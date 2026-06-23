Carmen Laffón a Thyssen Múzeumban, sorozatcsend

Jövő novemberben lesz öt éve, hogy meghalt Carmen Laffón, a sevillai művész, aki a legtöbb hétköznapi tárgyat olyan hasznossá tette, mint amilyen ma használaton kívüli, és a hozzá hasonlóan közel álló tájakat, a palettáján szinte mindig lágy érzelmes festmények, valamint a meghitt és néma atmoszférák tengelyét – kiforrott produkciójában az emberalak ritkán jelenik meg, és amikor rátalálunk a gyerekekre.

Halála óta az első nagyobb monográfiát, és egyben az első retrospektívet a Reina Sofia Múzeumtól 1992-ben átadott monográfia óta holnaptól megtekinthető a Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeumban. A kurátora Paula Luengo volt, és ha az MNCARS-nál történt első találkozó összefoglalta addigi munkásságát, a most megnyíló mindenekelőtt az elmúlt két évtizedes pályafutására fordít figyelmet, bár ezt ötvözi korábbi festményeivel.

Azokon az 1992 utáni festményeken, amelyek Guillermo Solana számára fordulópontot jelentettek pályafutásában, Laffón megőrizte lírai intimitását és a legközelebbi belső terek és holmik iránti szeretetét, de kialakult benne a vágy, hogy továbbmenjen: ekkor készítette el Bajo Guadalquivir tájképeit nagy formátumban, amelyet az akromatikus és a színművészet színintenzitása jellemez. alkalommal, azokban a hangnemekben. Folytatta a szobrászatot is, de nagyobb ambícióval darabjai léptékében és anyagaiban; Laffón mindig is odafigyelt ezeknek a tudományágaknak a nemzetközi fejlődésére, a minimalizmustól kezdve.

Egy olyan működési mechanizmus, amelyet sem azelőtt, sem azután nem hagyott fel, a sorozatalkotás volt, amely teljes mértékben jellemző a képi modernitásra, és amely az egyedi, egyedülálló remekmű fogalmának szinte végleges eltolódását jelenti, számos korábbi próbálkozás eredményeként. Monet óta az összes darab, amely egy ilyen készletet alkot, egyenértékű értékkel és ugyanazzal az igazsággal rendelkezhet, amely a művész tapasztalataihoz és érzéseihez kapcsolódik, és nem annyira külső megerősítéshez. Olyannyira modern ez a sorozat fogalma, hogy néhány élő alkotó, aki nem hajlandó árnyalatok nélkül elfogadni a kortársat, egészen a közelmúltig nem sajátította el; Ez Antonio López esete.

Laffón már korán dolgozott ezeken a díszleteken és variációkon, miután 1955-ben a római Spanyol Királyi Akadémián tanult tovább: az elsők között vannak a modigliai repülőterről származó embereknek vagy a Marcelina babának szentelt alkotásai; Utóbbiból láthatunk majd pár szerzeményt a Thyssenben, ezek közül az egyik nemrég jelent meg. Ezek a projektek – a dátumokat félretéve – feltárják a műalkotásról alkotott elképzelését, mint folyamatban lévő kutatást, nem pedig olyan tárgyként, amely befejezhető, és következményeiben zárva marad.

Ezen a tárlaton ezek az alapvető sorozatok kerültek bemutatásra, valamint néhány olyan kép, amelyek nem tartoznak hozzájuk szigorúan, de a motívumok nyilvánvaló visszatérését tükröző variációkat is figyelembe vehetünk. Produkciójában egyértelmű tendencia mutatkozik a ciklikusság felé, a csíra, inszinuáció és fejlődés formájában történő növekedés felé: nehéz elképzelni, hogy a szerző akár a témáit, akár a kezelésének feltárását tartotta lezártnak. Festménye szervesen nőtt, anélkül, hogy bármit is kidobott volna az ablakon.

Az antológia legfeljebb kilenc tematikus részből áll, amelyek különböző kronológiájú műveket egyesítenek, kezdve az első részlel, amely a babára és a bölcsőre összpontosít, mindkettő a gyermekkorhoz kapcsolódó motívumok, és amelyeket harminc éven keresztül művelt. Marcelina jelenetei bizonyos mágikus realizmust árasztanak; úgy tűnik, hogy a kiságyak az újszülött sebezhetőségét hangsúlyozzák, amelyet menedékbe helyeznek, ráadásul tiszta fényben.

Mindkettő megelőzi a csendélet iránti nagy hajlamát, amelynek formátumaival és technikájával újra és újra kísérletezett, mint mondtuk, nagyon szerény tárgyakon keresztül. Általában ezek két síkban elhelyezett vízszintes csendéletek; Figyelmét az asztal felületére fordította, és elmosta a környezetet, mígnem a kilencvenes években tájképeket épített be háttérként, vagy döntött a vertikális mellett; akár három dimenzióban is.

Laffónnak voltak kedvenc tárgyai, köztük a fonott kosarak, amelyek először diszkrétebb módon jelennek meg, majd válasszainak abszolút főszereplőivé válnak; hagyományos varrógépeket is. Mindkettő a hazai és az akkori női szférára utalt, önmagukban pedig a látható és a láthatatlan közötti, esetenként szövetek alá rejtett játékokat tartalmazott, mely eljárás virtuozitásának próbáját szolgálta, miközben titokzatosságot generált, és amelyet soha nem hagyott abba.

A hatvanas-hetvenes évekbe érkezve ez a szerző Madrid és Sevilla (és később Sanlúcar de Barrameda) háztetőiről kezdte híres kilátásait. Ismét két tiszta, párhuzamos vízszintes síkban rendezte el őket; az alsó, magának a terasznak megfelelő, fokozatosan felhígult a város és az ég javára.

Az a táj azonban, amelyre leginkább a Doñana rezervátumé asszociál, és joggal, a művésznő, amelyet 1978-ban kezdett el festeni vízszintes panorámában, pasztell tónusokban, és amelyhez nem kevésbé, mint 2011-2014-ben tért vissza, elvontabb paraméterekből, az évszakokra jellemző légköri jelenségekre figyelve.

Egy másik téma, amellyel nem mulasztotta el ugyanabban a tág időkeretben foglalkozni, a szekrények kérdése volt: nyitott, zárt, különböző hangnemben, többé-kevésbé foglaltak vagy üresek… Sorozatokat hozhatnánk létre velük sorozaton belül. Ugyanannak a szekrénynek a változatairól beszélünk, amelyeket ő faragni jött, és amelyeket saját fejlődésének ütemében örökített meg újra és újra: először realista megközelítésből, ha és de nélkül, majd semleges háttereken és kontúrjaikat elmosva. Még az árnyékuktól is eltekintve, szinte lebegve.

Az útvonal csúcspontja két sorozat, amelyeket erős, de árnyalt célpontjaik kötnek össze: A mész és A só; az első 2011 és 2015, a második 2017 és 2020 közötti. Az elsőben nem csak a kalcium-oxidot vette szemügyre, hanem az andalúz parasztházakban használt meszelők körében elterjedt eszközöket (dobok, vödrök, asztalok, talicskák), amelyek a munkások erőfeszítéseiről mesélnek anélkül, hogy bemutatnák őket; A másodikat a Bonanza sóterek ihlették, és rendkívül finoman vizsgálták, közelebb hozva az absztrakcióhoz, sőt lebontásukkal mozgást is idézve.

Ám a művész félórás audiovizuális profilját is bemutató kiállítás a Thyssen teremben csúcsosodik ki, ahol a szénrajzok alkotják a A szőlőhegyegy sorozat, amely a Sanlúcarban gondozottból alakult ki, és először Silosban állították ki. Szőlőjét egy bronz installációban monumentalizálta, amely üres vámok nélkül elmerít bennünket a szüretben.

„Carmen Laffón. Változatok»

THYSSEN-BORNEMISZA NEMZETI MÚZEUM

Paseo del Prado, 8

Madrid

2026. június 23-tól szeptember 27-ig