Christopher Nolan „Az Odüsszea” visszacsapásáról beszél, és elmagyarázza, miért használ a film modern párbeszédet

Christopher Nolan azt mondja, az online beszélgetés körül Az Odüsszeia végső soron „irreleváns”.

Egy nemrégiben készült interjúban A Telegraphaz Oscar-díjas filmrendező reagált a Homérosz eposzának adaptációját övező kritikákra, amelyek online vitákat váltottak ki néhány szereplőválasztási lehetőségről, valamint az amerikai akcentusok és a modern párbeszédek előzetesek használatáról.

„A területtel együtt jár” – mondta Nolan a kiadványnak. „De nézd, ezek a beszélgetések, amelyek azelőtt zajlanak le, hogy az emberek megnéznék a filmet – mindig lényegtelenek, mert még senki sem tudja, mi is a film valójában.”

A rendező összehasonlította a korai reakciót Az Odüsszeia a szeretettről szerzett tapasztalataival Sötét Lovag trilógia.

„Életemből 10 évet töltöttem azzal, hogy Batmannel foglalkoztam” – mondta az 55 éves férfi. „Amikor rájöttem Batman kezdődikírók és művészek közel 65 éve dolgoztak ezen a szeretett karakteren, és sok rémült gondolat keringett arról, hogy mit is képvisel. És amit a trilógián eltöltött idő alatt megtanultam, az az, hogy ezek miatt egyáltalán nem lehet aggódni. Annyit kell tennie, hogy tisztelje az eredeti szöveget azzal, hogy a lehető legerősebb módon értelmezi azt.”

Nolan felidézte, hogy korábban hasonló szkepticizmussal kellett szembenéznie A Sötét Lovagkülönösen azután, hogy a néhai Heath Ledgert Joker szerepére választották. Akkoriban Ledger olyan rom-com filmekről volt ismert, mint pl 10 dolog, amit utálok benned és Egy lovag meseés néhány rajongó megkérdőjelezte a castingot. Ledger végül posztumusz Oscar-díjat kapott a legjobb férfi mellékszereplőnek járó alakításáért.

„Végül az ingatlan rajongói – még akkor is, ha olyasmit csináltunk, amit nem ők tettek volna – élvezték a kísérlet őszinteségét, hogy a lehető legjobb verziót a képernyőre tegyük” – tette hozzá Nolan.

„Szóval, ha arról van szó Az Odüsszeianem tudok mást tenni, mint a lehető legjobb filmet a legőszintébb módon elkészíteni. Ez nagyon különbözik attól, ahogyan bárki más csinálná, de ez az alkalmazkodás.”

Nolan is megszólalt Az Odüsszeia modern párbeszéd használata.

A Channel 4 News-nak nyilatkozva a filmrendező elmondta, hogy a döntés célja, hogy Homérosz történetét frissebbnek érezze a modern közönség.

„Ha az ókori világot nézzük, az emberek hajlamosak furcsa módon szemlélni az ókori világot, és rengeteg kulturális előítélet van – csak azért emelik fel, mert régi” – mondta. „Amikor rámegy a versre, azt találja, ami igazán földhözragadt, megalapozott és hozzáférhető. Szóval számomra, a film világának felépítése során az összes szereplővel beszélek, az az, hogy ezt szeretném középpontba helyezni, és a modern közönség számára nagyon friss érzést kelteni, és megszüntetni néhány ilyen feltételezést.”

A film casting bejelentését követően Matt Walsh konzervatív kommentátor kritizálta Lupita Nyong'o szereposztását Trójai Heléna szerepében az X-en megjelent bejegyzésekben, Elon Musk pedig Walsh egyik bejegyzésére válaszolt, és egyetértett. Musk olyan bejegyzésekkel is kapcsolatba került, amelyek Elliot Page szereposztását csúfolták Sinon szerepében.

Az epikus főszereplője Matt Damon, mint Odüsszeusz, akit a trójai háború után Ithacába tartó hosszú útja újra találkozik feleségével, Penelopével (Anne Hathaway) és fiával, Telemachusszal (Tom Holland). A szereplők között szerepel még Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Travis Scott, Charlize Theron és mások.

Az Odüsszeia július 17-én érkezik a mozikba.