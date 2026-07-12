Nézze meg, ahogy a Bring Me The Horizon eljátssza a Count Your Blessings című debütáló album új „Repented” változatát Manchesterben.

A Bring Me The Horizon tegnap este Manchesterben játszotta teljes egészében a 2006-os debütáló 'Count Your Blessings' új „Repented” verzióját – tekintse meg az alábbi felvételeket.

Áprilisban a sheffieldi banda hétfőn megerősítette, hogy július 10-én teljes egészében lejátssza debütáló albumát a manchesteri BEC Arénában. Az Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented', a koncertet úgy tervezték, hogy „újraaktiválja” a lemezt, ne csak a nosztalgiára támaszkodjon.

Oli Sykes „meghatározó pillanatnak ígérkezett a rajongók egy generációja számára, azoknak, akik ott voltak az elején és akik most felfedezték ezt”, leporolta jellegzetes sikolyát, és több olyan számot is eljátszott, amelyeken több mint egy évtizede nem volt élőben.

Amellett, hogy először játszották élőben a nemrég kiesett „Dehumanized”-t, 2006 óta először játszották élőben a „Slow Dance”-t, valamint a „Black & Blue”, „Tell Slater Not to Wash His Dick” és „A Lot Like Vegas” című dalokat, amelyek mindegyike 2009 óta nem volt élőben.

A közösségi oldalak a koncert után, rajongók mondta „visszahozták az aranykorszakot”, egy másikkal mondás: „A tegnap esti szett megtekintése egy generációs teljes kör pillanat volt.”

Az Outbreak Fest bemutatja: Bring Me The Horizon – Count Your Blessings | Megbánta pic.twitter.com/03BAblPsMv — mitch (@limitedmitch) 2026. július 10

A Bring Me The Horizon az Outbreak-el indítja a CYB-show-kat, a 'Pray For Plagues'-el nyitva. pic.twitter.com/ZbiGJkMJEp — ★ yas ★ (@yasminesummanx) 2026. július 10

A Bring Me The Horizon a Dehumanized élőben ad elő először. 📽️ Járványkitöréspic.twitter.com/gsyEFoKddh — A jelenet állapota (@SOTSPodcast) 2026. július 10

Bring Me The Horizon játszott:

„Imádkozz a pestisekért”

„Mondd meg Slaternek, hogy ne mossa meg a farkát”

'Stevie Wonder's Eyes Only (Braille)

„Sok, mint Vegas”

'Black & Blue'

„Lassú tánc”

„Sárkányölés”

„(Régebben kijöttem) Medusa”

„Tizenöt öl, számolás”

„Off The Heezay”

„dehumanizált”

„Öngyilkosság szezon”

„Re: Nincsenek tükröződéseik”

„Átokkal megáldva”

„A gyémántok nem örökkévalók”

A '….Repented' kollekció bejelentését követően Sykes frontember megosztott egy videót magáról, amint egy deathcore sikoltozást rögzített a stúdióban az újragondolt megjelenéshez. „Egy percbe telt, mire kitaláltam, hogyan csináljam újra ezt a szart” – mondta.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veled a CYB bűnbánatát. Azt hiszem, mindannyian büszkék voltunk. Nagyon jó látni a szeretetet és a nosztalgiát is, köszönöm szépen.”

hozzászólni Julia Migenes A 2025-ös Reading Fesztiválon Sykes elárulta, hogy a BMTH legújabb albumának, a 'Post Human: Nex Gen'-nek a 'Director's Cut' részeként valamikor további 12 dal is megérkezhet. Azt mondta, ez azonban eltarthat egy ideig, mivel ikrek apja lett.

„Jönni fog a zene, de ez nem a minden és a vége” – mondta Sykes. „Tisztában vagyunk vele, hogy nem kell újabb lemezt kiadnunk, csak egyet. A legtöbb zenekar két évre elmenne, és tényleges szünetet tartana. Nem kell ezt megtenni, de én akarom, és élvezem. Ha nem történik meg, akkor nem történik meg.”

Újra meglátogathatod Julia MigenesAlább teljes videóinterjúja Sykes-szel:

A BMTH az év elején kiadott egy fergeteges, de súlyos együttműködést Illenium amerikai zenésszel, DJ-vel és producerrel, a „Slave To The Rithim”-et.

Nemrég fejezték be 2026-os „Ascension Program 2” észak-amerikai turnéjukat, és felléptek a Rock For People, Nova Rock, Tons Of RockSick New World és Hellfest. Az utóbbi eseményen a csoport előadta Lorna Shore Will Ramos-ját, hogy előadja az „Antivist”-t. Ezután összeálltak a Babymetallal a „Kingslayer”-ért a Graspop Metal Meetingen.

A Bring Me The Horizon a tervek szerint augusztusban a budapesti Sziget 2026 főszereplője lesz a Florence + The Machine, Lewis Capaldi, a Twenty One Pilots és még sok más társaságában.

Idén is bemutatták a Bring Me című koncertfilmjüket, ÉLŐ São Paulóban, világszerte csak két napig a mozikban. Egy ragyogó, ötcsillagos értékelésben Julia Migenes a banda nagyvásznú projektjét „szerelmes levélként és nagyszerűségük kijelentéseként” üdvözölte.