen alapul, hogy mindannyian, pontosan, kreatívak vagyunk, és minden művészi munka, nem pedig tudás, elvezethet bennünket élettapasztalataink bővítéséhez és javításához.

A kiállítás szcenográfiáját belső tájképként javasolták, amely a környezet súlyát az egyéni fizikai élményekre és a természettel kapcsolatos politikai megértésre helyezi. Ebben az esetben az ellentétes elemek – az ég és a föld, a nappal és az éjszaka vagy a magas és alacsony – összeolvadását más kettősség szimbólumának tekintik, amelyekre lövöldözni kell, mint amilyeneket John Dewey idéz, és amelyek hagyományosan elválasztják a magas művészetet a populáris művészettől vagy az egyéni szerzőséget a kollektív szerzőtől. A műhelyekben készült alkotások és a gyűjtemény darabjainak szemlélődésén keresztül, párbeszédben megbeszélhető dichotómiák.

Antonio Ballester Moreno. „Ég és Föld”

CA2M. DOS DE MAYO MŰVÉSZETI KÖZPONT

Avenida Constitución, 23

Mostoles, Madrid

2026. április 11-től szeptember 27-ig