Cecilia Vicuña a Castello di Rivoliban, a gleccsernél és a quipunál

Hét évvel ezelőtt a chilei Cecilia Vicuña kapta meg a Velázquez-díjat költő, képzőművész és aktivista produkciójáért, aki többdimenziós művészetet mutatott be amelyben kapcsolatba lép a földdel, az írott nyelvvel és a szövetekkel, és amiatt, hogy tulajdonosa különleges poétika, amelyben az ökológiai tudatosság, a város és a művészeti intézmény keresztezik egymást.

Ez a díj és a kiállítás, amelyet a móstoles-i Dos de Mayo Művészeti Központ neki szentelt 2021-ben, segített jobban megismerni ezt a chilei írót, aki a nyolcvanas évek óta él az Egyesült Államokban, és aki a nyelvek, a média és a technikák összefonásával dolgozik olyan projektekben, amelyek az erotikához, a gyarmati örökséghez és a környezetvédelemhez, az őslakosság elpusztításához kapcsolódnak. Leggyakoribb formátumai az őslakos kultúra nyelveire utaló installációk és festmények, bár az 1973-as chilei államcsíny volt az, amely nagy hatással volt rá formálódási éveiben.

A Vicuña hisz a művészet gyógyító és rituális aspektusában, és abban, hogy funkciója nem a gyarmatosítás vagy az uralkodás, hanem a társadalmi és érzelmi struktúrák változásának elősegítése, valamint a természettel szembeni viselkedésünk. A hatvanas években készült első összeállításait a hullámok és a tengeri szellő vitte, de a land arthoz kötődő szerzőkhöz képest korai produkciója nem a modernitás, az intézményesség vagy a piac kihívásairól szóló vitákra kívánt reagálni; kompozíciói nem voltak sem korai minimalista gyakorlatok, sem kiterjesztett szobrok. Egyszerűbb paraméterek alapján a tengerpartról vett elemeket – fát, sziklákat, tollakat -, és a tengerparton rendezte el a vele való alázatos kommunikáció során, mintha szent áldozatok lennének. Bizonytalanságában térbeli metaforáknak vagy többdimenziós verseknek tekintette őket, és az ő szemszögéből lehetővé tették számára, hogy feltárja annak jelentését és erőit, amit fogyasztóorientált társadalmunk eldobhatónak minősített. A finomság, csakúgy, mint azoké a daraboké, munkája szerves részét képezi, bár néhány javaslatának mulandóságára utal.

Ez a minőség az andoki szövetekre jellemző textíliák és csomózott zsinórok része. A quipu valójában egy csomókkal és színes szálakkal rendelkező írásrendszer, amelyet az Andokban hoztak létre, több mint 5000 évvel ezelőtt, és amelyet Vicuña tinédzser korában ismert, Chilében élt. A 15. századi spanyol hódításig használták, és érdeklődött az újraindítás iránt, az államot szimbolizáló szőtt gyapjú felhasználásával. még nem amiből szinte minden fakad. Amikor az emberek átkelnek rajta, ők maguk is „csomókká”, emlékhordozókká és egy vers tagjaivá válnak a térben.

Vicuña a teremtő aktus ciklikus megértése révén nyilvánul meg olyan eszmék visszaadásán keresztül, amelyek nem végső tárgyként, hanem esszékként léteznek, mint például a hatvanas évektől származó quipusai: szövetek és összeállítások, amelyek úgy tűnik, hogy aktiválják az ősi civilizációk, szentélyek, bálványok, templomok és sírok emlékét.

Ugyanebben az időben kezdett festeni a 16. és 17. században a cuzcoi iskolában készült andoki és mesztic festészet hatására, amelyen az európai művészet ikonográfiai típusai olykor eredeti hiedelmekre utaltak. 1969-ben Mexikóban találkozott Leonora Carrington festőnővel is: a vele való találkozás után az utcán tüntető meztelen nőket, az animizmusra, az andoki filozófiára, a folklórra és a népi mítoszokra való utalásokat építette be munkáiba. Bár ezeknek a képeknek egy részét kiállították múzeumokban és elismerték, mások is vitákat váltottak ki, mint pl. Menstruációs angyal (1973).

Miután 1972-ben Londonban telepedett le a festészet tanulmányi ösztöndíjának köszönhetően, és megdöbbent Pinochet 1973. szeptember 11-i államcsínyén, a művész elhatárolódott az állatok és az emberek harmóniájáról készült festményeitől, hogy az izgalom és a gyász irányába lépjen, nyitottabb más tudományágak felé. A nézőt kezdte alkotása középpontjába helyezni azzal a céllal, hogy látásmódját átirányítsa; bizonyos esetekben Allende szemével látni. Más nemzetközi művészekkel és értelmiségiekkel együtt a demokrácia helyreállításáért folytatott chilei harc támogatására adományozott és alkotott darabokat; akciók is: a Trafalgar Square-en tartott hatalmas tüntetéstől a gyarmati rend megfordítását igénylő kollázsokig és vásznakig, Vietnamban is. Az egyik legfontosabb festménye ebben az értelemben Chile Üdvözlet Vietnam! (1975), amely egy mapucse bennszülött nőt és egy vietnami milicista nőt mutat be növényekkel és virágokkal teli gazdag tájon, amint puskát és egy vörös könyvet cserélnek. Az augusztusi forradalom – a francia gyarmati kormány elleni 1945-ös vietnami forradalmi felkelés neve.

Továbbá 1973 óta készít kollázsokat, rajzokat és akciókat a sorozathoz Wordarms. Nagyrészt London és Bogotá között készült, és feloldatlan paradoxonokat sugall a művészet és a forradalmi politika között. A szavak fegyverként való megjelenítésén keresztül a művész a nyelv átalakító dimenziója mellett száll síkra a diktatúrák elleni harcban; a szószavak Ezek olyan szavak, amelyeket jelentésük feltárására nyitottak meg, és teret engednek a képzelet fejlődésének és az átalakulásnak. A nyitottságnak ezt a fogalmát hangsúlyozza a lapát képe, amely úgy távolítja el a nyelvet, mintha megművelendő talaj lenne, kettős értelemben: megmunkálni és művelni.

Első olasz kiállítása, Marcella Beccaria kurátora, ezen a nyáron látogatható a piemonti Castello di Rivoliban. „The Gone Glacier”-nek hívják, és egy projektet tartalmaz, amelyet pontosan erre a térre és annak hosszanti helyiségeire faragott és dolgozott ki. Ez egy fekvő quipu, egy vízszintes, különböző magasságokban felfüggesztett installáció, amely azokra a csomózott kötelekre utal, amelyeket rendszerként használtak információk rögzítésére, beleértve az adminisztratív, csillagászati ​​és történelmi-narratív adatokat. Vicuña többi kortárs quipusjához hasonlóan környezetbaráttá és magával ragadóvá válik, és túllép az időn és a helyen a nyers, feldolgozatlan gyapjúból, amelyet széttekernek és összeszerelnek, feltűnő légi architektúrákat hozva létre.

Ez a gleccser a mulandóságot, a természeti elemek, például a jég, a víz és a szél mozgását és az emberi jelenlét környezetre gyakorolt ​​hatását idézi; A Vicuña már a címéből adódóan az említett vízzel való kapcsolatát keresi, emlékeztetve az ősi, mára kihalt jégnyelvekre, amelyek egykor uralták a Valle di Susa táját, ahol a Castello található, Torinó közelében. Szövegében pedig nem fogunk csomókat látni, mert hiánya az emlékezet és a gondoskodás fokozatos elvesztéséről árulkodik a mai társadalomban, valamint az eltűntekről, akár a chilei diktatúra, akár más elnyomó rendszer áldozatairól van szó.

A tárlaton videómunkák is szerepelnek, hogy a projektbe beépüljenek a chilei gyakorlat kezdete óta szerves részét képező képek, hangok, dalok, valamint kifejezetten a művész által írt, faliversként bemutatott versek.

Annak ellenére, hogy ez az első olasz egyénisége, Vicuña számára fontos visszatérést jelent a Castello-ba, abba az intézménybe, amely 2000-ben először adott otthont munkájának az országban, a „Quotidiana” kollektíván belül. A minta elkészítésének folyamatában olyan helyi közösségek vettek részt, amelyek a közeli csatornák és tavak, köztük a Dora Riparia és az Avigliana tavak partján gyűjtöttek kisebb hulladékdarabokat. A torinói Accademia Albertina di Belle Arti-val közösen szervezett műhelymunka révén ezek az anyagok egy efemer szabadtéri installációvá alakultak, amelyet a szerző egy diákcsoport kreativitására bízott.

Cecilia Vicuña. „Az eltűnt gleccser”

RIVOLI KASTÉLY

Piazza Mafalda di Savoia

Rivoli, Torino

2026. április 29-től szeptember 20-ig