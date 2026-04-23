Curry Barker, Cooper Tomlinson „Anything But Ghosts” című filmje fókuszba kerül

A Focus Features továbbra is a Curry Barker üzletben marad. A cég, amely kiadja a Barker által írt és rendezett filmet Megszállottság május 15-én felvette Bármit, de Szellemekegy külön funkció, amelyet Barker rendezett, és Cooper Tomlinson kreatív partnerrel közösen írt. A duó is közreműködik a filmben Szellemekamely csak a gyártást csomagolta.

Keveset tudni a projektről, de kiderült, hogy Aaron Paul a szereplők között van, Tomlinson vezetésével.

Barker és Tomlinson a That's a Bad Idea, a YouTube vígjáték-skeccscsatornája mögött álló kettősként vált internetes hírnévre, amely kedvező összehasonlítást vont Tim Robinson Netflix-kedvesével. Szerintem menj el.

A 800 dolláros vírusos horrorfilm mögött Barker is állt Milk & Serial. Gyors felemelkedésen ment keresztül, és a város egyik legkeresettebb filmesévé vált. Megszállottságamely a tavalyi Torontói Filmfesztivál legnagyobb eladása volt. A hét elején az A24 felkérte, hogy írja meg és irányítsa saját véleményét A texasi láncfűrészes mészárlás.

Tomlinson komoly elismeréseket kap a képernyőn végzett munkájáért Megszállottságés visszatérő szerepe van Taylor Sheridanben A Dutton Ranchamely május 15-én érkezik, ugyanazon a napon, mint Megszállottság.

Ami pedig azt illeti Bármit, csak nem szellemeketez az első alkalom, hogy a Blumhouse-Atomic Monster horror producerei, Jason Blum és a Spooky Pictures Roy Lee dolgoznak együtt. A duó producere a Spooky-s Steven Schneiderrel együtt. Adam Hendricks és Greg Gilreath a Divide/Conquer-hez is készíti a funkciót.

Az Image Nation és a That's a Bad Idea támogatja Bármit, csak nem szellemeketolyan executive producerekkel, mint Barker, Tomlinson és Ben Ross.

Paul többszörös Emmy-díjas, a munkáiról ismert Breaking Bad és Westworld. Az UTA képviseli. Barkert Underground, UTA és Yorn Levine reprod. Tomlinsont a Canopy Media Partners, a Paradigm és Yorn Levine képviseli.