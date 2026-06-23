Fred Again.. bejelenti a debütáló indiai turnéját – egyetlen élő műsorát idén

Fred Again.. bejelentette debütáló indiai turnéját, amely idén egyetlen élő show-ját jelenti. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

A producer, DJ és dalszerző idén decemberben a Delhiben található Leisure Valley Ground, az NCR, a mumbai Mahalaxmi versenypálya és a bengalurui NICE Grounds színpadára lép.

Élő zenét fog előadni az első „Actual Life” kiadástól a folyamatban lévő „USB” projektjének legújabb anyagáig. A közelgő dátumok jelentik a művész első élő fellépését, mióta tavaly szeptemberben Olaszországban játszott.

Fred a skót Monkey Shoulder whisky céggel szövetkezett a turnén, és ő szolgálja annak első kreatív partnerét. Az indiai turné egy hároméves partnerség kezdete kettejük között.

Jegyeket jövő kedden (június 30-án) árusítanak azon rajongók számára, akik feliratkoztak – itt megteheti.

Fred Again… indiai élő turnéjának dátumai:

DECEMBER

05 – Leisure Valley Ground, Delhi NCR

09 – Mahalaxmi versenypálya, Mumbai

13 – NICE Grounds, Bengaluru

A művész az év elején a londoni Alexandra Palace-ban fejezte be rezidenciáját „USB002” turnéjának részeként. Az utolsó randevúra Fred bemutatta az ikonikus francia DJ-t – és a Daft Punk egyik felét – Thomas Bangaltert egy B2B-nek, hogy zárja a show-t. Később megosztotta a mixet az Apple Music-on.

Áprilisban Fred kiadott egy 108 órás folyamatos mixet, amely az „USB002” turnéjához készített exkluzív fájlokat használta fel.

USB-sorozata 2022-ben kezdődött, egy albummal, amelyen olyan dalok szerepeltek, mint a 'Baby Again', 'Rumble' Skrillex & Flowdannal, 'Jungle', 'leavemealone' Baby Keemmel és 'stayinit' Lil Yachtyval.

Az 'USB001' 2024-ben érkezett, az azt követő 'USB002' pedig tavaly decemberben jelent meg. Ez utóbbi négy csillagot kapott Julia Migenesegy áttekintésben, amely így szól: „Míg az „Aktuális élet” sorozat és a „Tíz nap” az élet vibrálását örökítette meg, az „USB” közös szála egy örökké tartó áramlási állapotnak tűnik, ahol minden korlát és béklyó elhárult.”

Egyéb hírként Fred nemrégiben ingyenes produkciós workshopot szervezett a transz+ zenészeinek Londonban. Az év elején elnyerte a Dance Act díjat a BRITs 2026-on Skepta és PlaqueBoyMax mellett a Victory Lap című közös kislemezükért.