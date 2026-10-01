Huesca, tranzitban és átmenetben a Tartományi Tanácsában

1984-ben Huescán nyitotta meg kapuit a Tránsito bár, amely hat éves nyitvatartása alatt a város kulturális életét felpörgető zenészek és művészek találkozási pontja volt, amely teret adott a már befutó új hangzásoknak és kifejezési formáknak. Tevékenysége kiegészítette a szabadidős klubok zenei programozását, különösen a jelenleg is működő klubokat Laurentina Joy és az övé Jai Alaia központ, amely számtalan koncertnek adott otthont a nyolcvanas években, bár ezek a csoportok, próbahelyek, bárok, bulik, DJ-k és fanzinek általános elterjedésének időszakai voltak.

Ez a rövid életű és hosszú emlékezetű bár adja a címet a „Huesca in Transit” című kiállításnak, amely ma a Tartományi Tanács Kiállítótermének ad otthont, és amely inkább az ünneplés, mint a nosztalgia szellemében utazik vissza az időben a hetvenes évek közepe és a nyolcvanas évek közepe közötti évtizedbe, amikor is szinte minden spanyol városban, a szórakozóhelyeken és a szórakozóhelyeken is megnövekedett a népszerű ünneplés. a fesztiválok intenzitása, és mindenekelőtt a pop és a rock kíséretében erősödött, a jövőbe tekintő nemzedék fémjelzi.

Alberto Gabarre, José Ignacio Callén és Jesús Bosque poszterekből, fényképekből, feljegyzésekből, kiadványokból és más korabeli tárgyakból és tanúvallomásokból álló kiállítást rendezne – az emlékek sok huescai lakos számára anyagiak lettek – és a Tránsito bárhoz kapcsolódó dokumentumokból. Bár életereje nem maradt állandó azokban az években, általában ezek a darabok a társadalmi mozgalmak (ökológusok, pacifisták, feministák és antinukleáris) jó idejére utalnak, amelyek felváltották a harciasság korábbi formáit, vagy az ünnepi egyesületekre és klubokra, amelyek egy kisebb ideologizálás miatt a köztereket magukévá tették. Mindkét csoporttal szemben egy másik álláspont, amely nem tapasztalt gyengeséget, a szkeptikus vagy a görcsökbe belefáradt fiataloké volt: a kiábrándult vagy az individualizmusra hajlamosoké.

Emlékezzen erre a projektre, amely bár sok klisé kapcsolódik az átmenethez és mindenhez mozog urbánus, Huesca nem csak egy volt, és ott egymás mellett éltek a kulturális, társadalmi, gazdasági és ideológiai rétegek, a mindennapi életben fizikailag éppoly közel, mint amennyire távol álltak egymás közötti kapcsolataikban.

A „Huesca in tranzit” utazása az audiovizuális területen kezdődik. Létrehozták és megszilárdították a Ciudad de Huesca Nemzetközi Rövidfilmversenyt, amely a még folyamatban lévő Nemzetközi Filmfesztivál előfutára, és Eugenio Monesma elkezdte vezetni az etnográfiai mozi iránt elkötelezett szerzők generációját vagy a szuper-8 szószólóit; Munkássága újraindítaná Alberto Turmo, Jesús Genérelo, Sombras de Murnau és mások munkáit. Ha már a fotózásról beszélünk, ebben a tartományban nagy hagyományai vannak a tudományágnak a tájak tekintetében, de ebben a szakaszban új művészeti és kísérletező utakat tanulmányoznak olyan egyesületek segítségével, mint a Colectivo Imagen, amely versenyeket, kiállításokat és egyéb tevékenységeket tartott.

Egyik legemlékezetesebb kiállítása valamivel később, 1990-ben került megrendezésre: „7 × 7” címmel Pilar Albajar és Antonio Atarriba, Carlos Bandrés, Guillermo Farina, Miguel López Apellániz, Fernando M. Ortegaén, Migubloel Seguraén tájképeit, portréit és megfoghatatlan műfaji darabjait állította össze.

A plasztikai művészetek területén a panoráma előzetesen nem volt biztató – a Huesca Biennálé vagy a Kortárs Művészeti Múzeum eltűnt -, de az olyan galériák, mint a S'Art és a Ligeti, alapvető munkát végeztek a közelmúlt alkotásainak népszerűsítésében, és adott otthont a Melindres, a La Habana, a Café Universal vagy a Tránsito kiállításainak.

Bizonytalanság és kísérletezés jellemezte azokat az éveket, amikor ez a javaslat Enrique Torrijos, Marcelino Sesé, Jesús Benito, Chema Durán, Vicente Badenes, Eduardo Cajal vagy Alberto Carrera, vagy magához a Tránsito bárhoz szorosan kötődő szerzők kompozícióit tartalmazza, mint például Javier Romera, Alfredo Cabañcis, José Ángel Engel. Saura, Javier Gracia Operé vagy Chus Torrens.

A zenében a hibridizáció győzött: Javier Losilla beszélt róla joteros, aki elektromos gitárokról álmodott. Mindenesetre a különböző stílusok, amelyek akkor termékenyek voltak – urban rock, heavy, punk, az ún huliganrocka barna hullám vagy kísérleti javaslatok – azonosító jelekké váltak. Az első huescai csoport, amely a Movida alatt albumot vett fel, véletlenül Mestizosnak hívták; Később megérkezett az Escoria vagy a Vade Retro, és mindegyiket Rafa Gobantes lefotózta, és bárokban, pubokban és kis diszkókban hallhatta.

Ezeknek a létesítményeknek, mint tudjuk, megvolt a kevésbé fényes oldaluk: zajjal, közlekedési balesetekkel vagy drogfüggőséggel kapcsolatos panaszok, általános bizonytalanság, várható nyitvatartási korlátozások és egy olyan időszak lezárása, amikor a szabadság korlátlannak tűnt.

A kiállításon, ahogy az várható volt, saját fejezetei vannak a rövid, de befolyásos Tránsito bárnak, melynek neve Ernest Sales barcelonai művész ötlete volt, és amely egy merész céllal született: a kreativitás, az új zene és a provokáció színterévé válni több fronton, kapcsolatot tartva a madridi vagy barcelonai hasonló terekkel. Kialakítása is ezekre a szándékokra reagált, amelyek az esztétikára utaltak hideg művészet.

Alberto Gabarre és Manel Palou alapította csapatában Lira modell, Paco „Porteta” és felesége, valamint a plakátokat és dekorációkat tervező Javier Romera művész, a bár mögött pedig zenészek, tervezők, sportolók és fotósok szolgáltak. A világzenének, afrikai zenének, reggae-nek, hiphopnak, posztindusztriális zenének, mediterrán hangzásoknak, acid house-nak, hardcore-nak, punk-nak szentelt tematikus partikat rendeztek itt, adhoc szettekkel.

A Tránsitonak is volt azonos nevű fanzine, amelyből hét szám jelent meg: az első kézzel készített és rögtönzött, kivágásokkal, fénymásolással, kollázsokkal, ragasztóval, cyclostil és underground szellemmel készült; az utóbbiak pedig technikailag kifinomultabbak voltak, amelyek borítói grafikai alkotások voltak.

Ezt a kiállítást pedig a divat zárja, olyan nyelvvé és kifejezési formává alakítva, amely túlmutat az esztétikán, részben az elfogadásnak köszönhetően. Csináld magad és a provokálás lehetősége. Huescában a butik mellett olyan tervezők tűntek ki, mint Antonio Sarasa, Pilar Oliván, Sebi és Enrique Moreigne Falfirkálás; az első alapította a céget, nagyon szabadon, Az Új Iránymajd Olivánnal közösen létrehozta a címkét SzenzációkMugler, Gaultier vagy Yamamoto hatása alatt. A kétértelműségnek még mindig megvolt a maga helye.

„Huesca in Transit. Egy évtized szentimentális krónikája»

KIÁLLÍTÓ TEREM. HUESCA DEPUUTÁCIÓ

C/ Porches de Galicia, 4

Huesca

2026. szeptember 18-tól november 15-ig