Ma streamingen: ez a sci-fi film óriásit bukott a mozikban – mégis két különböző verziója van

2026.05.09.

Egy ambiciózus francia sci-fi, amely 2025-ben szinte észrevétlenül suhant át a mozikon, most új életet kap a streamingben. A Jan Kounen által rendezett L’homme qui rétrécit Jean Dujardin főszereplésével két különálló élményt kínál: egy mozis és egy rendezői verziót. A film nagyvásznon megbotlott, de otthoni nézésben könnyen kultkedvenc lehet.

Előzetes – L’homme qui rétrécit

Történet és hangulat

Paul, egy átlagos férfi, egy furcsa meteorológiai anomália után lassan zsugorodni kezd. A hétköznapi lakás hirtelen óriáslabirintussá válik, ahol egy tű csúcsán egyensúlyozó élet és halál vár. A történet az egzisztenciális szorongást, a túlélés ösztönét és az elfogadás csendes bölcsességét tapintja ki, minimalista, mégis szenzoros eszközökkel.

Miért bukott meg a mozikban?

A francia sci-fik ritkán kapnak ekkora költségvetést, itt mégis komoly tét volt a látvány és a hang. A közönség azonban 2025-ben mintha könnyedebb szórakozásra vágyott volna, miközben ez a film türelmes, merengő tempóval építkezik. A közel 21 millió eurós kasszafilm-méretű büdzsé mellett csupán nagyjából 265 381 nézőt ért el, bár az értékelések (például 3,1/5 az Allocinén) és a 2026-os César-jelölés az effektekért a minőséget visszaigazolták.

Fájt a mozis kudarc, de a készítők szerint a film eredeti szándéka érintetlen maradt: jobb otthon, elcsendesedve, teljes figyelemmel működik.

Két változat, két élmény

A streamingre most az a verzió érkezik, amely a mozikban is futott: narrációval kiegészített változat. Emellé létezik egy csak lemezkiadáson (DVD, Blu-ray) elérhető Director’s Cut, amely a hangkulcsot teljesen más irányba fordítja. A különbség nem a képekben, hanem a hangban rejlik: a mozis változatban Jean Dujardin hangja vezeti a nézőt, a rendezői kiadás viszont nélküle, tisztán szenzoros élményt kínál. A két megközelítés így kétféle befogadást szül: az egyik kézen fog, a másik a csendekkel dolgozik.

Mozis verzió: narrációval érthetőbb, érzelmileg direktebb .

verzió: narrációval érthetőbb, érzelmileg . Director’s Cut : narráció nélkül szabadabb, meditatívabb .

: narráció nélkül szabadabb, . Képi tartalom: mindkét kiadásban azonos, a hangzás az egyetlen eltérés .

tartalom: mindkét kiadásban azonos, a hangzás az egyetlen . Stream : a mozis változat érkezett MyCanalra a Ciné+ OCS-en keresztül .

: a mozis változat érkezett MyCanalra a Ciné+ OCS-en . Lemez: a rendezői változat DVD-n és Blu-rayen elérhető.

Kinek szól igazán?

Aki szereti a lassan építkező, filozofikus science fictiont, az itt a testarányokkal és a térérzékeléssel játszó parabolát kap. A krízis mint belső utazás, az anyagi világ mint felnagyított veszélyzóna, az identitás mint folyton változó mag – ez a film a komfortzónán túli felfedezőknek készült. A popcorn helyett türelmet és nyitott fület igényel, a hangkulisszák ugyanis vezető szerephez jutnak.

Hogyan érdemes nézni?

Ha elsőre bizonytalan vagy, a narrációs verzió segít a tematikus rétegek feloldásában, miközben a feszültség íve világos marad. Második körben a rendezői változat már egy érzékelésre fókuszáló, szinte “akusztikai” kirándulás, ahol a csendek és a zajok kapnak több teret. Érdemes fejhallgatóval vagy jó hangrendszerrel próbálni, mert a térhang finomságai itt valódi tartalom.

A francia sci-fi tágasabb, mint hinnénk

Az utóbbi években több hazai alkotás is merte a fantasztikumot újraírni, bizonyítva, hogy a műfaj nem amerikai monopólium többé. Kounen filmje ehhez a hullámhoz kapcsolódik, miközben kockázatvállalása a nagyközönség elvárásaival ütközött. Most, hogy a streaming a második esélyek tere, jó látni, hogyan talál rá saját közönségére.

Ítélet: adjunk neki teret

Az L’homme qui rétrécit a test zsugorodásán keresztül az emberi lépték tágasságát mutatja meg: a félelem, a búcsú és a túlélés mindennapi hősiességét. Nem harsány, nem egyszerű, de pontos és érzékeny filmnyelv működteti. Ha adunk neki időt és csendet, bőkezűen visszaad – két verzióban is, két külön úton, ugyanahhoz a belső igazsághoz.