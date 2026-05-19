Disney Under Fire a „Staged” Pedro Pascal „Mandalorian” rajongói találkozása miatt

Úgy tűnt, ez egyike azoknak a tökéletesen kivitelezett vírusmarketing-pillanatoknak, amelyeket a Disney olyan jól csinál: Pedro Pascal, aki mandalori karakterének álcázza magát, meglep egy csoport gyanútlan turistát Disneylandben, amikor éppen felszálltak a Millenium Falcon: Smugglers Run útra.

A vasárnap megjelent vírusklipben (lent) Pascal leveszi a sisakját, és a turisták megvadulnak – döbbenten és izgatottan ujjonganak a váratlan láttán. A mandalori és a grogu színész. A Disney Instagram-felirata így szólt: „Pedro Pascal életre szóló meglepetést készít a Star Wars: Galaxy's Edge-ben @disneylandben.”

Kivéve, hogy a leesett állkapocs turisták nem egy véletlenszerű csoportot alkottak.

Amint azt az online nyomozók gyorsan észrevették, az emberek Star Wars bloggerekből, influencerekből és rajongói alkotókból álltak. A leleplezés némi visszhangot váltott ki a stúdió ellen, amely az elmúlt években erősen támaszkodott az influencerekre, hogy felhajtást keltsenek a megjelenések előtt. Az egyik rajongói oldal azt írta: „A Pedro Pascal Disneyland kaszkadőrrel kapcsolatos visszahatás közvetlenül a Disney egyre növekvő problémájához vezet: a közönség már nem bízik a cég marketingjében.”

Az igazat megvallva, a Disney soha nem állította, hogy a csoport véletlenszerű turisták lennének, és az influencerek nagy átláthatóságot adtak az ügynek azzal, hogy végül közzétették saját beszámolóikat a pillanatról.

„Síró bolond voltam a rázkódás után [Pascal’s] Tegnap este mindenkivel együtt üvöltöttem abban a szobában, és ezzel semmi bajom” – írta egy Star Wars cosplayer. „A @starwars @lucasfilm csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy megtervezze nekünk ezt az epikus élményt, és ezért örökké hálás vagyok.” Egy digitális alkotó ezt írta: „Legnagyobb köszönet a @starwars csapatának, hogy ez megvalósult… Nézze meg [The Mandalorian] MÁJUS 22-én a képernyőn.”

Tehát a Disney nem igazán rejtette el a labdát – bizonyos szempontból. De a stúdió kezdeti felvételei és fotói minden bizonnyal azt feltételezték, hogy ez egy rögtönzött pillanat volt, és a sajtóorgánumok úgy számoltak be a mutatványról, hogy nem tudták, hogy a szerencsés turistákat a stúdió kézzel választotta ki.

Az ügyhöz közel álló forrás közölte A Hollywood Reporter hogy a csoport legitim Star Wars-rajongókból állt, akik közül néhányan szerényen követik a közösségi médiát. A csoportot azért hívták meg a parkba, hogy megnézzék a Smugglers Run új tartalmi kiegészítéseit. Más szóval, a reakciójuk Pascalra őszinte volt. Utána Pascal, A mandalori és a grogu A társszereplő Sigourney Weaver, az író-rendező Jon Favreau és a Lucasfilm főnöke, Dave Filoni összegyűltek, hogy megnézzék a Shadows of Memory vetítőműsort mindennapi turistákkal a közelben.

A mutatványt több rajongói oldal kritikusa követi, akik lelkes kritikákat közölnek a témáról A mandalori és a grogu a film korai vetítéseit követően. Az egyik úgy hívta, hogy „vigyorra ösztönző tömegkedvelő, amely visszahelyezi a Star Warst a színházi pályára. A rendező, Jon Favreau (ismét) egy biztonságos kézpár, amely szilárd, izgalmas és lebilincselő harangozást ad. Szilárd pattogatott kukoricafilm, amely a keresett nyári kasszasiker.”

A mandalori és a grogu hét év után az első új Star Wars-film, és ezen a hétvégén debütál.