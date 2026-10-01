Bűnösnek találták az American Idol egykori énekesét, Caleb Flynnt felesége meggyilkolásában

Korábbi American Idol Caleb Flynn versenyzőt bűnösnek találták feleségének, Ashley Flynn-nek, aki az év elején Ohio-i otthonukban meggyilkolta.

A 40 éves Flynnt tegnap (szeptember 29-én) elítélték olyan vádak miatt, mint a gyilkosság, a testi sértés és a bizonyítékok manipulálása. Október 5-én ítélik meg, és életfogytiglani börtönbüntetést kaphat, feltételes szabadlábra helyezés nélkül.

Ügyvédje, Patrick Mulligan „kiábrándítónak” minősítette az ítéletet, és azt mondta, Flynn fellebbezést tervez.

Ashley Flynn 37 éves tanárt és röplabdaedzőt februárban lőtték le a házaspár tippvárosi otthonában. Flynn először azt mondta a rendőrségnek, hogy egy behatoló betört az ingatlanba, és megölte a feleségét, miközben az a házban máshol tartózkodott.

Az ügyészek azzal érveltek, hogy Flynn ehelyett megölte Ashleyt, és úgy rendezte be a jelenetet, mint egy otthoni invázió.

A záróbeszélgetések során Matthew Joseph, a Miami megyei ügyész asszisztense elmondta, hogy Flynn fel akarta hagyni a házasságát, de félt, hogy elveszíti lányai felügyeleti jogát, állását a felesége családi vállalkozásánál, valamint az egyházban betöltött pozícióját.

Az ügyészségi ügy központi része Flynn viszonya volt Alleigha Botnerrel, akivel az egyházon keresztül ismerkedett meg.

Botner a pár között váltott üzenetekről vallott, köztük egy olyan üzenetet, amelyet körülbelül hat hónappal Ashley halála előtt küldtek, és amelyben Flynn ezt írta: „Tegnap éjjel 4 óráig fent voltam és sírtam, szó szerint azon gondolkodtam, hogyan ölhetném meg, és ne kerüljek börtönbe.”

A lövöldözés előtti este Flynn üzenetet is üzent Botnernek: „Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap jönnek az akciók.”

Az ügyészek szerint Flynn ujjlenyomatait és DNS-ét a helyszínen találták meg, míg a készülékeiből származó adatok azt mutatták, hogy a házban mozgott egy olyan időszakban, amikor azt mondta a nyomozóknak, hogy alszik. Az Ashley megölésére használt fegyvert nem találták meg.

Flynn védelme azzal érvelt, hogy viszonya nem bizonyítja, hogy gyilkosságot követett el, és a nyomozók nem mutattak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy aznap elsütött egy fegyvert.

„Az, hogy hűtlen, nem egyenlő a gyilkossággal” – mondta Mulligan az esküdteknek.

Flynn korábban a 12. évadban jelent meg American Idol 2013-ban Mariah Carey, Randy Jackson, Nicki Minaj és Keith Urban előtt lépett fel.

Akkoriban azt mondta, hogy Ashley bátorította őt, hogy teljesítse azt a törekvését, hogy szerepeljen a műsorban.